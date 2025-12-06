Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Prisión sin fianza para la madre del niño asesinado en Almería y su pareja

previa

El Córdoba CF busca renacer de sus cenizas ante un Leganés en plena crisis

El cuadro blanquiverde busca aprovechar la situación de crisis del equipo pepinero para volver a reencontrarse con la victoria un mes después

Iván Ania sobre la visita a un Leganés en plena crisis: «No me fio de esas situaciones»

El Córdoba CF celebra su tanto ante el Cádiz
El Córdoba CF celebra su tanto ante el Cádiz fran pérez

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF visitará este domingo a las 16.15 horas el Ontime Butarque para verse las caras con un Leganés en pleno estado de ebullición. Aunque ha pasado un mes desde el último triunfo en liga ante el Ceuta, ahora el cuadro ... blanquiverde puede pescar en aguas revueltas ante un conjunto madrileño que destituyó el pasado jueves a su técnico Paco López. Las cinco derrotas en sus últimos seis partidos fueron el argumento principal de este adios. Ahora su puesto lo ocupará de forma interina Igor Oca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app