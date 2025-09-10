«A ver adónde echáis el votito. Habla con tu marido, tu madre, tus hermanas...», los audios que prueban el enchufe del PSOE en Arcos de la Frontera

El 13 de mayo de 2019, apenas dos semanas antes de las elecciones municipales del 26M en 2019, Manuela F. N. enciende la grabadora de su móvil para dejar registrada la conversación que mantiene con su antiguo jefe de la Policía Local en Arcos de ... la Frontera, Luciano Muñoz Castaño, dentro de su vehículo particular, estacionado en la calle Diego Ximénez de Ayllón de la localidad gaditana. Muñoz era asesor del equipo de gobierno del PSOE y el brazo ejecutor de un plan diseñado casi un año antes para adjudicar a esta vecina del pueblo una plaza de funcionaria interina a cambio de los votos de toda su familia en los comicios.

En este trato de favor intervino la jefa de Luciano Muñoz, la entonces teniente de alcalde de Personal, Hacienda y Seguridad Ciudadana y actual edil socialista, María José González Peña, quien a mediados de junio de 2018 había ofrecido a Manuela una plaza como funcionaria interina del Ayuntamiento a través de un concurso oposición «teledirigido» para beneficiarla frente a otros aspirantes a un puesto de Oficial de Inspección. El empleo público sería suyo si colaboraban ella y todos sus allegados para que el candidato del PSOE y alcalde del municipio, Isidoro Gambín, ganara las elecciones, como así sucedió. Obtuvo mayoría absoluta.

ABC ha tenido acceso a los audios que prueban cómo se amañó el proceso selectivo, celebrado días antes de las elecciones municipales, para contratar a Manuela. Este material audiovisual entregado al juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arcos de la Frontera número 2, Eduardo Vaquero, ha sido decisivo en la investigación que ha finalizado con el procesamiento de la edil socialista; de su asesor de Personal, Luciano Muñoz; del presidente del tribunal, Ricardo F. V., y de la propia beneficiada con el puesto. Están a un paso de sentarse en el banquillo por supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos, sin que el juez descarte otros tipos penales.

En la conversación que Manuela mantiene con su antiguo jefe de la Policía Local pocos días antes de las pruebas selectivas correspondientes a la oferta pública de empleo de 2018, Luciano Muñoz deja claro en varias ocasiones que el equipo de gobierno se comprometía a darle un puesto de trabajo solo si ayudaban ella y toda su familia a los socialistas para seguir gobernando esta localidad de la serranía de Cádiz de 31.000 habitantes. «Ya tienes temario. Pero, claro, si continúa esta gente [PSOE]. Yo me comprometo si continúa esta gente. Si no continúan yo no sé lo que van a hacer los que vengan. Te digo para ver adónde echáis el votito. ¿Te lo estoy diciendo claro, no?».

«Ya tienes el temario. Pero, claro, si continúa esta gente [PSOE] Yo me comprometo si continúa esta gente. Te digo para ver adónde echáis el votito», asegura el asesor

«No, sí, ya, ya», le responde Manuela, que pregunta por la estabilidad del empleo que le ofrecen. «Funcionaria, Manoli. Pero, claro, tiene que seguir esta gente», contesta Muñoz en alusión al PSOE.

«Yo te lo digo a ti, que yo sé que ustedes estáis disgustados con esta gente [del PSOE], lo sé, pero son también los que están dando la cara. Las dos cosas, ¿vale?». «Así que habla con tu marido, escúchame, te interesa esto, tu madre, tus hermanas, los que queráis ustedes, hija mía... Yo te digo a ti lo que hay», le especifica para despejar cualquier duda sobre la papeleta que deben depositar en la urna.

Otros fraudes electorales en Andalucía

El intercambio de favores habría quedado oculto si no fuera por que la beneficiaria del puesto decidió tirar de la manta y denunciar los hechos aun a riesgo de que ello le perjudicara. El caso de Arcos de la Frontera se suma a una larga lista de presuntos fraudes electorales ocurridos en los últimos años en la geografía andaluza y que han dado cuerpo a investigaciones judiciales. Procesos electorales en Albaida del Aljarafe y Huévar del Aljarafe, en el área metropolitana de Sevilla capital; Hinojosa del Duque, en la comarca de Los Pedroches de Córdoba, o Mojácar, en Almería, han estado en el punto de mira por supuestas tramas de compra de votos. En todos estos episodios están implicados miembros del PSOE.

