Ania confirma la alternancia en la portería del Córdoba CF: «Decidiremos en cada partido lo que es mejor para el equipo»

Bajo el contexto del duelo de este domingo frente a la Real Sociedad B, Iván Ania se ha pasado por los micrófonos de El Arcángel y ha dejado varias lecturas antes de esta cita tan importante para los blanquiverdes. Una de ellas ha sido sobre el debate que se ha producido por la reciente irrupción de Iker Álvarez en la portería.

Antes de que el colegiado diese el pitido inicial frente al Racing, la sorpresa estalló cuando el meta andorrano le ganó el pulso a un Carlos Marín que hasta entonces no había tenido una rivalidad palpable durante sus cinco años como jugador califal. Además de irse ovacionado por sus grandes intervenciones, se marchó de El Arcángel cuajando una buena actuación, la cual reconoció también su entrenador en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Con este precedente, el preparador ovetense confirmó que ninguno de los dos porteros tiene su puesto garantizado de cara al partido de esta jornada. «Decidiremos en cada partido lo que consideremos que es mejor para el equipo. Depende de situaciones del equipo rival, de estados de confianza y de forma», ha afirmado.

Ventanas internacionales

Sin embargo, este duelo feroz por la portería también antoja una situación delicada a la hora de gestionar este bendito problema con dos grandes porteros. Hay que recordar que Iker Álvarez suele ser un habitual dentro de las convocatorias con la selección andorrana, por lo que estas ventanas se convierten en grandes ocasiones para que Carlos Marín pueda reivindicarse y despejar las dudas en la portería.

Este hecho parece que no tiene una especial importancia para Iván Ania, además, ha querido recordar que este hecho también afecta a otros equipos de la categoría, por lo que aboga por tener un mismo parón al igual que en Primera. «Somos conscientes de la situación de las internacionalidades de Iker. Espero que eso cambie pronto porque no solo nosotros somos los perjudicados, sino que hay muchos más equipos que son perjudicados con internacionales en Segunda División», ha lamentado.

Y es que dentro de muy poco tendrá que marcharse nuevamente con su selección en caso de ser convocado, más concretamente dentro de dos semanas cuando dispute los partidos clasificatorios al Mundial frente a Serbia y Letonia. Esto le obligaría a perderse el partido frente a la Cultural Leonesa, encuentro que supone el primero de las dos citas consecutivas que tendrá el Córdoba en El Arcángel.

Sin puesto fijo en la portería

Hasta ese entonces, Iker tiene la oportunidad de seguir dejando buenas sensaciones si Ania decide contar con él contra la Real Sociedad B y Zaragoza, pero con una titularidad que estará siempre sopesada «en función de varios parámetros que tenemos que considerar», aunque lo que sí tiene claro ante el rendimiento de ambos guardametas es que tienen «la portería bien guardada».

A pesar de haber sido salvador en diversas acciones de esta temporada, Carlos Marín se marchó señalado tras su regular actuación en Andorra. Además, el meta blanquiverde recibió nueve goles en cinco partidos, cifras cercanas a los dos goles de media por partido. En este contexto de más dudas que certezas, el preparador ovetense no dudó en darle la oportunidad al meta andorrano.

Tras una larga etapa como blanquiverde, Marín ha visto su puesto en peligro tras varios porteros que poco han podido hacer ante sus grandes actuaciones. Pablo Picón, Lluis Tarrés, Felipe Ramos o Ramón Vila han tenido que ver desde el banquillo como el meta almeriense brillaba, dinámica que parece haber cambiado con Iker Álvarez y cuya competencia será una ardua tarea para Iván Ania a la hora de gestionar esta situación.