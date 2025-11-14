La cordobesa Cristina García estará en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia

La portera cordobesa Cristina García ha entrado en la lista definitiva de Claudia Pons, seleccionadora del combinado absoluto femenino de fútbol sala, para disputar con España el Mundial de Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre. Además de esta gran noticia, la ... portera del STV Roldán hará historia al participar en la primera cita mundialista femenina oficial reconocida por la FIFA.

Tras disputar dos partidos de preparación con Marruecos y uno con Filipinas durante este mes de noviembre, la guardameta cordobesa figura dentro de las 14 convocadas para disputar esta cita. Además, las jugadoras Ari y Laura Sánchez, aunque no figuren en la lista también estarán como figuras dentro apoyo en caso de caer lesionadas. La experimentada portera cordobesa logra así uno de los grandes hitos de su carrera con la selección absolutatras debutar el 23 de noviembre de 2021.

Su trayectoria

Repasando la trayectoria de Cristina Garcia, la cordobesa dio sus primeros pasos en ColeCórdoba y en la generación dorada del Cajasur Deportivo Córdoba, donde logró debutar en la máxima categoría del fútbol sala femenino español. Tras la desaparición del club cordobés, su siguiente capítulo fue en Segunda División, más concretamente en Estudiantes de Sevilla y después en UCAM Murcia, donde logró subir a Primera División en la temporada 2014-2015. Tras pasar desupés por la Universidad de Alicante, finalmente Cristina recaló en la campaña 2020-2021 en el STV Roldán, equipo en el que actualmente milita.

Sin duda, esta es una fantástica noticia para un fútbol sala femenino cordobés y continuará el legado de Sara Moreno, jugadora que se retiró el pasado mes de enero. Dentro del palmarés de Moreno, además de tres ligas de Primera División y una Copa de la Reina, también se alzó con dos mundiales extraoficiales -ya que no estaba reconocido por la FIFA- con la selección española de futsal femenino.

Ahora, la España de Cristina García debutará en la histórica cita mundialista el 22 de noviembre frente a Tailandia. El resto de rivales de la fase de grupos serán Colombia y Canadá