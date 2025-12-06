Suscríbete a
fútbol sala

El Córdoba Patrimonio suma un punto agridulce ante Xota para mantener sus aspiraciones por la Copa de España (3-3)

El cuadro blanquiverde remontó el encuentro en los minutos finales con un tanto de Murilo, pero Dani Saldise logró la igualada en el último suspiro

El Córdoba Patrimonio muere en la orilla ante Noia y aumenta la pelea por entrar en la Copa de España (3-2)

Nacho Gómez intenta controlar el balón ante la presión de un defensor de Osasuna Magna Xota
Nacho Gómez intenta controlar el balón ante la presión de un defensor de Osasuna Magna Xota

Daniel Aragón

Córdoba

La locura se apoderó de Vista Alegre. Aunque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad remó todo lo posible ante Osasuna Magna Xota, finalmente solo pudo arañar el cuadro blanquiverde un punto agridulce en su lucha por clasificar a la Copa de España (3- ... 3). La primera parte fue mucho más favorable para el equipo navarro al irse al descanso con ventaja con el gol de Korsun. Los pupilos de Ema Santoro, algo más dormidos, lograron la igualada en la segunda mitad por medio de Pescio, tanto que fue respondido al instante por Mendive.

