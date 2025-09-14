«No encontramos el expediente ni el examen; es una negligencia de libro»

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera cambió de manos el pasado 2023. El PP ganó las elecciones y con nueve ediles, más el apoyo de AiPRO, acabó con la hegemonía socialista de los ocho años anteriores. Es uno de los motivos ... por los que seguramente ha saltado a la luz este asunto.

El Consistorio se ha personado en la causa ya que la ley les obliga a actuar y se encuentran como acusación particular. Colaboran con el juez, que les ha pedido la documentación y el expediente por el cual Manoli F. N. logró la plaza de funcionaria. Y no está.

«No encontramos ni el examen ni el procedimiento de selección» de la plaza de Oficial de Inspección. «Y la plantilla apareció a título posterior». «No está ni en Personal ni en ninguna delegación vinculada».

Apunta a algún movimiento para quitar información. «Hay una negligencia de libro, tremenda. Una de nuestras obligaciones es la custodia de documento público. Está todo perdido, ni los exámenes ni la corrección. Ni en los edictos ni en la web de transparencia.