El Córdoba CF se encomienda a San Rafael en la previa del debut en El Arcángel

El Córdoba CF realizó en el mediodía del jueves la tradicional ofrenda floral en la Iglesia de Juramento de San Rafael. La primera plantilla al completo, lesionados incluidos, visitaron el templo religioso en la semana previa al debut como locales en la nueva temporada 2025-26.

Tampoco quiso perderse este recurrente evento el CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, que acompañó a la primera plantilla a realizar esta tradicional ofrenda. Esta será su tercera temporada en el club blanquiverde, donde ya ha conseguido un ascenso y una permanencia en Segunda.

Los capitanes, Carlos Marín y Albarrán, fueron los elegidos para entregar esta ofrenda floral en el altar de la parroquia. Este fue puesto a los pies de la imagen que se erige en la Iglesia del Juramento de San Rafael tras la foto institucional junto al párroco.

Cristian Carracedo, conocido por ser un hombre de fe y creyente, se encomendó al patrón de la ciudad en la visita a la parroquia y le pidió protección en «los viajes y las lesiones». El catalán no se olvidó de lo deportivo, aspecto para que rogó por ayuda para «dar lo mejor de nosotros para conseguir los objetivos de la temporada».

La vida del futbolista ha estado muy ligada a la fe. Sobre todo cuando sufrió de Trastorno Obsesivo Compulsivo, comúnmente conocido como TOC. Para superarlo el catalán, se ayudó de psicólogos y de la fe. Como él mismo expresó a ABC Córdoba hace unos años, «Ir a misa o estar rezando solo en la parroquia con una imagen expuesta me hacían sentir mejor».

El jugador quiso resaltar este tipo de eventos: «Esto es lo que nos hace grandes». La tradicional ofrenda floral al patrón «hace partícipes a la ciudad». Siendo esto lo que más le gusta, ya que «yo me siento cordobés y que esto se haga en mi ciudad, es muy bonito».

El catalán tampoco se olvidó de la temporada, la mala suerte que pudieron tener el pasado lunes: «Ya sabemos como es el curso, un día estará de cara la suerte, otro será cruz. Lo importante es que el equipo dio muy buena imagen en Gijón. Es normal, es la primera jornada y hay que corregir errores. Pero que fuimos superiores al Sporting y estuvimos más cerca de ganar que perder, aunque ese fuese el resultado que se tuvo».

Asimismo, Carracedo analizó el partido añadiendo que «hicimos un partido muy completo. No lo vamos a negar, tuvimos errores que nos penalizaron demasiado. La lectura es muy positiva y es el camino a seguir corrigiendo esos 3 o 4 detalles».

Sobre el siguiente rival, la UD Las Palmas, el catalán recalcó que: «lo más bonito es volver a casa. Habrá un buen ambiente, como hay siempre. Tenemos que hacernos fuertes en casa para conseguir los objetivos que nos marquemos».