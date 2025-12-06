El Córdoba CF busca renacer de sus cenizas ante un Leganés en plena crisis

El Córdoba CF visitará este domingo a las 16.15 horas el Ontime Butarque para verse las caras con un Leganés en pleno estado de ebullición. Aunque ha pasado un mes desde el último triunfo en liga ante el Ceuta, ahora el cuadro ... blanquiverde puede pescar en aguas revueltas ante un conjunto madrileño que destituyó el pasado jueves a su técnico Paco López. Las cinco derrotas en sus últimos seis partidos fueron el argumento principal de este adios. Ahora su puesto lo ocupará de forma interina Igor Oca.

Aunque la necesidad de su rival es máxima, el equipo dirigido por Iván Ania vivió una situación parecida ante el Cádiz en la anterior jornada y cayó ante la escuadra gaditana. En aquel partido, los blanquiverdes contaban con siete bajas y los menos habituales no pudieron dar continuidad a las buenas sensaciones futbolísticas que estaba demostrando el club ribereño. A pesar de la gran cantidad de acercamientos que generó al área rival, la falta de claridad en los últimos metros fue una lacra para consumarse la derrota final.

Novedades en el once

Con la misión de olvidar este capítulo, ahora el Córdoba recupera algunas de sus piezas fundamentales para el partido ante el Leganés. Con un Iker Álvarez que es muy probable que sea de nuevo titular en la portería, las novedades se encuentran en la línea defensiva.

Tras su periodo de dos partidos de sanción, Rubén Alves podría volver a la titularidad como central zurdo, lo que abre el debate sobre el zaguero diestro. Esta demarcación podría ocuparla tanto Xavi Sintes como Álex Martín, pero es cierto que este último ha estado ocupando esta posición durante el periodo. Ya en los laterales, el binomio Albarrán-Carlos Isaac podría repetirse.

En la medular, la vuelta de Requena tras cumplir su partido de sanción antoja que salga de inicio junto a Isma Ruiz. Esta misma situación puede ocurrir con Carracedo y su regreso al extremo derecho. Con estas nuevas incorporaciones, Jacobo ocuparía nuevamente la mediapunta con Dalisson como extremo izquierdo y Fuentes como punta de lanza.

En el aspecto de bajas, se mantienen las ausencias por lesión de Vilarrasa, Adilson, Fomeyem y Diego Bri. Como novedad en este apartado, tal y como pudo informar la Jugada de Córdoba, Théo Zidane también se ausentará por unas molestias musculares.

Actualmente, el Córdoba vive una situación algo compleja en la clasificación. Tras estar varias jornadas merodeando el play off, ahora, antes del comienzo de la decimoséptima jornada, los blanquiverdes están a cuatro puntos de los puestos de eliminatoria de ascenso y a tres del descenso al ocupar la décima plaza. La condensación que ha sufrido la tabla clasificatoria es notable, por lo que la escuadra cordobesista no puede confiarse lo más mínimo en su cita ante el Leganés.

Situación de emergencia en Leganés

Sobre la situación del club madrileño, la tensión es latente en lo deportivo. Tras acabar la decimoquinta jornada en el puesto dieciocho de la clasificación, Paco López fue destituido el pasado jueves tras caer eliminados en Copa del Rey ante el Albacete. Sin tiempo para buscar a su sustituto, la dirección del Leganés ha nombrado a Igor Oca, técnico del equipo filial, como encargado para dirigir al equipo este domingo en Butarque.

Ahondando en los resultados deportivos, el Leganés es el peor local de Segunda División tras lograr cinco puntos de veinticuatro posibles. Esto hace que en el feudo pepinero sea un sitio idílico para que los blanquiverdes vuelvan a encaminarse de nuevo en la senda de la victoria. Además, esta situación ha hecho 'Once Leones', grupo de aficionados local, haya establecido una huelga de animación. Pasado el primer cuarto de hora de encuentro, empezaran nuevamente a alentar a los suyos.

Tras dirigir dos entrenamientos, es muy complicado que Oca haya podido transmitir sus conceptos de juego a los jugadores pepineros, pero esta incógnita hace que el planteamiento del partido sea una total sorpresa. Tal y como explicó Ania en la cita en la previa para esta cita, Igor Oca puede erradicar la línea de tres defensores habitual del cuadro madrileño para plantar un alineación basada en una 4-2-3-1. Lo que sí es seguro es que la plantilla del Leganés llega muy mermada para esta cita.

El exblanquiverde Marvel y Duk vieron la roja directa la pasada jornada, sanciones a la que se une Diawara tras ver la quinta amarilla. Además, Rubén Peña y Rubén Pulido son bajas seguras al encontrarse lesionados. También será duda el central Lalo Aguilar tras sufrir una lesión muscular hace dos semanas.