El alcalde de Arcos: «El silencio del PSOE es propio del que tiene algo que esconder»

El silencio. Es lo que irrita al alcalde de Arcos de la Frontera, un pueblo que en estos días ha saltado a la primera plana nacional por un posible escándalo de corrupción. Enchufes, clientelismo, presiones... Acusaciones muy graves sobre presuntas compras de votos a ... cambios de puestos de trabajo, «y el PSOE no se pronuncia. Está escondido. Y eso es porque tienen algo que esconder. Si uno está tranquilo, sale a desmentirlo, pero continúan ocultos en la cueva», critica Miguel Rodríguez.

Lo califica de «silencio cómplice» que «huele muy mal». Porque la concejala arcense María José González «era la persona de referencia del partido en la Sierra de Cádiz, de máxima confianza del secretario provincial Ruiz Boix. Las sospechas se han terminado por confirmar». No puede valorar el paso al lado de González, que abandona su militancia en el Partido Socialista, y espera a su renuncia al acta de concejal. Entiende que esta marcha implica aceptar que algo hay detrás de todo, pues no ha habido desmentido alguno.

El Ayuntamiento está «personado como acusación particular, como nos obliga la Ley. Colaborando con la Justicia para poner luz en este asunto» turbio. Pero de momento insiste en que serán cautos ya que sólo se ha iniciado la apertura de procedimiento abreviado. «Hay que ver si hay auto de apertura de juicio oral y que es lo que manifiestan el fiscal y el juez al respecto. De momento, creemos en la presunción de inocencia».

«Estamos en fase previa, muy escandalosa, pero todavía en instrucción». Una presunción de inocencia «que ha recibido un duro golpe «por la contundencia y la concordancia de las pruebas presentadas. Es un hecho gravísimo».

Una pastilla efervescente

Desde el Consistorio asisten con pesar a cada información que se viene contando acerca de este caso de presunto clientelismo. «Arcos es ahora mismo una pastilla efervescente», ilustra uno de sus vecinos. Por un lado, se ha multiplicado la indignación de aquellos que vienen denunciando estas prácticas en los anteriores gobiernos socialistas en el municipio. Por el otro, muchos desencantados y decepcionados porque ven como su confianza ha sido traicionada. Los ciudadanos no están acostumbrados a que periodistas de ámbito nacional se coloquen cerca de sus viviendas para informar de un asunto del que todos hablan... menos los del PSOE.

«Hay un revuelo muy grande», confiesa el primer edil. «Los vecinos están cansados de escuchar sobre la corrupción política. Los audios han sido demoledores y provocan un impacto muy grande. Y lo que nos queda por venir», avanza Rodríguez. La presidenta del PP provincial, Almudena Martínez, se refirió en esta misma línea, lamentando que los gaditanos ya están hastiados de la forma de proceder de los socialistas.

El caso de Arcos de la Frontera se parece mucho a una larga lista de presuntos fraudes electorales ocurridos en los últimos años en la Comunidad andaluza y que sobrecarga a la Justicia. Procesos electorales en Albaida del Aljarafe y Huévar del Aljarafe, en el área metropolitana de Sevilla capital; Hinojosa del Duque, en la comarca de Los Pedroches de Córdoba, o Mojácar, en Almería, se investigan por supuestas tramas de compra de votos.