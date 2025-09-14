Suscríbete a
La concejala del enchufe en las oposiciones en Arcos pide la baja de un PSOE que sigue en silencio

María José González deja de ser militante aunque no renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento

AiPRO, que gobierna con el PP, va a impulsar una comisión de investigación que será aprobada en el próximo Pleno

El alcalde de Arcos: «El silencio del PSOE es propio del que tiene algo que esconder»

«No encontramos el expediente ni el examen; es una negligencia de libro»

«A ver adónde echáis el votito. Habla con tu marido, tu madre, tus hermanas...», los audios que prueban el enchufe del PSOE en Arcos de la Frontera

La concejala de Arcos, María José González Peña
La concejala de Arcos, María José González Peña abc
José María Aguilera

José María Aguilera

La tradicional calma que se respira en el precioso municipio de Arcos de la Frontera, la puerta de entrada a la Sierra de Cádiz, se ha quebrado esta semana tras la publicación de unos audios en ABC. Forman parte de las pruebas presentadas ... en un proceso abierto contra, entre otros, la concejala de Arcos del PSOE, María José González Peña y su exasesor en el área de Personal, Luciano Muñoz, jefe de la Policía Local. Los sonidos recogen las conversaciones de ambos, en dos momentos diferentes, con Manuela F. N., a la que ofrecen una plaza fija de funcionaria en el Ayuntamiento a través de un concurso de oposición «teledirigido» y diseñado especialmente para esta persona, también procesada al igual que el presidente del tribunal, Ricardo F. V. 

