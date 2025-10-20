Almería sin cercanías: Poniente y Bajo Andarax piden una conexión ferroviaria urgente

Almería sigue siendo una de las pocas capitales andaluzas sin un servicio de tren de cercanías que conecte a las principales comarcas con la ciudad. Vecinos y alcaldes del Poniente y del Bajo Andarax han vuelto a reclamar la puesta en marcha de una línea ... ferroviaria que mitigue los atascos de tráfico, mejore la movilidad y reduzca el impacto ambiental de los desplazamientos diarios.

Hay personas, que estando a cinco minutos de la capital, pierden más de una hora para ir a trabajar o estudiar. La Mancomunidad del Bajo Andarax, que se ha transformado en ciudad dormitorio, agrupa a municipios como Huércal de Almería, Viator, Benahadux y Gádor, respalda la propuesta de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería para la creación de un tren de cercanías. Según estudios previos, la línea beneficiaría a más de 50.000 habitantes de la periferia de la capital y permitiría conexiones estratégicas dentro del área metropolitana, incluyendo apeaderos en puntos clave como el Hospital de Torrecárdenas y el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

En el Poniente almeriense, donde municipios como El Ejido, Roquetas de Mar o Vícar concentran miles de trabajadores del sector agrícola y turístico, la demanda es igualmente urgente. Los alcaldes y concejales han presentado mociones al Parlamento andaluz y al Congreso para instar a la Administración central y autonómica a elaborar un estudio de viabilidad y un plan de ejecución real.

Las principales vías de acceso a la capital, la carretera de El Cañarete y la autovía A-7, están saturadas y sufren atascos casi a diario, lo que agrava los problemas de movilidad. Además, la siniestrabilidad es casi diaria, con accidentes que bloquean durante horas esta carretera altamente transitada por automóviles y camiones.

Desde las administraciones locales se insiste en que urge mejorar las comunicaciones y ofrecer una alternativa sostenible y de cero emisiones, como es el transporte ferroviario. Con un servicio de cercanías entre el Poniente y Almería capital, se daría cobertura a unos 300.000 almerienses. Son residentes en localidades como Adra, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, Enix, Felix, La Mojonera, Vícar, Roquetas y Almería.

El tramo de los túneles de Aguadulce es uno de los puntos más conflictivos para el tráfico ABC

Una autovía colapsada

El Poniente almeriense es la única comarca de toda España con semejante peso poblacional que no dispone de un servicio de cercanías, una situación que vecinos y colectivos consideran injustificable. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha aprovechado su décimo aniversario para volver a exigir soluciones urgentes de movilidad ferroviaria tanto para el Bajo Andarax como para el Poniente.

El coordinador de esta plataforma, José Carlos Tejada, ha lamentado que el Ministerio de Transportes «cree que políticamente ha cumplido con Almería con las obras de la alta velocidad que se están ejecutando». Por ello, reclamó al ministro Óscar Puente que siga siendo ambicioso con los proyectos de conexión, dado que «nuestro territorio necesita de manera urgente buscar soluciones de movilidad». «El tren de cercanías es esencial, pero necesitamos compromisos claros y financiación concreta para que no se quede en palabras», reiteró Tejada, quien subrayó que el Andarax «es ya ciudad dormitorio de la capital y Poniente es el motor económico de la provincia».

El coordinador de la Mesa también reclamó la implicación de la Junta de Andalucía en el desarrollo de estas infraestructuras. «Es necesaria su intervención para abordar las futuras conexiones ferroviarias, así como con el puerto seco de Níjar, el puerto de Almería y los apeaderos en la capital», indicó. Lamentó además que la Junta «llega a acuerdos con el Ministerio en Granada, Málaga, Sevilla o Cádiz y aquí en Almería no acaban de abrir una línea de interlocución con el ministro».

Desde la entidad se ha anunciado que en las próximas semanas la plataforma se reunirá con la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta y que está prevista también la llegada a Almería de un equipo técnico de Renfe para mantener un encuentro en la Subdelegación del Gobierno. Además, en octubre una delegación de la Mesa viajará a Madrid para reunirse en el Congreso de los Diputados con la Comisión de Transportes.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha subrayado que la A-7 es actualmente la única conexión con Almería y que está colapsada. Para él, negar la creación de un tren de cercanías sin realizar un estudio de viabilidad es «absolutamente injustificable» en una comarca tan dinámica desde el punto de vista económico y social. Góngora considera imprescindible la conexión ferroviaria a medio plazo y también reivindica un tercer carril entre Aguadulce y la capital para atender la creciente demanda de desplazamientos.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado recientemente que es «perfectamente plausible» que la provincia cuente en el futuro con una red de cercanías en el Poniente, siempre que exista un compromiso conjunto de todas las administraciones, incluida la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, para reservar suelo y definir los trazados.

Quienes defienden la puesta en marcha del tren de cercanías destacan que esta infraestructura tendría un efecto inmediato en la vida diaria de miles de almerienses. Al desplazar a gran parte de los viajeros que actualmente dependen del coche privado, se aliviarían los atascos, se mejorarían los tiempos de desplazamiento y se reduciría la contaminación ambiental.