mundial de fútbol sala

La cordobesa Cristina García se cuelga el bronce con España en el Mundial femenino de Fútbol Sala

La portera del STV Roldán logró el tercer puesto en la cita mundialista al superar a Argentina en un partido muy disputado que se decidió en los minutos finales

La cordobesa Cristina García estará en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia

Cristina García -en la esquina superior derecha- posa junto a sus compañeras antes del partido frente a Argentina rfef

Daniel Aragón

Córdoba

La portera Cristina García hace historia en el deporte cordobés al lograr el bronce con la selección española en el primer mundial de fútbol sala femenino reconocido por la FIFA, celebrado en Filipinas. Aunque España era una de las grandes favoritas para ... el oro, la derrota ante la potente Brasil en semifinales hizo que tuvieran que jugarse el tercer puesto ante Argentina, un partido vibrante que finalmente se decantó en los últimos minutos por el lado del combinado dirigido por la seleccionadora Claudia Pons (1-5).

