Suscríbete a
ABC Premium

El alcalde de Arcos: «El silencio del PSOE es propio del que tiene algo que esconder»

Miguel Rodríguez apunta que «todo huele muy mal» y cree que queda mucho por venir

La concejala del enchufe en las oposiciones en Arcos pide la baja de un PSOE que sigue en silencio

«No encontramos el expediente ni el examen; es una negligencia de libro»

Miguel Rodríguez, alcalde de Arcos de la Frontera
Miguel Rodríguez, alcalde de Arcos de la Frontera abc
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El silencio. Es lo que irrita al alcalde de Arcos de la Frontera, un pueblo que en estos días ha saltado a la primera plana nacional por un posible escándalo de corrupción. Enchufes, clientelismo, presiones... Acusaciones muy graves sobre presuntas compras de votos a ... cambios de puestos de trabajo, «y el PSOE no se pronuncia. Está escondido. Y eso es porque tienen algo que esconder. Si uno está tranquilo, sale a desmentirlo, pero continúan ocultos en la cueva», critica Miguel Rodríguez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app