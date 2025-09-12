«Odio al PSOE y al PP», la declaración ante el juez del 'fontanero' del gobierno socialista que enchufó a una funcionaria en Arcos de la Frontera a cambio de votos

Luciano Muñoz Castaño, el 'fontanero' del PSOE que ofreció una plaza de funcionaria a una vecina de Arcos de la Frontera (Cádiz) a cambio del voto de toda su familia, se destapó como un hater (odiador) del bipartidismo ante el juez que lo ... ha procesado por amañar un concurso oposición semanas antes de las elecciones municipales de 2019. «Odio al PSOE, odio al PP», declaró el antiguo asesor de la exconcejal socialista delegada de Personal, Hacienda y Seguridad Ciudadana en Arcos, María José González Peña, cuando compareció en calidad de investigado el pasado 17 de enero en el juzgado de la localidad gaditana, según han informado a ABC fuentes jurídicas del caso.

El juez de la Sección Civil y de Instrucción de Tribunal de Arcos de la Frontera número dos, Eduardo Vaquero, le había preguntado a Luciano Muñoz si era del PSOE. Ninguno de los presentes en la comparecencia (juez, fiscal y abogados) esperaba una respuesta tan vehemente del actual inspector jefe de la Policía Local en este municipio de la serranía de Cádiz.

Al instructor consideró oportuna la pregunta después de escuchar el audio de una conversación que el investigado mantiene con la beneficiaria del empleo público, Manuela F. N., conocida en el pueblo como Manoli, en la que se compromete a darle una plaza de funcionaria interina «si continúa esta gente», en referencia al PSOE, que entonces estaba gobernando. «Te digo para ver adónde echáis el votito. Te lo estoy diciendo claro, ¿no?», aclara. «Así que habla con tu marido, escúchame, te interesa esto, tu madre, tus hermanas, los que queráis ustedes, hija mía... Yo te digo a ti lo que hay», insistió en el audio desvelado por ABC, para que le quedara claro a la opositora la papeleta que ella y sus allegados debían depositar en la urna.

Entre los años 2015 y 2019, Luciano Muñoz había dejado colgado el uniforme para convertirse en una suerte de asesor plenipotenciario de la teniente de alcalde de Personal mediante una adscripción transitoria de funciones. Su antigua jefa política le encomendó la misión de arreglar «el problema» de Manoli diseñando un puesto a su medida en la oferta pública de empleo.

Preguntas confeccionadas por la propia opositora

En su declaración judicial, Muñoz, que inicialmente había sido investigado por supuesto cohecho, negó que recibiera una compensación económica por buscarle una plaza de funcionaria. Tampoco admitió que le avanzara las preguntas del examen tipo test. Según expone el juez en su auto de procesamiento, el exasesor, la concejal socialista y el presidente del tribunal, Ricardo F. V. «se pusieron de acuerdo para que fuese la propia opositora Manuela F. N. la que confeccionase y entregase un pliego de 80 preguntas» a Muñoz, para seleccionar las 20 que caerían en el examen tipo test.

El jefe de la Policía local se defendió en el interrogatorio asegurando que se limitó a facilitarle el temario. El dinero recibido de la opositora, aproximadamente 150 euros, era para comprar los temas que tenía que estudiar en una academia.

Un proceso «teledirigido» para beneficiar a la opositora

En el auto de procedimiento abreviado del pasado 2 de septiembre que pone fin a la investigación, el juez concluye que su jefa en el equipo de gobierno local como Muñoz Castaño «diseñaron un procedimiento teledirigido en el concurso oposición» convocado tres meses antes de las elecciones del 26 de mayo de 2019 con el objetivo de «beneficiar» a Manuela F. N. con una plaza de Oficial de Inspección como funcionaria del Ayuntamiento.

Fue la adjudicataria quien destapó el amaño y denunció los hechos ante la Fiscalía, aun a riesgo de que ello le perjudicara, porque también está procesada. El juez aprecia una supuesta prevaricación y revelación de secretos sin descartar otros delitos una causa que también se dirige contra el presidente del tribunal, Ricardo F. V.

Durante el interrogatorio, Luciano Muñoz contó que mantiene buena relación con María José González Peña, su antigua jefa y actual concejal del PSOE en la oposición, aunque negó cualquier adscripción política. Al contrario, confesó «odiar» a ambos partidos.

En el audio incorporado a la causa, en cambio, no mostró signos de antipatía hacia el PSOE, a cuyo gobierno asesoraba en la gestión de Personal. Al contrario. «A nosotros nos interesa que esta gente siga porque están solucionando los problemas. Que lo tuyo fue mala suerte», se justificó ante Manuela en la conversación mantenida en mayo de 2019.

Con el eufemismo de la «mala suerte» Muñoz se refería al despido de Manuela como policía local interina el 25 de abril de 2018 por parte del alcalde de Arcos, el socialista Isidoro Gambín, después de haber trabajado durante 28 años. El regidor rescindió su contrato alegando que la Ley de Coordinación de Policías Locales de 2001 obliga a que todos los agentes sean funcionarios de carrera y ella no lo era.

Durante la declaración judicial, Luciano Muñoz relató que, pese a la experiencia acumulada, Manuela, que no podía «opositar» como policía local porque carecía del carné de conducir. Aseguró que le parecía «sospechoso» que su antigua compañera de trabajo y adjudicataria del puesto denunciara los hechos en 2023, después de que el PSOE perdiera las elecciones municipales y fuera relevado por un gobierno de coalición del PP y el partido Alternativa Independiente Progresistas (Aipro).

En el año 2003, en la Policía Local de Arcos trabajaban Luciano Muñoz, su hermano, un cuñado y el primo de su mujer, que era el inspector jefe

Este investigado repasó ante el juez su trayectoria en el Consistorio. Entró a trabajar en 1990 en el Ayuntamiento como auxiliar de policía local. En 1995 ganó la plaza como funcionario de carrera. Fue delegado sindical.

Un cuerpo policial muy 'familiar'

En el año 2003 el cuerpo policial del municipio estaba integrado por cinco miembros: el propio Luciano Muñoz, su hermano Antonio, un cuñado suyo y otro funcionario que no era de su familia. El inspector jefe era primo de su mujer.

En 2015, María José González Peña lo ficha como asesor adscrito al Área de Personal aunque sigue cobrando su sueldo como agente. En 2019, el inspector jefe cambia de puesto y él asume provisionalmente el mando. Gana la plaza en 2022, meses antes de que el PSOE fuera desalojado de la Alcaldía.