En la conversación grabada, el asesor de la concejal delegada de Personal le comenta que el propio regidor del municipio y candidato a la reelección está al tanto del plan urdido para hacerla funcionaria pero con la condición de que tiene que colaborar con el partido. «Te voy a decir una cosa [...] Vale, y sobre todo, que se lo digas a tu marido también y a quien tú puedas, por tus intereses. A mí me lo ha preguntado Isidoro (Gambín, el alcalde) y María José (González Peña, la concejal de Personal), que después de ser tú interina qué podemos hacer para dejarte fija. Lo que vamos a hacer es que, después de las elecciones, porque no da tiempo antes, [vamos a] sacar la plaza por estabilidad, que es igual, el mismo proceso como éste. «Escúchame, después de esto, a ti las plazas de estabilidad te favorecen un montón», señala Muñoz, que recuerda que tiene una antigüedad de más de 20 años de servicio y eso computa como méritos en el concurso.

Luciano Muñoz implica al entonces alcalde socialista en la trama y asegura que la intención es hacerla fija tras las elecciones

Manuela F. N. había sido despedida el 25 de abril de 2018 por el alcalde de Arcos después de haber trabajado durante más de dos décadas como policía local interina. El alcalde extinguió su contrato alegando que la Ley de Coordinación de Policías Locales de 2001 obliga a que todos los agentes fueran funcionarios de carrera, según relata el juez en su auto de procedimiento abreviado.

En un momento de la charla grabada, la candidata al puesto se interesa por la composición del tribunal del concurso oposición. El tribunal se ha cambiado, le explica el asesor de la concejal de Personal «porque está Luis Miguel [funcionario y actual jefe de Personal en el Consistorio] dando por culo». «Entonces, claro, yo no puedo estar en el tribunal porque tú y yo somos amigos. Y en ese caso, mira, es amiga, es policía y entonces hemos tenido que quitarlo todo porque ése es un cabrón», masculla. «Hay problemas con los tribunales y yo no quiero que venga otro tribunal, quiero que venga este», le comenta más adelante.

El cuestionario fue confeccionado por la candidata

Todo el proceso estaba atado y bien atado para asegurarse que la plaza fuera para Manuela. Prácticamente tenía sus nombres y apellidos. Se cuidaron mucho de que así fuera hasta el punto de que se convino en que fuera la propia candidata quien confeccionara el cuestionario del examen tipo test al que iba a presentarse, que aprobó sin ningún problema. Aparte, se comprometieron a pasarle días antes el caso práctico que se plantearía durante las pruebas. «Ellos [el tribunal] te van a poner las preguntas y tú tienes que contestarlas», le dice Muñoz. «Ellos lo traen. Yo les doy esto y digo este examen tiene que caer aquí», le aclara.

Por último, Luciano Muñoz avanza a la aspirante que el caso práctico versará sobre «un acta de inspección de un local» sin licencia de apertura. «Entonces tú tienes que identificar a los trabajadores», continúa. «Pero eso, ¿tú me lo das todo?», le interpela Manuela. «Yo te lo doy hecho», zanja el asesor de Personal.

«¿Tú me lo das todo?», pregunta Manuela. «Yo te lo doy hecho», replica el asesor de la edil socialista

El juez da validez a las grabaciones aportadas por la denunciante y adjudicataria del empleo, que ha colaborado para esclarecer los hechos. El instructor confiere un papel destacado a la edil María José González Peña, que formaba parte del equipo de gobierno municipal como delegada de Personal y Hacienda hasta las pasadas elecciones municipales de 2023 y ahora está en la oposición. «Prevaleciéndose de la posición que ostentaba» en el Ayuntamiento, «urdió» un plan con su asesor para beneficiar a Manuela, indica el auto. Lo hicieron supuestamente a espaldas de la ley y guiados por el ánimo de que el PSOE siguiera gobernando.

Un total de 6.801 vecinos votaron a los socialistas, que consiguieron 11 representantes en el Pleno. El resto de formaciones sumaron 7.257 sufragios y diez ediles. Por un puñado de votos, la concejal del PSOE está a un paso del banquillo. Aun así, su partido no ha hablado del caso ni ha pedido la dimisión de su edil. Es como si esto nunca hubiera sucedido.