Iván Ania sobre la visita a un Leganés en plena crisis: «No me fio de esas situaciones»

Tras un mes sin lograr una victoria, el Córdoba CF tiene la oportunidad de volver a sumar tres puntos este domingo ante un Leganés en una situación delicada. Ayer se oficializó la destitución de su técnico, Paco López, tras la eliminación en ... Copa del Rey ante el Albacete (1-2), un puesto que asumirá Igor Oca de forma interina. Con la posibilidad de aprovechar un momento de inestabilidad en el rival, el técnico blanquiverde, Iván Ania, ha pasado hoy por los micrófonos de El Arcángel.

La incógnita en el cambio del banquillo

Aunque pueda parecer positiva esa situación de incertidumbre la entidad madrileña, la llegada de Igor Oca al banquillo pepinero ha puesto en duda la hoja de ruta que tenía Ania sobre la mesa para este partido. «Ahora mismo sabemos los jugadores que tiene, los que tendrán disponibles, pero no sabemos colectivamente cómo van a funcionar. Estamos recopilando información. Nosotros incluso ayer nos desplazamos a verlos en vivo el partido contra el Albacete, pero a la vuelta nos enteramos de la destitución. Nos vamos a enfrentar a algo que posiblemente no esté contemplado o pueda ser inesperado», ha explicado

En este sentido, Iván Ania ha explicado que Igor Oca tiene una idea de juego totalmente diferente a la de Paco López, pero a falta de algo más de 48 horas para el encuentro, es difícil implementarlo. Lo que sí es seguro, es que el preparador ovetense vaticina un cambio de chip de la plantilla del Leganés. «Cuando hay un cambio de entrenador siempre hay una reactivación de los jugadores. El que estaba jugando quiere mantenerse y el que no estaba jugando considera que es una nueva situación y una nueva oportunidad. Todo eso requiere que nuestro partido», ha resaltado.

Aunque en lo deportivo se mantiene la incógnita, la espiral negativa en la que está enfrascada el Leganés es algo que el Córdoba tiene que aprovechar para anteponerse sobre el campo. «Hay que saber jugar los momentos del partido, pero no me fío de esas situaciones. Creo que como plantilla puede que sea una de las plantillas más poderosas de la categoría. Es un equipo recién descendido y un equipo que ahora mismo no le están saliendo los resultados como quizá esperaban. Tienen un buen potencial y van a tener una reactivación con este cambio de míster, por lo tanto hay que estar preparados para cualquier situación que se pueda plantear en el partido», ha apuntado.

Estilo de juego de Igor Oca

En caso de que finalmente los jugadores del Leganés salgan este domingo con las ideas de juego de Igor Oca interiorizadas, Iván Ania ha podido explicar lo que el Córdoba puede encontrarse en el Ontime Butarque. «Nos hemos estado informando respecto a lo que hizo en el Sestao River y en otros equipos. Su idea es jugar un 4-2-3-1 con dos mediocentros claros, con una posición de media punta clara. Intentan ahogar al rival con la línea adelantada y son combinativos desde el inicio de meta», ha resaltado.

«Ahora mismo hay jugadores que cuando los ves piensas que este jugador tiene más nivel del que ahora mismo está dando y sabes que en cualquier momento lo pueden volver a dar. Va a ser un partido en el que los dos intentaremos someter al rival. Ellos jugando en casa con un nuevo entrenador, con esa nueva energía y nosotros con nuestra propuesta habitual en la que tendremos que estar alerta. Hemos estado intentando sacar la mayor información posible, pero no sabemos si nos va a servir o no nos va a servir, ante eso tenemos que estar alerta», ha concluido.