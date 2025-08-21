Las tareas pendientes del Córdoba CF: fragilidad defensiva, el gol y el fondo de armario

El Córdoba CF cayó derrotado en su visita a El Molinón. Los de Iván Ania se fueron de vació en una primera jornada en la que dos errores defensivos les impidieron sumar. Aun así, la competición no da tregua y volverán a los terrenos de juego el próximo lunes, en el debut en El Arcángel, frente a la UD Las Palmas.

La derrota frente al Sporting de Gijón estuvo marcada por dos despistes que costaron los dos goles con los que el conjunto asturiano salió vencedor de la primera jornada. El Córdoba tampoco tuvo un buen día en ataque, ya que, pese a estar todo el partido acosando el área rival, solo anotó un tanto.

Fragilidad defensiva

El Córdoba CF volvió a tropezar en la misma piedra. La defensa volvió a quedar señalada en un partido que, a aspectos individuales, fue bueno. La zaga de la defensa rindió a un gran nivel, sobresalió Fomeyem, y los laterales estuvieron incisivos en ataque. Aun así, dos despistes defensivos originaron los dos goles.

Ambos fueron precedidos de saques de banda. Quedó algo señalado Vilarrasa. En el primer tanto el catalán estaba fuera de posición y en el segundo Dubasin se desmarcó de su presión con facilidad para rematar solo en el área. Aun así, el último fichaje blanquiverde tuvo una notable participación en ataque, dejando constancia de su calidad.

Esta fragilidad defensiva no es algo novedoso en la dinámica del Córdoba CF. Los blanquiverdes pagaron caro sus errores la pasada temporada, algo que les impidió luchar por algo más que la permanencia. Es algo que preocupa dentro del club, como indicaron tanto Iván Ania, como Juanito en comparecencias previas al inicio de la competición.

Aun así, se notó una mejoría con respecto a la temporada pasada. La presión tras pérdida generó varias ocasiones de peligro y la contundencia defensiva evitó las transiciones del Sporting. En ese progreso, sobresalió el nombre de Franck Fomeyem. El camerunés realizó un partido excepcional liderando la zaga y mostrando una gran solvencia en las acciones en las que participó.

Falta de gol

La dificultad para anotar que sufre el Córdoba CF también salió a la luz el pasado lunes. Los de Iván Ania anotaron un gol en los 15 disparos que ejecutaron. La suerte tampoco acompañó ya que los blanquiverdes estrellaron tres balones en el poste, uno de ellos en el tiempo de alargue.

Jacobo fue el único anotador blanquiverde, con un disparo dentro del área, en el que el guardameta sportinguista pudo hacer algo más. El aporte goleador del madrileño sigue siendo diferencial, la temporada pasada ya hizo nueve tantos, siendo segundo que más realizó, solo por detrás de Casas.

Jacobo y Pedro Ortiz celebrando el primer gol del Córdoba CF esta temporada LOF

El tanto de Jacobo no sirvió para sumar en la visita a El Molinón. Los blanquiverdes tuvieron numerosas oportunidades para hacer gol, realizaron en total 15 tiros, 8 de ellos dentro del área, de los cuáles solo 5 fueron a portería. La suerte también jugó su papel, 3 disparos repelió el poste, el más claro fue el de Sergi Guardiola, sobre el minuto 80, aunque las ocasiones de Carlos Isaac y Albarrán en los minutos 22 y 96 respectivamente también gozaron de peligro.

El goleador del encuentro se mostró dolido en zona mixta tras el pitido final. Jacobo señaló que «generamos mucho pero no conseguimos materializar. Parece que el balón no quiere entrar». Este también fue un problema de la pasada temporada, el madrileño expresó que era un «un 'déjà vu' del año pasado».

El fondo de armario

El mercado de fichajes ha dejado más de catorce incorporaciones a las filas del Córdoba CF. Tanto Iván Ania como la dirección deportiva, ha recalcado la mejora en el fondo de armario. Jugadores como Kevin Medina, Diego Bri o Adrián Fuentes son recursos que tiene el ovetense en el banquillo para revolucionar los partidos en la segunda mitad.

Aun así, durante el partido frente al Sporting, el ovetense solo dio entrada a Kevin Medina y Obolskii como jugadores atacantes. Ambos no gozaron de muchos minutos y no tuvieron muchas oportunidades. En el banquillo quedaron jugadores como Adrián Fuentes, Diego Bri, Dani Requena o Théo Zidane.

Noticia Relacionada La edad media de la plantilla del Córdoba CF sigue joven y crece en experiencia en la categoría Lorenzo Estepa Aunque la edad media sube más de un punto con respecto la temporada pasada, suman muchos más partidos en la categoría

Esta temporada, todo hace indicar que los suplentes tendrán más protagonismo que la temporada pasada. La llegada de mayor competencia en las posiciones de ataque, deja más opciones a Iván Ania. El pasado lunes volvió a probar el sistema con dos delanteros, con Obolskii y Sergi Guardiola, para ganar más presencia en el área rival.

La liga no da respiro y los blanquiverdes volverán a la competición el próximo lunes frente a la UD Las Palmas. El Córdoba CF debutará en su estadio esta temporada en un partido en el que intentarán corregir los aspectos que provocaron la derrota en la primera jornada de liga.