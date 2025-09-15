Carracedo pierde su sitio en el once del Córdoba CF

La derrota del Córdoba CF ante el Andorra del pasado domingo mostró la peor cara de los de Iván Ania. Una gran primera parte, en la que la falta de efectividad volvió a ser la protagonista, y una segunda mitad para olvidar condenaron a los blanquiverdes que vuelven a acercarse a la zona roja de la tabla. Una de las sorpresas en el once inicial fue la suplencia de Cristian Carracedo.

El catalán vio el arranque del encuentro desde el banquillo por primera vez en la temporada. Y es que durante estas primeras jornadas de competición, el rendimiento que ha mostrado el extremo no ha sido el esperado. Ante el Castellón, fue sustituido en el descanso, tras una primera parte en la que el equipo no gozó de su mejor versión.

La del duelo frente al Andorra fue la tercera vez que Carracedo fue suplente desde la vuelta del Córdoba a la Segunda División. Es uno de esos jugadores calificado de la columna vertebral en el esquema de Ania. Aun así, el catalán parece que ha perdido su puesto en el once inicial.

Noticia Relacionada Así está el Córdoba CF en la clasificación tras perder con el Andorra Daniel Aragón Los fallos defensivos y la falta de definición ante la portería rival fue la mayor lacra de un conjunto blanquiverde que cae de nuevo fuera de El Arcángel

El asturiano alineó en la derecha a Jacobo González. El madrileño mostró su mejor versión en esa posición durante el curso pasado, en la que en tres encuentros anotó tres tantos y dio una asistencia. Tras la sustitución de Carracedo ante el Castellón, volvió al extremo, donde volvió a ser decisivo marcando un gol de penalti y dando un pase excelente para que Albarrán sirviese en bandeja la segunda diana a Kevin.

Durante esta última ventana del mercado de fichajes, la dirección deportiva blanquiverde ha incorporado a otro jugador para la demarcación como es Diego Bri. El ilicitano llegó, en principio, para ser una competencia directa para Carracedo, aun así, los únicos minutos en los que ha participado, lo ha hecho en la izquierda, a pierna natural.

La llegada de Bri, ha permitido que la posición de extremo derecho esté doblada, algo que no se había conseguido desde la llegada de Iván Ania. La confección de la actual plantilla, la más larga de las tres últimas temporadas, también ha permitido esto. El curso pasado, el catalán era el único jugador natural de la demarcación, donde también podían actuar jugadores como el mismo Jacobo o Ander Yoldi.

Noticia Relacionada El Córdoba se hunde en sus fallos en Andorra (3-1) Daniel Aragón El cuadro blanquiverde da otro paso hacia atrás tras un partido marcado una vez más por los errores defensivos

La campaña pasada, Carracedo ya tuvo un descenso del rendimiento que le condenó al banquillo. Este coincidió tras el anuncio de su renovación hasta 2028. Aun así, tan solo fueron dos jornadas las que el catalán partió como suplente, ya que volvió a recuperar su nivel y ser decisivo para los blanquiverdes, participando en doce goles en las últimas doce jornadas.

Y es que el pasado curso lo cerró a un gran nivel, teniendo una gran actuación en las jornadas en las que el Córdoba soñaba con luchar con los play off de ascenso a Primera. El catalán tendrá por delante una semana para convencer a Iván Ania de que debe ser uno de los elegidos para partir de inicio ante el Racing de Santander el próximo domingo a las 21 horas.