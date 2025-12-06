Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La densa niebla en Andalucía obliga a desviar casi una veintena de vuelos a Málaga

La densa niebla en Andalucía obliga a desviar una veintena de vuelos a Málaga

El aeropuerto de San Pablo de Sevilla es el más afectado aunque también hay incidencias en Jerez y Granada-Jaén

Desvían más de una decena de vuelos del aeropuerto de Sevilla a Málaga

Densa niebla en Sevilla
Densa niebla en Sevilla ABC
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La densa niebla con la que ha despertado Andalucía este sábado ha provocado numerosas incidencias en los aeropuertos de la Comunidad. La situación meteorológica ha obligado a desviar casi una veintena de vuelos hacia Málaga-Costa del Sol. Todavía es probable que se ... mantengan estos problemas a la espera de que remita este fenómeno meteorológico que impide tener una visibilidad adecuada para el pilotaje.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app