«A ver adónde echáis el votito. Habla con tu marido, tu madre, tus hermanas...», los audios que prueban el enchufe del PSOE en Arcos de la Frontera

ABC publica las grabaciones en las que un asesor de la concejal socialista María José González Peña, promete darle una plaza de funcionaria a una vecina si toda su familia vota al partido en las elecciones municipales de 2019

Antonio R. Vega

El 13 de mayo de 2019, apenas dos semanas antes de las elecciones municipales del 26M en 2019, Manuela F. N. enciende la grabadora de su móvil para dejar registrada la conversación que mantiene con su antiguo jefe de la Policía Local en Arcos de ... la Frontera, Luciano Muñoz Castaño, dentro de su vehículo particular, estacionado en la calle Diego Ximénez de Ayllón de la localidad gaditana. Muñoz era asesor del equipo de gobierno del PSOE y el brazo ejecutor de un plan diseñado casi un año antes para adjudicar a esta vecina del pueblo una plaza de funcionaria interina a cambio de los votos de toda su familia en los comicios.

