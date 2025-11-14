Suscríbete a
ABC Premium

Fútbol sala

La cordobesa Cristina García estará en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia

La portera de STV Roldán figura dentro de la lista definitiva de la seleccionadora Claudia Pons para la cita que se disputará en Filipinas el 21 de noviembre

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad logra un más que meritorio empate ante el Barça (2-2)

Cristina García posa con la elástica del STV Roldán
Cristina García posa con la elástica del STV Roldán stv roldán

Daniel Aragón

Córdoba

La portera cordobesa Cristina García ha entrado en la lista definitiva de Claudia Pons, seleccionadora del combinado absoluto femenino de fútbol sala, para disputar con España el Mundial de Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre. Además de esta gran noticia, la ... portera del STV Roldán hará historia al participar en la primera cita mundialista femenina oficial reconocida por la FIFA.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app