Rubén Alves, ante el Zaragoza: «Sé que mis compañeros pueden dar muchísimo más»

Tras erigirse como uno de los pilares de la defensa blanquiverde, Rubén Alves no ha tenido el mejor inicio de competición entre diversas lesiones que le han impedido estar disponible en varios encuentros. Con estas molestias ya subsanadas, hoy ha pasado por los micrófonos de El Arcángel para dejar varias lecturas sobre la situación del equipo y su pronostico para futuras citas.

Precisamente, sobre esta ausencia al encontrarse en la enfermería en los primeros partidos ha expresado que «ha sido un proceso bastante largo que empezó el día del partido contra Levante». Aunque prefiere no entrar en «detalles» sobre su proceso de recuperación, se siente cómodo «mientras me permita entrenar y poder competir el fin de semana si el míster lo cree conveniente». Sobre este problema, se ha referido a una mala sensación en la cadera que hace que se le carguen los músculos en exceso.

Ya en la actualidad, ha hecho un balance sobre el juego del equipo y la necesidad de revertir la situación y que todo «empieza desde la base de competir». «Hay que intentar recuperar esas sensaciones de someter al rival, de crearles mucho peligro y tener eficacia en las dos áreas. Hay que aprovechar las ocasiones que estamos teniendo, que no las estamos convirtiendo en gol», ha indicado.

Aspectos a mejorar

A la hora de intentar descifrar cuales son los motivos de esta mala racha, son varios factores que pueden entrar en juego como es el «adaptarnos entre los nuevos compañeros, con el estilo del míster o que individualmente no estamos en un nivel al que podríamos estar», siendo todo ello «un cúmulo de muchas cosas que debemos mejorar cuantos antes».

En estas últimas semanas se ha puesto en jaque el esquema de Iván Ania por la gran cantidad de goles que han recibido tras realizar su característica presión alta, pero a pesar de las dudas, el equipo confía al «al cien por cien» en este sistema, aunque hay varios aspectos que se deben pulir. «El día del Racing sí que hubo bastantes transiciones que nos hicieron bastante daño o acciones a balón parado, cosas que no pueden suceder en esta categoría y que te penalizan muchísimo. Esos pequeños detalles sí que son los que tenemos que intentar corregir de la mejor manera posible y lo más rápido posible», ha apuntillado.

A pesar de la confianza, también ha querido ser realista y crítico sobre lo que se ha visto en el verde. «No estamos compitiendo como deberíamos de competir o no estamos leyendo algunos momentos del partido como los tendríamos que leer y eso nos está pasando factura», aunque también ha querido precisar que los rivales tampoco lo están poniendo fácil ya que «saben cómo jugamos y cómo nos pueden hacer daño».

Positivismo para los próximos partidos

Con esta idea, es consciente que sus «compañeros pueden dar muchísimo más», pero para ello, como equipo, tienen que «conseguir que cada uno de los jugadores esté al máximo nivel, que tenga la confianza lo más arriba posible y eso hará que las sensaciones sean mucho mejores para todos».

Sobre la figura de Iván Ania se siente «tranquilo» ya que no se ha alterado nada dentro del vestuario a pesar de los resultados, alegando que la falta de gol o la posición en la que se encuentran no debe ser aspectos alarmantes. «Es algo que no nos debería de preocupar, que no tendríamos que tener ningún tipo de ansiedad. Hay que tener la confianza de que el siguiente partido conseguiremos los tres puntos, que daremos una imagen maravillosa y que eso nos hará crecer», ha comentado.

Respecto al partido frente al Zaragoza, no lo sienten como si se tratase de una «final» este próximo encuentro. «Queremos ganar todos los partidos e ir este domingo a sacar los tres puntos y luego intentar en casa en que se convierta en un fortín para los visitantes y que teman venir a El Arcángel», ha apuntado.

Por último, su nuevo compañero en la zaga es Fomeyem, jugador que ha querido alabar al haber mostrado «mucha proyección y tiene mucho futuro y tiene unas cualidades increíbles», aunque también ha querido aplaudir la sincronía que posee con Xintes y Alex Martín. «Son dos jugadores increíbles y como compañeros maravillosos. Sé que si me toca a mí jugar con alguno de ellos lo pueden hacer de la mejor manera posible», ha concluido.