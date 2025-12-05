Suscríbete a
balonmano

La lucha del Cajasol Ángel Ximénez cae en saco roto ante un eficaz Horneo Eón Alicante (39-35)

liga asobal 25-26

Tras ir por detrás en el marcador durante todo el partido, dos errores pontanos desde los siete metros en el tramo final fueron determinantes en la derrota final

La garra del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil no tiene premio final ante la calidad de Logroño (39-42)

Acción ofensiva del Cajasol Ángel Ximénez ante el Horneo Eón Alicante
Acción ofensiva del Cajasol Ángel Ximénez ante el Horneo Eón Alicante Ismael corbí

Daniel Aragón

Córdoba

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil no pudo realzar el vuelo tras su derrota ante el Logroño en la jornada pasada. En esta ocasión, la efectividad del Horneo Eón Alicante y la poca claridad pontana en ataque fueron determinantes para la victoria alicantina. ... Aunque fue un partido muy reñido en el cómputo global, a la escuadra dirigida por Paco Bustos les faltó ese 'plus' para ponerse por delante en el marcador durante todo el partido. Aunque hubo respuesta final por parte del equipo de Puente Genil, esto no fue suficiente para caer nuevamente en liga (39-35).

