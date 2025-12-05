Los incendios en el PSOE por la corrupción, el machismo y Junts queman a la candidata María Jesús Montero

El incendio del caso Koldo, con dos exsecretarios de Organización del PSOE que han pisado la cárcel tras lucrarse con comisiones ilegales a cambio de influir en la adjudicación de obras públicas, era solo el principio de un serial de escándalos que sacuden al ... partido y al Gobierno de Pedro Sánchez. A la corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán se sumó después el portazo del expresidente fugado Carles Puigdemont (Junts) a las relaciones con el PSOE, así como el trato singular (preferente y bilateral) que ha dispensado el Ejecutivo progresista a los independentistas catalanes frente a otras comunidades como Andalucía que llevan una década clamando contra el reparto «injusto» de la financiación estatal.

El penúltimo capítulo con el que ha tenido que lidiar Sánchez interpela directamente a la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, a la que responsables de federaciones socialistas han señalado por la inactividad de Ferraz a la hora de tramitar las denuncias de dos afiliadas por acoso sexual contra Paco Salazar, estrecho colaborador del presidente del Gobierno desde las primarias de 2017 y amigo de Paco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE andaluz.

Por si no hubiera frentes de fuego a los que atender, acaba de surgir otro en la federación socialista andaluza: el líder del PSOE en Torremolinos (Málaga) está siendo investigado por la Fiscalía por otro presunto acoso machista, al parecer silenciado internamente, hacia una compañera de su misma agrupación. Un golpe directo, otro más, a la reputación de un partido que presume de ser más feminista que ninguno a despecho de los Salazar y Ábalos que han ocupado puestos relevantes. El exministro, sin ir más lejos, era aficionado a las prostitutas, según los ilustrativos mensajes que ha desvelado la UCO. Todos ellos, junto a Cerdán, estuvieron en el núcleo de confianza más íntima del presidente del Gobierno cuando habiendo sido defenestrado como líder recorrió España en un Peugeot para recabar apoyos entre los militantes en las primarias de 2017.

La consecuencia es una tormenta perfecta que se cierne, a siete meses de las próximas elecciones, sobre la candidata María Jesús Montero, quien asumió el mando del PSOE-A en una operación diseñada por el propio Sánchez con la misión de batir en las urnas al presidente Juanma Moreno (PP) y su sólida mayoría absoluta.

Dudas en torno a la remontada electoral

Dentro de su formación empiezan a dudar de que, con tantos elementos en su contra, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda pueda igualar siquiera los peores registros de su partido en unas elecciones andaluzas: los 30 escaños (de los 109 que tiene el Parlamento andaluz) obtenidos por Juan Espadas en junio de 2022. Todo lo que puede empeorar, empeora, dice la ley de Murphy.

«Se decía que habíamos tocado suelo con Juan Espadas y ahora es como si ese suelo hubiera desaparecido. No sabemos adónde podemos llegar. Hay un número de votantes progresistas que están huérfanos y van a ir a la abstención o a otras opciones de izquierdas», reflexiona Pepe Ortiz, alcalde socialista de Torremolinos entre 2015 y 2021 y miembro del comité federal del PSOE hasta el congreso celebrado en Sevilla hace un año.

Ortiz habla desde el pesimismo y con la libertad de quien es un militante sin ningún cargo, aunque forma parte del comité provincial del PSOE malagueño bajo el mando de Josele Aguilar, que ha contado con él y al que agradece sus esfuerzos por reconstruir un partido que en esta provincia estaba roto. «Yo lo he trasladado humildamente a mis compañeros en Málaga: ahora mismo no somos alternativa a corto o medio plazo y vamos sin rumbo fijo sobre todo en esta provincia», donde los principales ayuntamientos de la Costa del Sol están en manos del PP, señala.

«Montero no tiene tiempo ni posibilidades de remontar. Ni un milagro de la Virgen de Lourdes lo resuelve», opina Pepe Ortiz, exmiembro del comité federal

En lo que respecta a María Jesús Montero, el exregidor socialista no cree que «tenga tiempo ni posibilidades de remontar. Es lo que yo veo y lo que me comenta la gente con la que hablo. Ni un milagro de la Virgen de Lourdes lo resuelve». «El tsunami lo tenemos encima pero se dan todas las condiciones para que se produzca una DANA» en las próximas elecciones, lamenta. Ortiz pronostica que Moreno volverá a gobernar posiblemente con Vox.

Otro exdirigente del PSOE andaluz, éste desde el anonimato, afirma que la imagen del partido ha quedado seriamente tocada entre las mujeres, su principal electorado, con las conversaciones entre Ábalos y Koldo que hablaban de las prostitutas como si fuera ganado o las insinuaciones de Salazar, quien renunció a formar parte de la Secretaría de Organización del PSOE en julio por las denuncias anónimas de dos militantes. En una reunión convocada de urgencia en Ferraz algunas responsables de Igualdad del partido acusaron a Montero y a Rebeca Torró, secretaria de Organización, de brindar protección a Salazar, al que habían fichado como asesor externo tras su atropellada salida de la dirección.

El caso Salazar «hace daño a los socialistas»

Susana Díaz, senadora del PSOE por Andalucía y expresidenta de la Junta, ha cuestionado abiertamente la gestión de Ferraz en el caso Salazar. «Si ha fallado el sistema, el sistema no vale. Por lo tanto, es infame», en referencia al canal interno de comunicación donde se habían borrado las denuncias contra el exdirigente. «Y si no ha fallado el sistema y alguien lo ha dejado pasar, pues todavía es más infame», declaró en el programa 'Todo es mentira', de Cuatro. Episodios machistas como éste hacen «un daño que no nos podíamos imaginar los socialistas», reconoció.

El patrón es siempre el mismo: «Tíos que abusan del poder para ligar y tener lo que no tendrían en una situación con cualquier chavala de tú a tú», lamentó Díaz. El machismo no es exclusivo de ningún partido, pero las manzanas podridas se le empiezan a acumular al PSOE, para disgusto de Montero. En su primer acto en Jerez tras ser proclamada candidata había vaticinado que «las mujeres serán las que nos lleven al Gobierno de la Junta de Andalucía». Le quedan apenas siete meses para comprobar si se hace realidad su profecía autocumplida.