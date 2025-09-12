Suscríbete a
ABC Premium

compra de votos

«Odio al PSOE y al PP», la declaración ante el juez del 'fontanero' del gobierno socialista que enchufó a una funcionaria en Arcos de la Frontera a cambio de votos

Luciano Muñoz, jefe de la Policía Local y exasesor de Personal en la localidad gaditana, negó que recibiera dinero por dar una plaza de funcionaria

El presidente del tribunal niega su papel en el amaño del concurso en Arcos de la Frontera y reduce todo a una «venganza»

Luciano Muñoz (izquierda), jefe de la Policía Local en Arcos de la Frontera en la presentación del nuevo traje de gala con el actual delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Oliver Verhoeven (centro) y el subinspector, Inocencio Montero, en 2024
Luciano Muñoz (izquierda), jefe de la Policía Local en Arcos de la Frontera en la presentación del nuevo traje de gala con el actual delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Oliver Verhoeven (centro) y el subinspector, Inocencio Montero, en 2024 ayuntamiento de arcos de la frontera
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Luciano Muñoz Castaño, el 'fontanero' del PSOE que ofreció una plaza de funcionaria a una vecina de Arcos de la Frontera (Cádiz) a cambio del voto de toda su familia, se destapó como un hater (odiador) del bipartidismo ante el juez que lo ... ha procesado por amañar un concurso oposición semanas antes de las elecciones municipales de 2019. «Odio al PSOE, odio al PP», declaró el antiguo asesor de la exconcejal socialista delegada de Personal, Hacienda y Seguridad Ciudadana en Arcos, María José González Peña, cuando compareció en calidad de investigado el pasado 17 de enero en el juzgado de la localidad gaditana, según han informado a ABC fuentes jurídicas del caso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app