La cordobesa Cristina García se cuelga el bronce con España en el Mundial femenino de Fútbol Sala

La portera Cristina García hace historia en el deporte cordobés al lograr el bronce con la selección española en el primer mundial de fútbol sala femenino reconocido por la FIFA, celebrado en Filipinas. Aunque España era una de las grandes favoritas para ... el oro, la derrota ante la potente Brasil en semifinales hizo que tuvieran que jugarse el tercer puesto ante Argentina, un partido vibrante que finalmente se decantó en los últimos minutos por el lado del combinado dirigido por la seleccionadora Claudia Pons (1-5).

Respecto a la participación de Cristina García en la cita mundialista, la portera del STV Roldán fue la guardameta suplente ante Elena Gómez. Esto hizo que solo tuviera minutos en la victoria ante Canadá en el tercer partido de la fase de grupos (0-7). Con este logro, García sigue los pasos de la cordobesa Sara Moreno, jugadora que logró dos mundiales oficiosos con España.

La trayectoria de España en Filipinas

Si se analiza el camino de la selección española, las pupilas de Claudia Pons se estrenaron con victoria en el Mundial ante una combativa Tailandia (5-2). Vane Sotelo logró el primer gol mundialista de la historia para poner a España por delante, pero las tailandesas no desistieron con los tantos de Tongdee y Bubpha. Aunque el encuentro estaba en el alambre, Irene y Laura Córdoba desatascaron el partido para que María Sanz cerrase la goleada final.

Mucho más cómoda fue la victoria ante Colombia en el segundo encuentro y que certificó el pase a cuartos de final (5-1). Le bastaron segundos a Irene Samper para poner por delante a España, un gol que fue acompañado por las dianas de Antía Pérez y dos dobletes de Vane Sotelo e Irene Córdoba. Para cerrar con buen sabor de boca, Canadá sufrió una notoria goleada. Dany, Antía Pérez, Ale de Paz, Laura Córdoba, Ceci, Martita y Noelia fueron las encargadas de dar lustre al marcador. Además, Cristina García pudo mantener a cero su portería en el tiempo que estuvo en pista.

Ya en cuartos, Marruecos tampoco pudo frenar el empuje español y sucumbió ante un 'poker' de Irene Córdoba. Martita e Irene Samper cerraron el partido (6-1). Aunque el camino hasta semifinales pudo considerarse como un mero trámite, ahora España se iba a ver las caras con Brasil, potencia mundial en el fútbol sala.

Aunque la contienda se antojaba disputada, la 'canarinha' comenzó dominando con puño de hierro con dos goles en dos minutos firmados por Ana Luiza y Amandinha. Lejos de responder, la selección española no pudo recortar distancias en la primera mitad.

Era una realidad que la escuadra dirigida por Claudia Pons era protagonista en la pista, pero no se puede perdonar ante la calidad individual de Brasil. Vanin puso el tercero y la selección brasileña dio la estocada final. Aunque Ale de Paz recortó distancias un minuto después, Luana Rodrigues certificó la victoria brasileña (1-4).

Un bronce muy trabajado

Aunque fue un duro varapalo perder en semifinales, la España de Cristina García tuvo que recomponerse para luchar por el bronce ante la siempre aguerrida Argentina. El comienzo del encuentro fue un verdadero vendaval de llegadas españolas, lo que se tradujo en el tanto de falta de Ale de Paz. Un disparo seco por debajo de las piernas de la guardameta argentina les puso por delante en el luminoso.

Como era de esperar, la cita se tornó en una auténtica batalla física donde España generó un aluvión de ocasiones, pero la imprecisión fue la tónica general en la primera mitad. Esta dinámica se mantuvo en los últimos veinte minutos con una selección argentina férrea en defensa y que siempre estuvo al acecho de la igualada.

Precisamente, su persistencia tuvo su fruto en los últimos seis minutos cuando Ale de Paz introdujo en su propia portería un remate rival de la portera-jugadora. Con la misión de evitar los penaltis. Argentina pecó de valentía al seguir atacando de seis, un atrevimiento que fue finalmente muy positivo para España.

Tras un error en un pase argentino, Laura Córdoba puso de nuevo por delante al combinado español al rematar a portería vacía. Ya a la desesperada, la albiceleste encajó un nuevo tanto motivado por una nueva perdida que aprovechó Antía Pérez. Las gemelas Córdoba colocaron la guinda a un bronce muy trabajado (1-5).