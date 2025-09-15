Ignasi Vilarrasa: luces y sombras en su esperado arranque con el Córdoba CF

Tras un mercado de verano ilusionante, el Córdoba CF no está firmando el comienzo de temporada esperado. Con la reciente derrota ante el Andorra, los blanquiverdes solo han logrado cuatro de los quince primeros puntos posibles, además de no conocer todavía lo que es vencer lejos de El Arcángel. Aunque son muchos los jugadores que no están dando el resultado esperado, destaca un Ignasi Vilarrasa que parece no haberse aclimatado dentro de la zaga de Iván Ania.

Noticia Relacionada Carracedo pierde su sitio en el once del Córdoba CF Lorenzo Estepa El catalán partió desde el banquillo por primera vez en la temporada

El lateral de Granollers llegó a la entidad ribereña tras firmar una excelente temporada con el Huesca, año en el que logró un gol y ocho asistencias para postularse como uno de los mejores en su posición de toda la Segunda División. Por todo esto, no le faltaron novias para empezar la presente campaña en equipos punteros de la categoría de plata del fútbol español e incluso en Primera División.

Altas expectativas

Con la vitola de ser uno de los jugadores estrella de este verano, explicó en su presentación como blanquiverde que, cuando se reunió con el club, se decantó por el Córdoba porque se sintió muy atraído por la propuesta deportiva. A pesar de jugar en Huesca con un sistema con tres centrales, no se arrugó por la idea de tener que jugar con dos zagueros al sentirse «cómodo», aunque puntualizó que con este estilo hay que «estar pendiente de las vigilancias». Precisamente, es en el factor defensivo donde más dudas ha generado.

Noticia Relacionada El Córdoba se hunde en sus fallos en Andorra (3-1) Daniel Aragón El cuadro blanquiverde da otro paso hacia atrás tras un partido marcado una vez más por los errores defensivos

Rememorando sus inicios en la entidad califal, su llegada estuvo protagonizada por estar cercana al debut del Córdoba ante el Sporting de Gijón, aunque este hecho no importó a un Iván Ania que apostó por el jugador catalán para partir de inicio antes que jugadores más aclimatados como Carlos Isaac o Juan María Alcedo. Con la expectativa de ver la calidad que atesora, se notó la falta de rodaje en pretemporada y no rindió como se esperaba, aunque dio destellos de las grandes virtudes que podría ofrecer al juego blanquiverde.

Una nueva prueba de fuego le llegó al lateral al salir nuevamente de titular, esta vez frente a Las Palmas en el estreno en El Arcángel. En un partido para el olvido, la línea defensiva salió muy evidenciada incluyendo a un Vilarrasa que le seguía faltando ritmo competitivo. Sin embargo, en su nueva puesta de largo en el once ante el Valladolid, se pudo ver su mejor versión al mostrarse sobrio en defensa y tener madera para ser diferencial en ataque.

Bajo nivel en los últimos partidos

Con el precedente de firmar una portería a cero en Pucela, partió nuevamente como lateral izquierdo inicial ante el Castellón. En un duelo en el que se firmó uno de los peores primeros 45 minutos de la temporada, Ignasi Vilarrasa se marchó sustituido en el descanso por un Juan María Alcedo que mostró mucha más solidez defensiva y ser gran participe de la remontada.

A pesar de su buen rendimiento, el defensor gaditano sufrió una luxación en su hombro izquierdo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante tres meses, permitiendo así al jugador catalán más oportunidades de poder demostrar su valía.

Dentro del contexto de este percance, Vilarrasa sumó su quinta titularidad ante el Andorra con el objetivo de reivindicarse, aunque no salió como esperaba. Señalado al ser superado fácilmente por Carrique al cogerle espalda en el tanto de Villahermosa, se mostró inoperante tanto en labores ofensivas como defensivas y sumó argumentos sobre si su llegada es la más adecuada para el lateral izquierdo.

Todavía es pronto para dictar sentencia sobre sus prestaciones para el equipo, especialmente dentro del contexto de un sistema de juego tan especial y exigente como es el de Iván Ania, pero necesita aclimatarse con efectos inmediatos para demostrar que su fichaje supone un salto de calidad en las aspiraciones del equipo.