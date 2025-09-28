Dalisson comienza a brillar y llama a las puertas de la titularidad en el Córdoba CF

Nuevamente, el Córdoba CF sigue sin carburar fuera de El Arcángel. Esta vez, frente a la Real Sociedad B se pudo ver a un conjunto blanquiverde desdibujado e inoperante durante los primeros cuarenta y cinco minutos ante un filial txuri-urdin que no tuvo que esforzarse mucho en tareas defensivas. Ya en la segunda mitad, la imagen califal mejoró, aunque gran culpa de esto la tuvo Dalisson, el jugador más destacado a pesar de salir desde el banquillo.

Su incorporación por un desapercibido Kevin Medina hizo que reviviese el Córdoba en ataque desde el flanco izquierdo. Además de varias acciones individuales que dejaron ver la magia que atesora, también se mostró muy participativo con sus compañeros, tal y como se pudo ver en una acción de Theo Zidane que casi acaba en gol.

Ante el palpable atasco dentro de la sala de máquinas blanquiverde, Dalisson supo leer perfectamente a la defensa rival para desmarcarse y anotar un golazo que limpió las telarañas de la portería de Fraga.

Curiosamente, su entrada al verde fue junto a Requena y Theo Zidane para cambiar una medular que no le estaba gustando nada a Iván Ania. En concreto, el preparador blanquiverde en la rueda de prensa posterior al partido lamentó que el medio del campo lo tenían «perdido» y se mostró satisfecho por los jugadores que entraron.

También tuvo unas palabras más específicas respecto a la actuación de Dalisson tras su segundo partido como blanquiverde. «Cuando sales del banquillo y lo haces bien, estás pidiéndole paso al entrenador. Dalisson estuvo muy bien, no perdió balones, hizo el gol, defendió en la presión alta e incluso ayudó a Vilarrasa en varias situaciones defensivas», explicó.

Falta de minutos

El hispano-brasileño llegó a El Arcángel desde Segunda Federación, pero enseguida tuvo la vitola de ser uno de los jugadores importantes en el Córdoba por la calidad demostró en una categoría que se le quedó pequeña. En pretemporada marcó frente al Betis en el Trofeo Puertas de Córdoba y asistió frente al Ittihad de Tánger, pero su proyección se vio frenada por una lesión que sufrió en el 'stage' de Oliva.

No parecía nada preocupante, pero estas dolencias le lastraron en el comienzo de la temporada y no apareció hasta la quinta jornada frente al Andorra cuando entró de refresco. Aunque no destacó, no tuvo la oportunidad de redimirse ante el Racing y sorprendió su falta de minutos a pesar de la imaginación que posee en tres cuartos de campo.

Con un partido en el que finalmente se le han podido ver los mimbres de su potencial como titular, tras su actuación pasó por zona mixta al finalizar el duelo ante la Real Sociedad B. «Todos trabajamos para ser titulares, pero la oportunidad me ha llegado en la segunda parte y la supe aprovechar bien», comentó un Dalisson que, aunque su fichaje estaba pensado para ocupar la mediapunta, en este encuentro se le pudo ver descolgado en la banda izquierda. «Vengo demostrando en los últimos años que soy un jugador bastante polivalente y me sé desenvolver en cualquier zona de ataque», aseveró.

Ya que Iván Ania sigue sin conformar un once que pueda repetirse en varias jornadas, el blanquiverde reivindicó que los jugadores del banquillo «se ha visto que podemos participar». Aunque Jacobo vuelva para el duelo ante el Zaragoza tras cumplir su partido de sanción, Dalisson ha logrado meterse en el debate de la titularidad en el ataque del Córdoba.