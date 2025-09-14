Así está el Córdoba CF en la clasificación tras perder con el Andorra

El Córdoba CF ha disputado este domingo en el Nou Estadi Encamp la quinta jornada de la Liga Hypermotion ante el Andorra. Nuevamente, los de Iván Ania no han sido capaces de cosechar una victoria a domicilio ante una escuadra tricolor que supo perfectamente aprovecharse de las flaquezas defensivas de su rival en las pocas ocasiones que tuvo.

Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo 21 de septiembre en El Arcángel a las 21.00 horas ante un duro rival como es el Racing de Santander.

Actualmente, los blanquiverdes se encuentran en la 16 posición con 4 puntos, aunque todavía quedan por disputarse varios encuentros de esta jornada para definir como el Córdoba CF se entablará definitivamente al finalizar esta nueva fecha liguera.

Teniendo en cuenta esto, el líder de la competición es el Racing de Santander, próximo rival de los blanquiverdes. El conjunto racinguista ha logrado un pleno de victorias en sus cuatro primeros partidos y quiere seguir arriba. Le siguen muy de cerca el Deportivo. Tras ellos, Valladolid, Cádiz, Andorra y Huesca. cierran el play off respectivamante aún con la jornada en juego.

A través de este enlace puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, competición en la que participa esta temporada el Córdoba CF. La clasificación se mantiene muy ajustada con los equipos peleando por sus respectivos objetivos en una categoría marcada por la igualdad. Así se encuentra actualmente la tabla de la Liga Hypermotion con todos los rivales del Córdoba CF

