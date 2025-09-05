El Córdoba CF renace de sus cenizas en El Arcángel y remonta al Castellón (2-1)

El Córdoba tenía como misión en El Arcángel conseguir su primera victoria de la temporada. Lo hizo, pero costó más de lo esperado. Tras una primera mitad decepcionante, el equipo de Iván Ania fue capaz de darle la vuelta al marcador y remontar el duelo ante el Castellón, empujado por la afición de El Arcángel. Una vez más partido de luces y sombras que, esta vez, cayó del lado blanquiverde. Con mucho margen de mejora aún, el Córdoba se anota su primera victoria del curso.

Iván Ania no hizo mucho cambios con respecto al once que salió en Valladolid. La única novedad fue la primera titularidad de la temporada de Théo Zidane que compartiría sitio junto a Isma Ruiz y Pedro Ortiz en un centro del campo que pronto iba a recibir malas noticias. El balón no tuvo dueño en los primeros cinco minutos, los de Iván Ania querían hacerse con él, pero eran sometidos a una presión asfixiante del Castellón y regalaron el balón en más de una ocasión.

La primera mitad parecía ser una mala secuela del partido ante Las Palmas. Carlos Marín, otras veces vanagloriado, dejó el primer susto del día con un mal pase que dejó la portería a merced del rival. Apareció para alivió de la afición un buen Xavi Sintes que cortó la jugada. Tras eso, llegó la lesión de Pedro Ortiz. Salió mal parado de un duelo con un rival y se fue al suelo. Tuvo que salir Kevin Medina para colocarse en la izquierdo y Jacobo como mediapunta. El centro del campo se desmoronó como un auténtico castillo de naipes.

Jacobo buscó portería con un latigazo desde la frontal que el portero Amir paró abajo. Pero el Castellón se vio superior y y lo demostró en el marcador. Un gran pase de Cala, que recibió de Pablo Santiago dejó a Cipenga en el segundo palo solo ante un Carlos Marín vencido. Gol del Castellón (0-1, min. 19). A partir de ahí, el equipo de Iván Ania estuvo irreconocible. Pablo Santiago volvió a dar otro susto con un disparo cruzado que rozó el poste de la portería blanquiverde.

En el otro área lo intentó Fomeyem, pero su cabezazo se fue por la derecha. Jacobo también se acercó al área, pero disparó casi sin ángulo y el portero se quitó el balón como pudo. Aun así, la primera mitad fue una sucesión constante de pases sin dueño, de salidas con el balón sin rumbo y de falta de decisión. Una primera mitad para olvidar de la que Iván Ania se marchó muy enfadado. Dispuesto a hacer algunos cambios que lavaron la cara del equipo tras el descanso.

Otra cara

La segunda parte de los blanquiverdes fue una versión totalmente opuesta. Solo hizo falta un punto de inflexión que llegó en forma de penalti. Ania, antes de eso, dio entrada a Dani Requena y Alcedo por un Vilarrasa y Carracedo que no habían tenido sus mejores minutos en El Arcángel.

Sergi Guardiola provocó un penalti que levantó por completo El Arcángel. Jacobo fue el encargado de transformar la pena máxima engañando por completo al portero (1-1, min. 49). Por delante, casi 45 minutos para llevarse el partido. Los de Ania, volcados en ataque y empujados por su afición, se hicieron con el control del partido, ahogaron la salida de balón del Castellón y forzaron el error rival.

Tras unos primeros minutos de pura intensidad, con enfrentamientos en lo individual, el frenesí parecía disminuir aunque el Córdoba seguía intentando una y otra vez llegar al área del Castellón. Alcedo probó suerte con una gran jugada hasta línea de fondo y un centro que llegó a cabecear un defensa rival hacia su propia portería. El Córdoba le dio la vuelta a la situación y ahora veía las costuras del Castellón en la segunda mitad.

Théo Zidane saltó mucho más enchufado al campo en la segunda mitad y a punto estuvo de sorprender al Castellón con una contra por la derecha y un centro para Sergi Guardiola que no pudo conectar bien de cabeza. Pero la euforia llegaría minutos más tarde con el gol de Kevin Medina que confirmó las buenas sensaciones del equipo y una remontada merecida (2-1, min. 72). Le tocó sufrir al Córdoba en los últimos minutos para llevarse los primeros tres puntos del curso.

Ania dio entrada a falta de quince minutos a Del Moral y Adri Fuentes. Para mantener el balón en el centro del campo y para seguir presionando arriba. El tiempo pasaba lentamente, el Córdoba no sufrió en exceso salvo algunas llegadas puntuales del Castellón que pusieron en aprietos la zaga blanquiverde. Sin embargo, supo manejar el encuentro en su recta final y los diez minutos de añadido.

Ficha técnica Córdoba CF - CD Castellón Córdoba CF: Carlos Marín, Vilarrasa (Alcedo, min. 46), Théo Zidane, Isma Ruiz, Jacobo, Fomeyem, Sergi Guardiola, Xavi Sintes, Albarrán, Carracedo (Dani Requena, min. 46) y Pedro Ortiz (Kevin Medina, min. 15) CD Castellón: Amir, Brignani (Alberto, min 70), Sienra, Mabil, Barri, Cipenga, Salva Ruiz (De Nipoti, min. 82), Pablo Santiago (Gerenabarrena, min. 46), Jakobsen (Cámara, min. 70) Calatrava (Suero, min. 70) y Mellot Goles: 0-1, min. 19: Cipenga. 1-1, min. 49: Jacobo. 2-1, min. 72: Kevin Medina. Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Jacobo y Carracedo. Expulsó al técnico rival Johan Plat Incidencia: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion 25-26 disputado en El Arcángel