rueda de prensa

Iván Ania sobre la visita a un Leganés en plena crisis: «No me fio de esas situaciones»

El preparador blanquiverde define como una verdadera «incógnita» la situación de este partido tras el anuncio de Igor Oca como técnico del cuadro madrileño

Oportunidad de oro para el Córdoba CF ante un Leganés en llamas

Iván Ania da instrucciones a sus jugadores durante el partido de la pasada jornada ante el Cádiz fran pérez

Daniel Aragón

Córdoba

Tras un mes sin lograr una victoria, el Córdoba CF tiene la oportunidad de volver a sumar tres puntos este domingo ante un Leganés en una situación delicada. Ayer se oficializó la destitución de su técnico, Paco López, tras la eliminación en ... Copa del Rey ante el Albacete (1-2), un puesto que asumirá Igor Oca de forma interina. Con la posibilidad de aprovechar un momento de inestabilidad en el rival, el técnico blanquiverde, Iván Ania, ha pasado hoy por los micrófonos de El Arcángel.

