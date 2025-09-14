El Córdoba CF se hunde en sus fallos ante el Andorra (3-1)

El Córdoba CF vuelve a la senda de la derrota tras caer ante el Andorra en tierras del Principado. A pesar de ponerse por delante en el marcador tras un tanto de Petxarroman en propia puerta, los blanquiverdes siguieron generando ocasiones pero sin eficacia para aumentar la renta. Este hecho lo pagó caro al encajar dos tantos marcados por grandes errores defensivos y en la portería. En una segunda mitad marcada por los debuts de Dalisson, Jan Salas y Diego Bri, los blanquiverdes fueron incapaces de generar peligro y volvieron a ceder el último y definitivo tanto en los instantes finales.

Iván Ania presentó un once con algunas novedades respecto al triunfo anterior ante el Castellón. La primera, obligada, fue la incorporación de Carlos Isaac en el lateral derecho. Carlos Albarrán no entró en convocatoria debido a motivos personales que le impedían estar junto a sus compañeros. Además, dentro de las novedades también fue destacable la llegada al once de Dani Requena por un Pedro Ortiz que se marchó tocado frente al Castellón. Por último, lo más reseñable fue la suplencia por primera vez en la temporada de Cristian Carracedo, cuya posición ocupó Jacobo para darle libertad en la banda izquierda a Kevin Medina.

Comienzo arrasador

Con estos cambios realizados, el Córdoba salió muy bien al partido y pudo demostrar su buen arranque. Tras un saque de banda blanquiverde, Dani Requena remató un balón a trompicones que finalmente introdujo Petxarroman en su propia portería al intentar cortar la acción (0-1, min.2).

El Córdoba mantuvo el control del balón y siguió aumentando su presencia en el área rival, especialmente por medio de un Kevin Medina que estaba siendo muy protagonista por el extremo izquierdo. Sin embargo, sus internadas no encontraban rematador.

Justo cuando los de Iván Ania se encontraban mejor, un disparo aislado desde la frontal de Olabarrieta se coló en el muro defensivo ribereño y se introdujo en la meta blanquiverde en una acción en la que Carlos Marín pudo hacer algo más (1-1, min. 20). Lejos de amedrentarse, el Córdoba siguió intentándolo.

Instantes después, Isma Ruiz realizó una buena conducción dentro del área, pero el remare del granadino se marchó muy desviado. Reaccionó bien el Córdoba ante el tanto sufrido, motivados especialmente por los errores del Andorra a la hora de sacar el balón jugado

Cuando sobrevolaba el minuto 25, Theo Zidane no pudo definir desde la frontal del área cuando se encontraba solo ante Aron, pero a pesar del error las sensaciones eran buenas ante una escuadra tricolor.

Remontada local

A pesar de todo esto, el Córdoba siguió sufriendo a la hora de cuidar las espaldas de su línea defensiva, hecho del que dio buena cuenta Minsu para anotar el tanto de la remontada local al marcharse fácilmente de Fomeyem (2-1, m. 34). Tras el tanto anotado, los de Iván Ania se vieron mucho más inoperantes en busca de devolver las tablas en el marcador.

Finalmente, en los últimos instantes tuvo buenas ocasiones a balón parado, especialmente un remate acrobático de Theo Zidane que se fue muy arriba. Antes de llegar al descanso, Fomeyem y Carlos Isaac fueron amonestados con una tarjeta amarilla.

En busca de una reacción, Iván Ania movió el árbol en el descanso en busca de mordiente. Una vez comenzó la segunda mitad, se confirmó el debut Jan Salas como blanquiverde en sustitución por Theo Zidane para ocupar la posición de doble pivote. Además, Carracedo entró al verde en sustitución de Kevin Medina.

Los cambios parecieron abrir las posibilidades en ataque del Córdoba al comenzar los últimos 45 minutos con un gran remate de cabeza de Sergi Guardiola a centro de Carlos Isaac, pero el testarazo se marchó algo desviado. Ya en el 50 el ariete tuvo una nueva ocasión, pero no supo aprovechar la triangulación con Jacobo dentro del área.

Sin reacción

El Andorra salió algo más dormido, pero dio el susto con un remate de Minsu que afortunadamente se fue muy arriba en la que fue la gran ocasión del comienzo de la segunda mitad. Se empezó a dormir el partido y en busca de dinamitar el partido, Ania dio paso al debut de Diego Bri por Dani Requena. De poco sirvió esto al entrar el partido en un momento donde ambos equipos eran incapaces de crear peligro.

De esto dio buena cuenta Iván Ania que buscó la explosividad de Dalisson en la mediapunta por un Jacobo algo desaparecido cuando el reloj marcaba el minuto 71. También entró en ese entonces Adrián Fuentes por Sergi Guardiola, agotando así todos los cambios.

El Córdoba era amo y señor del balón, pero al contrario de la primera parte, fue incapaz de generar una sola ocasión mientras que Dalisson vio una nueva amarilla del partido.

Cuando parecía que estaba más cerca el tanto blanquiverde, el Andorra dio la estocada final. Un balón largo del guardameta Aron se transformó en un desmarque de Villahermosa que superó con facilidad el marcaje de Vilarrasa. Con todo a favor, el atacante tricolor no se puso nervioso y batió a Carlos Marín. Poco fútbol más hubo por parte de un Córdoba que acabó siendo inferior y cosechando una nueva derrota a domicilio

FICHA TÉCNICA FC Andorra - Córdoba CF FC Andorra: Aron, Petxarroman (Carriqe, min. 46), Gael Alonso, Bomba, Lautaro, Molina, Olabarrieta (Villahermosa, min. 69), Marc Domenech (Vilà, min. 69), Imanol (Calvo, min. 56), Le Normand (Martín, min. 80) y Minsu Córdoba CF: Carlos Marín, Vilarrasa, Théo Zidane (Jan Salas, min. 46), Isma Ruiz, Jacobo (Dalisson, min. 71), Fomeyem, Sergi Guardiola (Fuentes, min. 71), Xavi Sintes, Carlos Isaac, Dani Requena (Diego Bri, min. 58), y Kevin Medina (Carracedo, min. 46) Goles: 0-1, min. 2: p.p. 1-1, min. 20: Olabarrieta. 2-1, min.34: Minsu. 3-1, min. 83: Villahermosa. Árbitro: Alejandro Morilla (comité navarro): Amonestó a los locales a Petxarroman y a Aron ;y a los visitantes Carlos Isaac, Fomeyem, Dalisson y Pedro Ortiz Incidencia: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Hypermotion 25-26 disputado en el Nou Estadi Encamp