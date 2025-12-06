El Córdoba Patrimonio suma un punto agridulce ante Xota para mantener sus aspiraciones por la Copa de España (3-3)

La locura se apoderó de Vista Alegre. Aunque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad remó todo lo posible ante Osasuna Magna Xota, finalmente solo pudo arañar el cuadro blanquiverde un punto agridulce en su lucha por clasificar a la Copa de España (3- ... 3). La primera parte fue mucho más favorable para el equipo navarro al irse al descanso con ventaja con el gol de Korsun. Los pupilos de Ema Santoro, algo más dormidos, lograron la igualada en la segunda mitad por medio de Pescio, tanto que fue respondido al instante por Mendive.

Cuando todo se encaminaba a una derrota local, una expulsión de Korsun facilitó a que Nicolás igualara la contienda. No se arrugó el Córdoba Patrimonio que logró remontar gracias a Murilo, pero en el último minuto, Dani Saldise instauró el empate final.

Salió atrevido el Osasuna Magna Xota en Vista Alegre con una acción individual de Liñares que acabó en la madera tras desviar el esférico Fabio. Respondió Carlos Gómez con uno de sus particulares zurdazos, pero en esta ocasión, no estuvo afinado el ala cedido por Palma Futsal. Los blanquiverdes tuvieron mucha más presencia en campo rival, aunque su rival no bajó los brazos en ningún momento.

Dentro de las noticias del encuentro, Pablo del Moral volvió a tener minutos con el Córdoba Patrimonio tras superar la lesión de cadera que padecía. Justo cuando entró en pista, el equipo navarro tuvo la mejor ocasión de esta cita. Korsun amenazó la portería cordobesista con un remate abajo duro, forzando a Fabio a evadir el peligro por puro reflejo.

Primer golpe por parte del cuadro navarro

La igualdad se mantuvo en los primeros diez minutos y la imprecisión en los últimos metros empezó a ser notable por los dos equipos. Un error podía ser decisivo; y así lo fue. Como último defensor, Carlos Gómez se resbaló y le brindó un uno para uno a Korsun que no desaprovechó (0-1, min. 14). Con mucho partido por delante, el pabellón de Vista Alegre alentó a los suyos para lograr un punto que mantuviese al Córdoba Patrimonio en la lucha por los puestos de Copa de España.

Noticia Relacionada El Córdoba CF busca renacer de sus cenizas ante un Leganés en plena crisis Daniel Aragón El cuadro blanquiverde busca aprovechar la situación de crisis del equipo pepinero para volver a reencontrarse con la victoria un mes después

Los blanquiverdes siguieron con muchas dificultades en su juego combinativo para encontrar un hueco en el inexpugnable muro pamplonés. Un nuevo error local casi provoca el 0-2, pero Titi del Rey levantó a todos los aficionados de sus asientos al ponerse delante de Asier Llamas. Sin embargo, el remate del argentino se fue a la madera.

Cuando la primera mitad se dirigía a su fin, una nueva perdida de Carlos Gómez provocó una cabalgada de Pachu de área a área. Para fortuna de los locales, el palo se asoció nuevamente con el Córdoba Patrimonio. Tras esta ocasión, Nacho Gómez se marchó en camilla entre lagrimas tras sufrir lo que parece ser una lesión de gravedad en su rodilla. Con este percance, el encuentro llegó al descanso con un resultado que se le quedaba corto al Osasuna Magna Xota.

Sucesión de goles

Con la necesidad de dar un paso hacia adelante en la parcela ofensiva, los pupilos de Ema Santoro empezaron a atosigar a su rival en los primeros metros en el comienzo de la segunda mitad. A pesar de las arremetidas iniciales, el partido se enfrió con un conjunto navarro bien plantado en defensa; aunque el muro pamplonés finalmente cayó. Murilo encontró por dentro a un desmarcado Pescio que fusiló sin piedad a Llamas para lograr la igualada (1-1, min. 24).

Aunque llegaron las buenas noticias para los cordobesistas, Xota tardó segundos en responder. Josu Mendive disparó sin oposición y su potentísimo remate fue imposible de frenar para Fabio (1-2, min. 25). Tras estar el encuentro adormecido,﻿la electricidad invadió Vista Alegre para ver un fútbol sala mucho más propositivo. La garra argentina de Titi del Rey hizo que el peligro local se volcase por el costado izquierdo, aunque la precisión no fue predominante.

Noticia Relacionada El Córdoba CF SAD podría beneficiarse de la sentencia del Supremo contra la Liga Daniel Aragón Un recurso realizado por el Real Madrid sobre el reparto de los derechos audiovisuales de la temporada 2015-2016 dotaría cuatro millones a la entidad dirigida por Carlos González

Una jugada de estrategia fue la siguiente gran ocasión, pero se le quedó atrás el balón a Murilo. Dominaba el Córdoba Patrimonio cuando restaban diez minutos al partido. Por más que lo intentaba el bando blanquiverde, el experimentado guardameta Asier Llamas estivo siempre atento para mantener la ventaja de Xota.

Locura final en Vista Alegre

Los pupilos de Ema Santoro añadieron una marcha más al partido en busca del empate ante un cuadro navarro al que le empezaron a pesar las piernas. Además del cansancio, las malas noticias se acumularon al Osasuna Magna Xota con la expulsión de Korsun tras la revisión del VIR. Esto hizo que el conjunto cordobesista afrontase los dos próximos minutos en superioridad, periodo de tiempo que supieron aprovechar con creces. Tras una gran circulación de balón, Nicolás superó por arriba a Asier Llamas (2-2, min. 37).

Se arriesgó Santoro al sacar el portero-jugador, decisión que valió su peso en oro. Murilo no faltó a su cita con el gol y conectó un poderoso zurdazo que sorprendió a la zaga rival (3-2, min. 38). Tal y como hizo el Córdoba Patrimonio, Xota salió de cinco para lograr la igualada en los dos últimos minutos. La locura se apoderó de Vista Alegre y Dani Saldise empató de nuevo la contienda (3-3, min. 39). La tuvo al final Zequi con un remate a portería vacía, remate que se marchó fuera y que certificó el empate final.