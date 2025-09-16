El Córdoba CF recibe al Racing como líder y con un 'colchón' por si pierde

El Córdoba CF recibirá a un hueso duro el próximo domingo en El Arcángel, el líder, el Racing de Santander. Los de Iván Ania llegan tras una de sus peores actuaciones en la temporada, la derrota la pasada semana ante el Andorra (3-1), en un encuentro en el que fueron claramente superados en la segunda mitad.

Es por ello, que los blanquiverdes estarán mirando de reojo a la clasificación durante el transcurso de la jornada, en la que varios rivales directos se enfrentan entre sí. Y es que, hasta cuatro equipos se medirán para intentar salir de la zona roja de la tabla. Mientras tanto, los farolillos de la competición, jugarán ante dos de las plantillas más en forma del arranque liguero.

La Cultural Leonesa y el Castellón se enfrentarán el sábado a las 16:15 horas. Los castellanos cuentan con 4 puntos, al igual que el Córdoba, mientras que los valencianos tienen 2. El domingo a las 14:00 horas, el Ceuta y el Zaragoza disputarán su partido, los norteafricanos, con 4 puntos, intentarán volver a ganar, mientras que los aragoneses, con 3, buscarán su primera victoria de la temporada.

Aun así, los dos últimos clasificados de la categoría, el Granada y el Albacete, dos conjuntos de los que no se esperaba el rendimiento actual, tendrán para esta semana duelos de una gran dificultad. Los manchegos, con dos puntos en su casillero, disputan su partido el próximo domingo a las 16:15 ante el Valladolid, que no ha perdido en lo que va de competición, mientras que los andaluces harán lo propio ante el Burgos, que ha comenzado la liga mostrando un gran rendimiento.

Es por ello que si los de Iván Ania salen derrotados el próximo domingo de El Arcángel, cabe la posibilidad de que no entren en la zona roja de la tabla clasificatoria, ya que no todos los equipos que luchan por salir del descenso podrán sumar.

En el caso contrario, si los blanquiverdes vencen al Racing, podrán alejarse de los puestos de abajo, ampliando su distancia con el descenso. Los cántabros llegan con varias dudas tras perder abultadamente ante la Cultural, 2 a 4, el pasado fin de semana y sumar su primera derrota de la temporada.

El Córdoba contará con el plus de su afición, que ha presentado una gran entrada en los dos partidos que han disputado los de Iván Ania como locales. En frente, tendrán al líder de la categoría que ha conseguido 12 puntos de 15 y cuenta con grandes atacantes, como Villalibre, Iñigo Vicente o el excordobesista Andrés Martín.