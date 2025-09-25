Adilson sigue la recuperación de su grave lesión de rodilla y promete «volver pronto» a las filas del Córdoba CF

Un momento del trabajo del cordobesista Adilson Mendes en el gimnasio

«We come back soon», con esas palabras en el inglés, el extremo del Córdoba CF Adilson Mendes finaliza un video en el que promete «volver pronto», en su traducción al castellano, y se comprueba su impresionante trabajo de recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió al final del curso pasado.

Adilson está realizando actualmente sesiones de trabajo en el gimnasio del Córdoba CF en el estadio El Arcángel para fortalecer la zona operada de la rodilla y también para mantener el tono físico muscular del resto del cuerpo.

El extremo portugués continúa con su recuperación, pero no tiene aún una fecha oficial en el calendario para regresar a los terrenos de juego y volver a vestir la camiseta blanquiverde en partido de competición oficial.

Antes, Adilson Mendes, pieza clave del equipo en los mejores momentos colectivos del pasado curso, tendrá que pasar del trabajo físico en el gimnasio a la puesta física, a modo de pretemporada, sobre el terreno de juego. Finalmente, empezará a tocar balón y deberá incorporarse a los entrenamientos con el resto del grupo de compañeros.

El atacante, al menos, desvela en el video que la recuperación va por buen camino. En principio, Adilson estaba previsto inicialmente que pueda volver a jugar un partido en diciembre o enero. La segunda vuelta de la Liga en Segunda será su principal objetivo.