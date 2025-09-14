Las notas de los jugadores del Córdoba CF tras la derrota ante el FC Andorra

Vilarrasa intenta recuperar el balón ante el desmarque de un atacante del Andorra

uno por uno

Mala imagen de los jugadores del Córdoba CF en su encuentro en Andorra. Pocas cosas se pueden salvar de un partido en el que se adelantaron en el minuto 3 con un autogol del rival y no fueron capaces de materializar las oportunidades de la primera parte.

A la par, los errores defensivos volvieron y la asunción de riesgos en desventaja ya tras la remontada del Andorra acució aún más un flanco de debilidades como el eje defensivo, que volvía a repetir con el tándem Fomeyem-Sintes. Hasta en la portería hubo dudas.

Carlos Marín (2). Pudo hacer algo más en el primer tanto e incluso en el segundo. No fue su mejor encuentro.

Ignasi Vilarrasa (3). Desaparecido y sufrió en labores defensivas

Fomeyem (2). No fue el partido del central blanquiverde, que se vio superado por Minsu.

Xavi Sintes (3). Algo mejor que Fomeyem pero la línea de centrales no estuvo correcta.

Carlos Isaac (3). Le tocó reemplazar a Albarrán, pero sigue lejos de su nivel de la pasada temporada.

Isma Ruiz (4). Tuvo una buena primera parte, pero luego desapareció.

Théo Zidane (4). Al igual que Isma, gozó de buenas ocasiones pero sin más. Le cuesta finalizar.

Dani Requena (4). Suyo fue el remate del primer tanto, pero se desinfló junto al equipo.

Kevin Medina (4). Buenos minutos del malagueño, que fue muy desiquilibrante, pero tiró por la borda sus ocasiones. ﻿

Jacobo (3).Poco participativo. Intermitente.

Sergi Guardiola (4). Buenos movimientos, pero sin gol.

Suplentes

Carracedo (3). No pudo reivindicarse tras su suplencia

Diego Bri (2). Invisible

Adri Fuentes (3).No mejoró las prestaciones de Guardiola

Dalisson (4). Explosivo pero insuficiente

Jan Salas (3).Poco pudo aportar