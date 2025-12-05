Suscríbete a
Los incendios en el PSOE por la corrupción, el machismo y Junts queman a la candidata María Jesús Montero

Militantes del partido en Andalucía empiezan a dudar de que pueda igualar siquiera los peores resultados de la historia, los obtenidos en las elecciones de 2022

Las federaciones del PSOE culpan a Montero y Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, participa en un acto público en Maracena (Granada) el pasado septiembre
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, participa en un acto público en Maracena (Granada) el pasado septiembre
Antonio R. Vega

El incendio del caso Koldo, con dos exsecretarios de Organización del PSOE que han pisado la cárcel tras lucrarse con comisiones ilegales a cambio de influir en la adjudicación de obras públicas, era solo el principio de un serial de escándalos que sacuden al ... partido y al Gobierno de Pedro Sánchez. A la corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán se sumó después el portazo del expresidente fugado Carles Puigdemont (Junts) a las relaciones con el PSOE, así como el trato singular (preferente y bilateral) que ha dispensado el Ejecutivo progresista a los independentistas catalanes frente a otras comunidades como Andalucía que llevan una década clamando contra el reparto «injusto» de la financiación estatal.

