Iván Ania, tras la derrota en Andorra: «Con los cambios en vez de mejorar, empeoramos. Si no metes, te expones»

«Fue una primera parte para irse 0-3 pero dos errores groseros le dieron ventaja a ellos». Así ha comenzado Iván Ania su rueda de prensa tras la derrota en Andorra (3-1) con gesto muy serio y asumiendo responsabilidad sobre una derrota dolorosa tras la primera parte en la que los blanquiverdes dieron una buena imagen con ineficacia anotadora y una segunda más mala.

«Con los cambios, en vez de mejorar, empeoramos. Así como en otros partidos, como el del otro día, con los cambios, el equipo reacciona y mejora. En el partido de hoy es mi responsabilidad, de que con los cambios hemos empeorado al equipo, yo como entrenador he empeorado al equipo». Este ha sido el primer análisis de lo sucedido apuntando a unos cambios que agotó el Córdoba, donde se estrenaron tanto Dalison como Bri.

«La clave ha sido la primera parte. Es una primera parte para irte con el partido. No eres capaz de materializar las que tienes y de ahí que lo dejes abierto. Para mí es clave la primera parte. Y en la segunda parte tuvimos alguna llegada, algún disparo…Te vas con una sensación mala por haber caído derrotado, pero creo que la primera parte fue para habernos llevado el partido».

Esta ha sido la doble lectura del entrenador ovetense sobre un partido que deja al Córdoba CF con cuatro de quince puntos posibles y sin haber logrado aún una victoria, con malas estadísticas y sensación de problemas físicos al final del choque.

«Al final estábamos cansados. El equipo estaba cansado. Eso te lo hace el estado de ánimo después de ver que estás ahí, que te acaban haciendo tres goles. El equipoanímicamente está tocado y cuando la cabeza no va, el físico tampoco va. Si hubiésemos hecho el empate seguramente en los últimos minutos hubiésemos terminado en área rival. Nos hicieron ellos el tercero y en los últimos minutos llegábamos siempre tarde», aclaró.

«Está claro que tenemos un volumen de llegadas alto, pero un tanto por ciento de efectividad muy bajo. No somos nosotros los que metemos gol. Hay que tener en cuenta que hay que hacer actuar al portero. No hemos sido capaces de materializar las que tuvimos. También es cierto que el portero hizo un par de intervenciones muy buenas, pero no son muy claras, son casi de área pequeña. Esas hay que meterlas. Si no las metes, estás expuesto», ha concluido el técnico blanquiverde.