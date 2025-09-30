El Córdoba CF apuesta por la cantera: Marcelo Timorán renueva hasta 2028

El Córdoba CF sigue apostando por su filosofía de acaparar grandes talentos jóvenes, esta vez con la mira puesta en la cantera para que puedan ir dando el salto con el primer equipo. Entre todas las perlas que posee, el club ha anunciado la renovación de Marcelo Timorán hasta el 30 de junio de 2028, jugador que ha ido convocado con el primer equipo en las dos últimas fechas de competición tras la ausencia por motivos personales de Carlos Albarrán.

El joven lateral boliviano con doble nacionalidad con Perú, que también puede desempeñar la demarcación de extremo zurdo, causó un gran impacto en el equipo juvenil tras llegar a tierras cordobesas en el verano de 2024. Y es que a sus 19 años, tras firmar una gran campaña en la División de Honor, y lograr su primer contrato profesional en enero de 2025, fue promocionado este verano al equipo filial blanquiverde que milita en Tercera Federación.

Desde ese entonces, ha sido parte fundamental en los planes de Gaspar Gálvez en las primeras fechas ligueras, disputando los noventa minutos ante el Atlético Onubense y la Balompédica Linense.

Llegada al primer equipo

Sus buenas actuaciones y ascenso meteórico fue percibido por Iván Ania, que contó con él y con Albuera para entrenar durante estas dos últimas semanas en caso de que Carlos Isaac o Vilarrasa no pudieran en algún momento disputar los encuentros frente a Racing de Santander y Real Sociedad B.

Dentro del comunicado que ha hecho el club en el anuncio de su renovación, han expresado su satisfacción por reafirmar su compromiso con Marcelo por su «notable crecimiento deportivo y compromiso ejemplar», lo que le hace tener un «valor importante para el futuro» todo ello en un proyecto en el que se quiere «consolidar una base sólida de futbolistas y con sentido de pertenencia al club».