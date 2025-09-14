La concejala del enchufe en las oposiciones en Arcos pide la baja de un PSOE que sigue en silencio

La tradicional calma que se respira en el precioso municipio de Arcos de la Frontera, la puerta de entrada a la Sierra de Cádiz, se ha quebrado esta semana tras la publicación de unos audios en ABC. Forman parte de las pruebas presentadas ... en un proceso abierto contra, entre otros, la concejala de Arcos del PSOE, María José González Peña y su exasesor en el área de Personal, Luciano Muñoz, jefe de la Policía Local. Los sonidos recogen las conversaciones de ambos, en dos momentos diferentes, con Manuela F. N., a la que ofrecen una plaza fija de funcionaria en el Ayuntamiento a través de un concurso de oposición «teledirigido» y diseñado especialmente para esta persona, también procesada al igual que el presidente del tribunal, Ricardo F. V.

Este 'favor' no le saldría gratis. A cambio, le pedían su apoyo en las elecciones que se celebrarían dos semanas después de este diálogo publicado e incluido en la instrucción. Luciano le garantizaba el puesto si seguían gobernando «esta gente», es decir, el Partido Socialista, que regentaba la Alcaldía en manos de Isidoro Gambín. «A ver dónde echáis el votito. Habla con tu marido, tu madre, tus hermanas... lo que queráis. Yo te digo a ti lo que hay». El PSOE ganó las elecciones del 26 de mayo de 2019 y Manuela (Manoli) consiguió su plaza.

Este material sonoro entregado al juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arcos número 2, Eduardo Vaquero, ha sido clave en la investigación que ha culminado con estos cuatro procesados. Están muy cerca de sentarse en el banquillo por los supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos, e incluso el juez no descarta otros tipos penales.

A nivel judicial prosigue su recorrido, pero a nivel público, la publicación de estas informaciones ha provocado un terremoto en esta localidad con respuestas contrapuestas: clamor en el pueblo, silencio absoluto en el Partido Socialista.

Silencio absoluto

Nadie del PSOE se ha manifestado aún acerca de este caso, y eso que la propia edil apuntaba a su formación: «El PSOE sabe qué se va a hacer con Manoli». Al menos acusa al grupo de ser partícipe de esta irregularidad: conceder una plaza pública a una persona a cambio de unos votos que pudieron ser fundamentales para esa victoria electoral. Ni María Jesús Montero como secretaria general en Andalucía, ni Juan Carlos Ruiz Boix como máximo responsable en la provincia, ni nadie en el propio municipio. Ayer, pese al mutismo de todos y en pleno fin de semana, se conocía que María José González ha presentado su baja como militante del Partido. De forma voluntaria ha dado este paso, no la han cesado en su cargo, lo que vuelve a demostrar como la formación se ha puesto de perfil, se ha desentendido. Eso sí, la exresponsable de Personal continúa como concejal (de la oposición) en el Ayuntamiento, manteniendo pues sus emolumentos y dietas, sin trascender hasta cuándo se mantendrá en el Consistorio.

Después de estos audios, en el PSOE de Arcos se les ha ido la voz. Durante esta semana no han comparecido ante los medios en la tradicional rueda de prensa para ejercer la oposición y criticar al Gobierno municipal a la vez que plantear nuevas propuestas. La cita se ha caído de la agenda. En sus redes sociales no hay manifestación desde el lunes 8 de septiembre, justo antes de que comenzara una semana horrible. Sólo algunas conversaciones amistosas se han filtrado, asegurando que se encuentran también «horrorizados» con estos audios.

Comisión de investigación

En el Ayuntamiento, Ai-Pro (Alternativa Independiente Progresistas), partido que gobierna con el PP, exigirá en el próximo Pleno la creación de una comisión de investigación que abarque no solo el proceso selectivo de 2019, sino también convocatorias anteriores. Una manera de fiscalizar desde la administración las cuestiones de interés público, mientras por otro lado se avanza en la vía judicial. Saldrá adelante. El exconcejal Leopoldo Pérez destaca que este caso refleja «la forma de actuar del PSOE en aquella época, con la compra de votos a cambio de puestos de trabajo», y apunta que es solo «la punta del iceberg» porque existen «situaciones similares». Pide también que el agente de Policía Local y fontanero del PSOE, Luciano Muñoz, «no puede seguir en su puesto de trabajo».

Esta formación acusa al grupo socialista de haber tratado el asunto con opacidad, llegando incluso a hacer desaparecer documentación sobre dicho proceso. Y preguntan a Isidoro Gambín (anterior alcalde) si estaba al tanto de estas prácticas, y a la actual secretaria general socialista qué medidas piensa adoptar. Tampoco han tenido respuesta. «Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado en los procesos de selección públicos».

La punta del iceberg

Tanto AiPRO como el Partido Popular se han hecho eco de los rumores de que estas maniobras eran práctica habitual en los antiguos gobiernos socialistas, si bien el alcalde Miguel Rodríguez pide que se deje actuar a la Justicia. De momento prevalece la presunción de inocencia, pese a la contundencia de las pruebas sonoras. Es un procedimiento que se encuentra en fase inicial, quedan por manifestarse el fiscal y el juez, y por ahora los señalados siguen en su cargo.

El auto del juez apunta también a un cuarto implicado y procesado, el presidente del tribunal, Ricardo F. V. ,quien «recibiría de Luciano Muñoz» las preguntas que debían caer en el examen y que habían sido elaboradas por la propia opositora. Todo ello «con el fin de asegurar que Manuela F. N. obtuviese la plaza a la que aspiraba».

Era la propia aspirante la que confeccionaba la prueba, a la que sumaría después todos los puntos de los cursos, titulaciones y las formaciones internas que hizo durante su periplo anterior en el Ayuntamiento para añadir a un puesto hecho a medida. Los audios de la concejala son en esta ocasión contundentes «Dame tu currículum para saber qué es lo que vamos a sacar».