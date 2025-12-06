La densa niebla en Andalucía obliga a desviar una veintena de vuelos a Málaga

El más afectado en San Pablo, en Sevilla, donde se han desviado hasta 18 vuelos procedentes de diferentes puntos de España y Europa.
Los aviones con origen en Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Bérgamo, Tenerife Sur, Amsterdam, Birminghan, Edimburgo, Londres, Treviso, Trieste, Ibiza, Lisboa, Oviedo, Estambul, Lanzarote y Nápoles han tenido que aterrizar en la capital malacitana, mientras que otro procedente de Oporto se ha desplazado hacia Faro, en el Algarve portugués.
Sevilla, Granada y Jerez
En Jerez, sólo se ha tenido que tomar esta decisión con un vuelo procedentes desde Madrid. Por su parte, desde el aeropuerto Federico García Lorca de Granada-Jaén se han desplazado tres aviones de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona.
En Aena no dejan de atender las quejas de los usuarios, demandando información, y es que, según las previsiones de la Aemet, la niebla iba a remitir a medida que avanzara la jornada. Ha sido a partir del mediodía cuando ya se ha empezado a operar con normalidad.
