Alberto del Moral sin minutos pese a las expectativas tras su fichaje

El culebrón de este mercado de fichajes del Córdoba CF se lo llevó Alberto del Moral. El toledano pedía volver a El Arcángel y la dirección deportiva intentaba por todos los medios que lo hiciese. Finalmente, el mediocampista cerró su regreso al club blanquiverde en forma de cesión. Lo hizo con la etiqueta de ser una de las piezas clave en el esquema Iván Ania.

Durante la pretemporada, el cuerpo técnico tomó precauciones con el de Villacañas, con el que tuvieron un especial cuidado, a causa de las constantes lesiones que sufrió la pasada temporada. Es por ello que Del Moral solo disputó algunos minutos en el amistoso ante el filial.

Con la salida de Álex Sala tras la primera jornada, al mediocampista se le abrieron la puertas del centro del campo. En la segunda fecha de la competición, partió de titular en el pivote, desplazando a Isma Ruiz a una posición más adelantada. La derrota ante Las Palmas y el mal rendimiento del '20' blanquiverde hicieron que quedase como uno de los señalados.

Tras ese encuentro, disputado el 25 de agosto, Del Moral solo ha disputado cuatro minutos en la competición, ante el Castellón en El Arcángel. Desde ese encuentro, los de Iván Ania han tenido tres duelos, en los que el de Villacañas no ha tenido ninguna participación.

El gran nivel que ha ido mostrando Isma Ruiz es una de las claves para entender su falta de presencia en el terreno de juego. Aun así, ambos jugadores han coincidido sobre el verde en dos ocasiones. Ante Las Palmas y Castellón, con la diferencia de que en el duelo frente al conjunto orellut, el técnico ovetense los complementó en el doble pivote.

El mismo entrenador ya señaló que «pueden jugar juntos perfectamente, aunque mejor en un sistema con dos '6'». A pesar de sus declaraciones, el ovetense no ha vuelto a contar con el de Villacañas para el centro del campo blanquiverde.

La falta de continuidad es uno de esos grandes debes que ha tenido Del Moral desde su regreso el pasado curso al club blanquiverde. El mediocampista lleva sin disputar un partido completo desde el 25 de agosto de 2024, cuando aún jugaba en el Real Oviedo. Fue en la jornada 2 del curso pasado, ante el CD Castellón.

Los constantes problemas físicos que le mantuvieron lejos del césped, cortaron el rendimiento ascendente que estaba mostrando. El de Villacañas sufrió varias lesiones musculares prácticamente consecutivas que evitaron que estuviese más tiempo disponible a las órdenes de Iván Ania.

A pesar de ello, el mediocampista tuvo bastantes minutos cuando estuvo disponible. El '20' blanquiverde partió desde el inicio en dos encuentros, de los cinco que disputó, que fueron en los que estuvo disponible. El toledano era una pieza esencial en el esquema de Ania y así lo demostraba, dándole participación cuando estaba disponible.

En la actualidad, Del Moral no cuenta para el técnico ovetense. Durante el partido del pasado domingo ante el filial de la Real Sociedad, tres centrocampistas entraron al terreno de juego antes que el jugador cedido por el Oviedo, siendo un claro ejemplo de que el toledano ya no es un jugador importante entre la plantilla.

Y es que, la situación del '20' blanquiverde ha cambiado repentinamente. Mientras que la temporada pasada era uno de los fijos cuando estaba disponible, esta tiene a 4 o 5 jugadores por delante de él. Por lo que Del Moral tendrá que ganarse su sitio desde los entrenamientos para volver a ser importante en el Córdoba CF.