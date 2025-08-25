El Córdoba CF pasa un mal rato ante Las Palmas (1-3)

El Córdoba naufraga en su estreno como local en El Arcángel. La peor versión de los blanquiverdes se hizo presente ante Las Palmas en un encuentro marcado por enésima vez por los errores defensivos que enredan y sucumben al equipo.

Una carga que aparece una temporada más a pesar de haber cambiado al equipo casi por completo. Los tres goles de Las Palmas dejan en evidencia a la zaga cordobesista que no supo ordenarse en el campo y pasó un mal apuro ante un rival de tanta calidad como Las Palmas.

Iván Ania apostó de inicio por Álex Martín y Fomeyem en el eje de la zaga. Además, resolvió la baja de Álex Sala con un trivote más defensivo con Isma Ruiz y Alberto de Moral; con Dani Requena más adelantado. Una opción innovadora este verano. Arriba, los intocables: Carracedo, Jacobo y Sergi Guardiola.

El equipo salió enchufado. Una buena presión de los blanquiverdes derivó en un disparo de Carracedo con el meta rival ya vencido, pero la defensa canaria sacó el balón bajo palos prácticamente. Guardiola lo intentó después con un disparo a bocajarro que detuvo el portero de Las Palmas.

De más a menos

Fue más incisivo aunque empezó su fuelle empezaba a agotarse. Los de Ania habían tenido el monopolio del balón y las mejores ocasiones en los primeros quince minutos, pero delante tenían a un coco de la categoría, que se plantaba con tres pases en el área rival. Lukovic mandó el balón al palo aprovechando un resquicio en la defensa blanquiverde para mandar el balón al palo. Era el primer acercamiento del equipo canario al área blanquiverde. No iban a fallar en el segundo.

El propio Lukovic generó un desmarque perfecto, eludiendo el fuera de juego, para recibir un balón largo y batir fácilmente a Carlos Marín (0-1, min. 19). Intentó reponerse el equipo de Iván Ania con tímidos acercamientos al área, pero le tocó sufrir más de la cuenta durante el resto de la primera mitad. Ni una pausa para la hidratación a la media hora de juego sirvió para recolocar mejor a los jugadores blanquiverdes, que sufrían cada llegada de Las Palmas.

Se desdibujaba el Córdoba a medida que avanzaba el cronómetro. El Arcángel se enfadó por las continuas interrupciones de los jugadores de Las Palmas. Los cordobesistas trataron de empatar el encuentro antes del descanso, pero sin éxito. Carracedo finalizó con un disparo alto un acercamiento blanquiverde, pero el Córdoba se quedó sin ideas en la zona de tres cuartos, agobiado por las vigilancias de unos jugadores rivales con mucha calidad.

El Córdoba intentó ofrecer una mejor versión en la segunda mitad, pero los problemas defensivos se hacían cada vez más patentes. Jacobo tuvo una gran ocasión tras un gran pase de Carracedo para Sergi Guardiola que vio llegar al madrileño por banda izquierda, pero el balón nunca llegó a portería. Mientras el Córdoba se quedaba sin ideas, el cuadro canario metía miedo cada vez que cogía el balón. Aunque fuese en su propia área.

Ale García abrió la brecha tras aprovechar otro gran pase en largo que dejó retratada otra vez a la línea defensiva de los blanquiverdes (0-2, min. 60). El Córdoba mostró cierta pasividad que enfadó a gran parte de la afición. Iván Ania esta vez no esperó al minuto 70 para hacer los cambios y sacó a Kevin Medina en lugar de un Alberto Del Moral desubicado. Era su debut esta temporada, pero se notó su falta de ritmo competitivo aunque tampoco el equipo en general tuvo mucho más atino.

El jugador de Las Palmas Ale García volvió a generar peligro con un disparo que casi sorprende a Carlos Marín. Los canarios apretaban, ahogaban al Córdoba. Ania movió de nuevo el banquillo dando entrada a Théo Zidane y Adri Fuentes. Buscaba una reacción en la parcela ofensiva aunque llegó demasiado tarde. Las Palmas avisó primero con un gol anulado de fuera de juego que rompería, a falta de diez minutos, las pocas ilusiones que quedaban de remontar.

Para intentar apurar sus opciones, Iván Ania dio entrada a Obolskii y Carlos Isaac para jugar con dos puntas. Pero ni con esa formación, el gol llegó. La más peligrosa fue el cabezazo de Carlos Isaac que tuvo que volcarse en ataque. Muchas dudas en la parcela ofensiva que reabren el debate sobre un nuevo delantero en la última semana del mercado. Clemente completó un partido bochornoso con un tercer gol que dejó en evidencia a toda la plantilla. Cogió el balón en el centro del campo y se fue solo, casi sin resistencia, hacia Carlos Marín (0-3, min. 84).

La recta final dejó un gol de Adri Fuentes que volvió a jugar con el Córdoba en El Arcángel y marcó un tanto que maquilló su partido aunque no el general (1-3, min. 88). Incluso la goleada pudo ser mayor si Las Palmas no hubiese estrellado el balón en el larguero en una falta directa ya en el descuento. Poco más en un partido dónde el Córdoba expuso abiertamente sus carencias en defensa. Y la diferencia entre los blanquiverdes y un serio candidato al ascenso.

Ficha técnica Córdoba CF - UD Las Palmas Córdoba CF: Carlos Marín, Vilarrasa, Álex Martín, Isma Ruiz, Jacobo González, Fomeyem, Sergi Guardiola (Adri Fuentes, min. 70), Alberto del Moral (Kevin Medina, min. 62), Albarrán (Carlos Isaac, min. 79), Carracedo (Obolskii, min. 79) y Dani Requena (Théo Zidane, min. 70). UD Las Palmas: Horkas, Marvin (Álex Suarez, min. 62), Mika Mármol, Clemente, Barcia, Recoba (Cristian, min. 56), Manu Fuster, Amatucci, Cedeño (Loiodice, min. 46), Ale García, Lukovic (Marc Cardona, min. 62) Goles: 0-1, min. 19: Lukovic. 0-2, min. 59: Ale García. 0-3, min. 83: Clemente. 1-3, min. 88: Adri Fuentes Árbitro: Alejandro Ojaos (comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Albarrán, Fomeyem, Théo Zidane y Álex Martín; y al visitante Marvin. Incidencia: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Hypermotion disputado en El Arcángel ante 16.460 espectadores.