La lucha del Cajasol Ángel Ximénez cae en saco roto ante un eficaz Horneo Eón Alicante (39-35)

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil no pudo realzar el vuelo tras su derrota ante el Logroño en la jornada pasada. En esta ocasión, la efectividad del Horneo Eón Alicante y la poca claridad pontana en ataque fueron determinantes para la victoria alicantina. ... Aunque fue un partido muy reñido en el cómputo global, a la escuadra dirigida por Paco Bustos les faltó ese 'plus' para ponerse por delante en el marcador durante todo el partido. Aunque hubo respuesta final por parte del equipo de Puente Genil, esto no fue suficiente para caer nuevamente en liga (39-35).

El Cajasol Ángel Ximénez empezó con buen sabor de boca el encuentro tras forzar la exclusión de Dimitrievski en los primeros segundos en el Pabellón Pitiu Rochel. A pesar de estar en superioridad, el Horneo Eón Alicante golpeó primero, tanto que fue respondido desde los siete metros por Pablo Simonet. Las posesiones se sucedieron y los contragolpes fueron los protagonistas para poner por delante a los locales, aunque el cuadro pontano no perdía la cara al encuentro (4-3, min. 5).

El equipo alicantino encontró con el lateral derecho Lautaro Robledo una vía importante para anotar, pero la lucidez ofensiva hizo que todos los flancos del campo estuvieran amenazados. Por parte del Ángel Ximénez, los ataques carecieron de ideas, lo que hizo que siempre estuvieran en peligro de pasivo. Tiago Sousa mantuvo a los suyos en el partido al ser muy superior en la zona del pivote, pero seguía sin ser suficiente ante la alta efectividad del Alicante (9-7, min. 10).

La regularidad se mantuvo en ambas escuadras, lo que fue equivalente a que la diferencia de dos goles se mantuviera a favor de los locales. Con el paso del tiempo, los alicantinos se sintieron cada vez más cómodos y Teixeira aprovechó las numerosas perdidas por parte del equipo de Puente Genil (13-10, min. 17).

Golpe sobre la mesa por parte del bando local

Aunque empezó a reactivarse el Cajasol Ángel Ximénez, Tiago Sousa sufrió la segunda exclusión del partido y estuvo bajo amenaza de ser expulsado por el resto del encuentro. A pesar de las malas noticias, Leandro Semedo se sacó un latigazo desde la cadera para empatar el duelo, pero el Alicante puso la directa y despegó nuevamente en el marcador (18-16, min. 25).

Las defensas estuvieron especialmente laxas y esto motivó a que el encuentro en el Pitiu Rochel fuese frenético. Dentro de las numerosas alternancias que hubo en el luminoso, los locales se marcharon al descanso con la mayor ventaja del partido gracias a las segundas oportunidades que pudieron gozar en cada una de sus posesiones (22-18, min. 30).

El Alicante no levantó el pie del acelerador y los rechaces siguieron condenando a los pontanos en los primeros segundos de la segunda mitad. La diferencia fue mucho más notoria al alcanzar los seis tantos de distancia (26-20, min. 33). Las malas decisiones en el ataque del Ángel Ximénez empezaron a ser claras y Javier Borragán - 7 de 8 en ese momento- solo tuvo que seguir castigando la endeble línea frontal del conjunto cordobés (28-23, min. 38).

Dani Ramos y Pablo Simonet protagonizaron un vistoso fly para reducir a cuatro la desventaja, diana que acompañó Leandro Semedo (29-26, min. 41). Aunque la distancia seguía siendo notable, el equipo dirigido por Paco Bustos ya demostró que son capaces de pelear cualquier partido, tal y como sucedió la jornada pasada en el Miguel Salas ante el Logroño. A pesar de este reciente historial, ya solo restaba un cuarto de hora y la derrota parecía cada vez más clara (31-27, min. 45).

Control alicantino

Como era de esperar, el Alicante empezó a dormir el partido. Mosquera protagonizó el siguiente gol pontano con una internada desde la frontal, pero al estar volcados en el área rival, los locales solo tuvieron que realizar veloces transiciones para contrarrestar estas anotaciones. Ya solo restaban diez minutos y el partido ya estaba casi sentenciado a favor de los alicantinos (35-30, min. 50).

Dani Serrano, mejor jugador de la Liga Asobal en el mes de noviembre, y Paco Bernabéu protagonizaron un intercambio de goles, sin embargo, el cronómetro seguía sin perdonar. No bajó los brazos el Ángel Ximénez que aprovechó la exclusión de Oliver para añadir picante al partido (37-35, min. 56).

Los pupilos de Paco Bustos dieron con la tecla a la hora defender. Simonet dispuso de un lanzamiento de siete metros a falta de dos minutos, pero el guardameta Robert Domenech estuvo gigante para ser el héroe de su equipo (38-35, min. 58). Aunque lo intentó de todas las formas el cuadro de Puente Genil, no fue suficiente la respuesta final para evitar la derrota (39-35).