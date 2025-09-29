El Córdoba CF sigue esperando la mejor versión de Pedro Ortiz

Tras llegar en el pasado mercado invernal y generar un impacto notable con el Córdoba CF, Pedro Ortiz parece haber perdido fuelle en esta nueva campaña en la que estaba llamado a ser un hombre importante. Con la salida de Álex Sala, el mallorquín no ha sabido dar ese paso adelante que necesita la sala de máquinas califal, especialmente al mostrarse en numerosas ocasiones muy impreciso con el balón y falto de ímpetu para afrontar los duelos en el campo.

A pesar de contar con la competencia de Alberto del Moral, Theo Zidane, Dani Requena o Jan Salas, Ortiz sigue siendo una pieza fundamental en el centro del campo para Iván Ania, aunque tampoco sus competidores han dado argumentos de peso para sentarle en el banquillo.

Destellos durante la pasada temporada

La pobre situación por la que pasa la medular no estaba contemplada dentro en una dirección deportiva que, tras la salida de Sala, quiso confiar en los efectivos que ya estaban en la dinámica blanquiverde y que habían demostrado estar a la altura de las circunstancias.

Precisamente, Pedro Ortiz sumó once titularidades en dieciocho participaciones en la temporada pasada, eso si, desde una posición más adelantada como mediapunta ya que, tal y como apuntó en su presentación «me gusta más jugar como interior, no tanto de pivote».

Noticia Relacionada Dalisson comienza a brillar y llama a las puertas de la titularidad en el Córdoba CF Daniel Aragón Aunque el hispano-brasileño no ha gozado de muchas oportunidades tras recuperarse de su lesión, su gran participación ante la Real Sociedad B le hace sumar argumentos positivos para Iván Ania

El excanterano sevillista hizo alargue de las cualidades propias de un enganche a la hora de crear juego, tener visión del campo y demostrar una habilidad técnica que le permitió tener gol. Más concretamente, en la segunda vuelta registró cuatro tantos y una asistencia que ayudaron a los blanquiverdes a lograr el objetivo de la permanencia de forma cómoda.

Un inicio poco esperado

Ya en el presente, en la primera jornada de la temporada empezó siendo titular junto a Álex Sala e Isma Ruiz, partido en el que se marchó sustituido y cuya actuación no convenció a Iván Ania e hizo que no disputara ni un solo minuto en el siguiente duelo ante Las Palmas.

Con la necesidad de hacer un lavado de cara tras lo visto en la derrota ante el conjunto canario, volvió al once inicial, esta vez cumpliendo las funciones de Álex Sala con un Jacobo que ocupó la mediapunta. Por ello, estuvo más enfocado en tareas defensivas, echándole en falta a la hora de construir el juego en un partido en el que estuvo correcto.

Ocupó esta misma posición ante el Castellón, pero se tuvo que marchar lesionado en la primera mitad tras unas molestias en el cuádriceps que le impidieron jugar en Andorra. Recuperado de su lesión, volvió a la titularidad ante el Racing y se le pudo ver exhausto tras el descanso, firmando un partido de más a menos donde no tuvo presencia con el balón.

Por último, en el encuentro frente a la Real Sociedad B fue uno de los señalados por su propio técnico tras una primera parte donde tuvieron el centro del campo «perdido». Tal fue su desagrado que cambio drásticamente la medular tras el descanso, incluyendo a un Pedro Ortiz que se marchó sustituido.

Dentro de la incógnita sobre quién debe acompañar a Isma Ruiz, las prestaciones del mallorquín parecen no adecuarse en esta parcela del campo y, por el momento, sigue generando dudas sobre su rol y sobre si podrá recuperar el nivel que se esperaba de él.

Más temas:

Córdoba CF