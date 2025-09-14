uno por uno
Las notas de los jugadores del Córdoba CF tras la derrota ante el FC Andorra
Liga Hypermotion 25-26
Los pupilos de Iván Ania no consiguen sumar a domicilio tras desaprovechar sus múltiples oportunidades
El Córdoba CF vuelve a hundirse en Andorra (3-1)
Mala imagen de los jugadores del Córdoba CF en su encuentro en Andorra. Pocas cosas se pueden salvar de un partido en el que se adelantaron en el minuto 3 con un autogol del rival y no fueron capaces de materializar las oportunidades de la primera parte.
A la par, los errores defensivos volvieron y la asunción de riesgos en desventaja ya tras la remontada del Andorra acució aún más un flanco de debilidades como el eje defensivo, que volvía a repetir con el tándem Fomeyem-Sintes. Hasta en la portería hubo dudas.
Carlos Marín (2). Pudo hacer algo más en el primer tanto e incluso en el segundo. No fue su mejor encuentro.
Ignasi Vilarrasa (3). Desaparecido y sufrió en labores defensivas
Fomeyem (2). No fue el partido del central blanquiverde, que se vio superado por Minsu.
Xavi Sintes (3). Algo mejor que Fomeyem pero la línea de centrales no estuvo correcta.
Carlos Isaac (3). Le tocó reemplazar a Albarrán, pero sigue lejos de su nivel de la pasada temporada.
Isma Ruiz (4). Tuvo una buena primera parte, pero luego desapareció.
Théo Zidane (4). Al igual que Isma, gozó de buenas ocasiones pero sin más. Le cuesta finalizar.
Dani Requena (4). Suyo fue el remate del primer tanto, pero se desinfló junto al equipo.
Kevin Medina (4). Buenos minutos del malagueño, que fue muy desiquilibrante, pero tiró por la borda sus ocasiones.
Jacobo (3).Poco participativo. Intermitente.
Sergi Guardiola (4). Buenos movimientos, pero sin gol.
Suplentes
Carracedo (3). No pudo reivindicarse tras su suplencia
Diego Bri (2). Invisible
Adri Fuentes (3).No mejoró las prestaciones de Guardiola
Dalisson (4). Explosivo pero insuficiente
Jan Salas (3).Poco pudo aportar
