El presidente del tribunal niega su papel en el amaño del concurso en Arcos de la Frontera y reduce todo a una «venganza» personal

Ricardo F. V. recurre el auto de procesamiento del juez y asegura que es falso que «impusiera» un examen al resto de miembros del tribunal del proceso selectivo

«Odio al PSOE y al PP», la declaración ante el juez del 'fontanero' del gobierno socialista que enchufó a una funcionaria en Arcos de la Frontera a cambio de votos

María José González Peña, edil del PSOE en Arcos de la Frontera, junto a la diputada autonómica Irene García
María José González Peña, edil del PSOE en Arcos de la Frontera, junto a la diputada autonómica Irene García psoe de arcos
Antonio R. Vega

Ricardo F. V., el presidente del tribunal en el concurso oposición de Arcos de la Frontera (Cádiz) supuestamente amañado justo antes de las elecciones municipales de mayo de 2019, ha pedido el archivo de la causa abierta contra él y tres personas más por ... estos hechos. Ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto dictado por el juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arcos de la Frontera número 2 que da por concluida la investigación con su procesamiento por supuestos delitos de prevariación y revelación de secretos al crearle una plaza de funcionaria interina a una vecina del pueblo a cambio de los votos de toda su familia al PSOE.

