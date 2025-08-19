La cara y la cruz en la defensa del Córdoba CF: Fomeyem y Rubén Alves

El Córdoba CF salió derrotado en su visita a El Molinón. El partido se decantó por las dos acciones que desembocaron en los goles del Sporting. La facilidad con la que los de Iván Ania recibieron ambos tantos, dejó en jaque a la defensa blanquiverde. Aun así, uno de los jugadores mejor valorados fue Franck Fomeyem, que tuvo un gran desempeño en su debut en el fútbol profesional. En la otra cara de la moneda, su compañero en el once inicial, Rubén Alves, tuvo que salir sustituido en el descanso tras resentirse de sus molestias.

Iván Ania llegó a Gijón con la defensa como tarea a mejorar tras las dudas que dejó la pretemporada. El ovetense planteó una línea de cuatro con Fomeyem y Rubén Alves en el centro de la zaga. Esta apuesta sorprendió a parte de la afición, ya que no habían jugado juntos en los amistosos preparatorios a la temporada.

Aun así, ambos formaron una gran dupla los primeros 45 minutos, solventando sin problema todos los ataques del Sporting. Solo cometieron un error, en el gol local el brasileño se quedó dormido al conceder un saque de banda que aprovechó el conjunto sportinguista para poner el empate.

Alves se marchó lesionado en el descanso tras notar unas molestias que volvieron a impedirle disputar los 90 minutos. Iván Ania en rueda de prensa, desveló que les dijo que «estaba notando algo, no estaba cómodo. Aguantamos hasta el descanso para no perder la ventana». El central arrastró problemas físicos durante gran parte de la pretemporada, algo que le impidió coger ritmo de competición junto a sus compañeros.

Las lesiones del brasileño comienzan a preocupar a la afición blanquiverde. La pasada temporada, Rubén Alves sufrió varios problemas físicos que lo tuvieron apartado del terreno de juego a partir del mes de mayo, fruto de la inactividad que sufrió en Tenerife.

Su titularidad sorprendió, ya que el jugador apenas había encadenado 75 minutos en la pretemporada con el Córdoba CF. Aun así, Iván Ania apostó por el brasileño en el once inicial. El brasileño fue vital durante la segunda parte de la temporada pasada, en la que ayudó a dar un salto de calidad a la plantilla.

En la otra cara de la moneda, Franck Fomeyem tuvo una de las notas positivas en el primer partido de la temporada. El camerunés no notó el salto de categoría y realizó un gran encuentro. Estuvo rápido al corte, contundente en defensa y valiente en la salida de balón. Sorprendió la seguridad que mostró en su debut en la categoría de plata.

Y es que el Córdoba CF llevaba tiempo detrás del camerunés, el nivel que mostró en el Antequera CF llevó a los blanquiverdes a interesarse por el central. El pasado mercado de fichajes invernal, la dirección deportiva tuvo un intento fallido por su fichaje. Aun así, Fomeyem aterrizó este pasado mes de junio en El Arcángel y estará (si ningún club ejecuta su traspaso), hasta 2027.

El camerunés no comenzó la pretemporada con las mejores sensaciones. Fomeyem dejó algunas dudas en los encuentros amistosos, que hacían dudar de la relevancia que iba a tener en el esquema de Iván Ania. Aun así, el gran desempeño que tuvo frente al Cádiz en el Trofeo Carranza, cambió la perspectiva de muchos aficionados, que vieron en él al central que necesitaba el Córdoba CF.

Los datos del partido reflejan el gran nivel que mostró Fomeyem en El Molinón. El camerunés, venció en ocho de los quince duelos que peleó durante el partido, cinco aéreos y tres en el suelo. Tuvo un 93% de eficiencia en pases y de nueve pases en largo, completó ocho. Además, solo fue regateado una sola vez en los noventa minutos.

Con la salida de Alves y la entrada de Álex Martín, el camerunés volvió a compenetrarse de manera excepcional en la zaga de la defensa. Fomeyem fue una de las grandes sorpresas de la vuelta a la competición oficial del Córdoba CF y se espera su titularidad la próxima semana frente a la UD Las Palmas.