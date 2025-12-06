La densa niebla en Andalucía obliga a desviar una veintena de vuelos a Málaga

La densa niebla con la que ha despertado Andalucía este sábado ha provocado numerosas incidencias en los aeropuertos de la Comunidad. La situación meteorológica ha obligado a desviar casi una veintena de vuelos hacia Málaga-Costa del Sol. Todavía es probable que se ... mantengan estos problemas a la espera de que remita este fenómeno meteorológico que impide tener una visibilidad adecuada para el pilotaje.

El más afectado en San Pablo, en Sevilla, donde se han desviado hasta 18 vuelos procedentes de diferentes puntos de España y Europa.

Los aviones con origen en Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Bérgamo, Tenerife Sur, Amsterdam, Birminghan, Edimburgo, Londres, Treviso, Trieste, Ibiza, Lisboa, Oviedo, Estambul, Lanzarote y Nápoles han tenido que aterrizar en la capital malacitana, mientras que otro procedente de Oporto se ha desplazado hacia Faro, en el Algarve portugués.

Sevilla, Granada y Jerez

En Jerez, sólo se ha tenido que tomar esta decisión con un vuelo procedentes desde Madrid. Por su parte, desde el aeropuerto Federico García Lorca de Granada-Jaén se han desplazado tres aviones de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona.

En Aena no dejan de atender las quejas de los usuarios, demandando información, y es que, según las previsiones de la Aemet, la niebla iba a remitir a medida que avanzara la jornada. Ha sido a partir del mediodía cuando ya se ha empezado a operar con normalidad.