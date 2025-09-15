Los cinco vías por las que el Córdoba CF hace aguas en su comienzo de temporada

Justo cuando parecía que el Córdoba CF iba a realzar el vuelo, volvió a caer lejos de El Arcángel frente al Andorra. En un partido en el que los blanquiverdes salieron con mucha mordiente, poco pudieron hacer para evitar diluirse ante un Andorra que no tuvo que trabajar en exceso para aprovecharse de las costuras de su rival. Entre fallos defensivos y falta de eficacia, este duelo dejó muchas lecturas sobre la situación actual del sistema del juego califal.

Y es que a pesar del buen comienzo con el gol provocado por Dani Requena, los pupilos de Iván Ania tuvieron grandes ocasiones para marcharse en el marcador antes de la igualada local. Si se mira con lupa las estadísticas, se realizaron un total de 19 remates en todo el encuentro y solo uno de ellos vio puerta, reflejando un pobre 7,7% de efectividad. En la otra cara de la moneda, la escuadra tricolor con 14 remates pudo celebrar tres tantos.

Falta de efectividad

El propio técnico ovetense pudo afirmar en la rueda de prensa que los primeros 45 minutos fueron claves para «habernos llevando el partido», reconociendo que esa falta de eficacia dejó abierto el partido. Tal y como pudo añadir Ania, esta situación afectó en el apartado mental a un Córdoba que llegó «cansado» al final del partido cuando encajaron tres goles ante un equipo que no había sido superior.

Precisamente, el Córdoba de nuevo fue el ganador de la posesión de balón con un 59%, pero de poco sirvió ante la notable falta de ideas en ataque. Prueba de ello son las cifras goleadoras, siendo únicamente capaces de anotar cinco tantos en las cinco jornadas disputadas.

Cuando en la parcela ofensiva hay problemas, es necesario que al menos la línea defensiva sea capaz de sostener al equipo, pero es en esta faceta donde los califas no consiguen mejorar respecto al arranque liguero. Aunque la acción del primer gol pudo hacer algo más Carlos Marín, nuevamente salieron a lucir los diversos problemas a la hora de solventar el peligro que genera el rival.

Debilidad defensiva

A pesar de que la pareja Fomeyem-Sintes fue solvente ante el Castellón, hoy estuvo muy desarbolada e inoperante para poder frenar los numerosos balones que lograba filtrar el Andorra a las espaldas. Este problema ya fue visible en pretemporada y todavía parece no encontrar solución al haber encajado nueve tantos en cinco partidos, casi dos goles de media por partido.

En este sentido, Ania posee numerosas piezas para intentar encontrar la solución al juego blanquiverde, pero en el día del debut de Jan Salas, Dalisson y Diego Bri el ovetense reconoció que no estuvo acertado al darles minutos. «Con los cambios, en vez de mejorar, empeoramos», apuntó al criticar que su equipo no reaccionó con las sustituciones y no conseguir el efecto esperado.

Con las puestas de largo de hoy, sin contar con el lesionado Adilson, ya todos los efectivos blanquiverdes han gozado de una oportunidad en competición. Aunque todavía es temprano para poder dar una valoración de los fichajes, son muy pocos los que han generado un impacto destacable y, con ello, dar motivos de peso a un Ania que no ha repetido once en ninguna de las citas y que sigue probando numerosas ecuaciones para acercarse a la imagen de la temporada pasada.

Falta de actitud y de presencia en varios efectivos

Fue en el año de la vuelta al fútbol profesional cuando se vio a un Córdoba valiente, peleón y mucho más incisivo gracias a su gran desplante ante los rivales asentados en la categoría. Sin embargo, la cara de este año es mucho más diferente e irreconocible.

Momentos como los vividos en la segunda parte de este duelo con el Andorra, la primera mitad frente al Castellón o la última parte frente Las Palmas demuestran que al equipo blanquiverde se ve falto de actitud para poder dar la vuelta a la tortilla a los numerosos partidos que se le han puesto cuesta arriba durante el comienzo liguero.

Para evitar esto, en el mercado veraniego se hizo un esfuerzo para traer jugadores de mayor renombre para solventar las carencias de la campaña pasada. Una de ellas fue en la zona de ataque, donde un Sergi Guardiola llegó para volver a recuperar el olfato goleador que demostró tener en su primera etapa como blanquiverde. Sin embargo, el ariete todavía no ha podido encontrar puerta a pesar de las buenas acciones que se ha generado para lograrlo.

En la zona defensiva, el lateral izquierdo fue uno de los problemas al comienzo de la temporada pasada, llegando Iván Ania a colocar a Carlos Albarrán a banda cambiada para mejorar las prestaciones de Calderón. Para cambiar esto, llegó un Ignasi Vilarrasa que explotó con el Huesca y su nombre fue relacionado como los mejores en su posición.

A pesar de ser deseado por equipos punteros de Segunda y Primera División, el defensor prefirió El Arcángel para desenvolver su juego en un equipo que se presentaba como pieza fundamental en la banda izquierda. No obstante, poco se está viendo del jugador catalán que no es capaz de tener mordiente ni transmitir seguridad defensiva dentro de un esquema de Iván Ania que todavía tiene que mejorar de cara a los próximos encuentros.