La camiseta del Córdoba CF que está revolucionando las redes sociales

La última obra de Fran Gázquez (@fran_gazquez) ha dejado atónitos a la afición del Córdoba CF. En la previa de la nueva temporada 2025-26, el reconocido artista ha rendido un homenaje al club blanquiverde realizando una pintura a óleo sobre la primera camiseta del equipo. Sobre la misma ha plasmado los monumentos más emblemáticos de la ciudad, desatando el asombro entre el cordobesismo en las redes sociales.

El de Montilla dejó en su última obra un óleo en la nueva equipación del Córdoba CF en el que dibujó monumentos como los arcos de la Mezquita-Catedral, la vista del Puente Romano desde la Torre de la Calahorra, la representativa estatua del Gran Capitán en la Plaza de Las Tendillas, donde el club celebra sus hitos, o la de San Rafael en la grada de tribuna de El Arcángel.

Además, el montillano dejó grabado a uno de los más preciados valores que tiene la entidad blanquiverde, su afición. El artista plasmó sobre la elástica a un niño junto a su padre, ambos con el dorsal número 12 (representando que son el duodécimo jugador y el sentimiento hereditario), y a un seguidor con la bufanda del club.

La repercusión ha sido tan grande que el propio Córdoba CF, desde su cuenta de Instagram, ha compartido el vídeo en el que Fran Gázquez presentaba la obra. Incluso muchos aficionados han pedido que la camiseta se ponga a la venta para el público. El vídeo cuenta con más de 70 mil reproducciones en tan solo un día desde que se publicó.

Fran Gázquez es un artista cordobés, de la localidad de Montilla, cuyas obras suelen estar relacionadas con el mundo cofrade. Su última, fue la portada del último trabajo discográfico de la Agrupación Musical Cristo de Gracia.