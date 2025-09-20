Óscar Puente congela cinco proyectos clave para mejorar la red ferroviaria de Andalucía

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acumula al menos cinco intervenciones capitales para poner en órbita las conexiones ferroviarias de Andalucía, y que están a medio gas o que directamente no terminan de arrancar. Las patronales andaluza y valenciana han vuelto ... a subrayar esta semana las demoras en la mejora de las infraestructuras del departamento que dirige Óscar Puente en un acto celebrado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que ha acogido una cita del 'Movimiento #QuieroCorredor' que lidera la Asociación Valenciana de Empresarios, que curiosamente tiene como acrónimo AVE.

Noticia Relacionada Los empresarios de Andalucía claman por el Corredor Mediterráneo: «Europa empieza el Algeciras» Rafael Aguilar «El área mediterránea conjuga más del cuarenta y cinco por ciento de la población española y suma cerca del cincuenta por ciento del PIB», resalta González de Lara

Con el objetivo primordial de agilizar la habilitación de la vía férrea de gran capacidad entre Andalucía y Francia -esencial por ejemplo para la actividad del puerto de Algeciras y el transporte de mercancías que lleva asociado-, el equipo técnico que ha participado en el encuentro ha difundido un informe que localiza los tramos críticos de la red con actuaciones que están en marcha pero con mucho retraso y que avanzan a un ritmo paquidérmico o que, en no pocos casos, ni siquiera han empezado.

El primer tramo en el que se detiene el informe de #QuieroCorredor es en la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, un eje estratégico del Corredor Mediterráneo que conectará ambas ciudades con una longitud de 198 kilómetros. Es cierto que la obra, que tiene por objetivo que la línea esté operativa y conecte Almería con la red de alta velocidad, se halla en curso pero se le ha ido de plazo al Ministerio de Transportes: hasta 2027, al menos, no habrá acabado, y lo hará como poco más de un año y medio después de la previsión inicial del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una de las causas fundamentales de las dilaciones tiene que ver con el soterramiento del trazado en el municipio de Lorca, que se ha complicado por la aparición de restos arqueológicos. A ello se une que los vecinos de la zona han demandado que se construya un nuevo viaducto para evitar inundaciones.

Ancho internacional

Hasta que esta actuación concluya no podrá arrancar otra, el enlace de Almería con Granada para convertirla en ancho internacional de vía única electrificada. Cuando el servicio se encuentre operativo, Renfe estima que sea posible llegar a la capital nazarí desde la ciudad más oriental de la comunidad autónoma en poco más de hora y media.

Más. En la conexión entre Granada y Antequera existen varios tramos de vía única, vía doble y terceros carril. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) trabaja en la variante de Loja y en la duplicación de los tramos de vía única, pero no hay una fecha definida de finalización.

De otro lado, la línea Bobadilla–Algeciras va a ritmo no de alta velocidad sino del cercanías, pero del siglo pasado. Además de la renovación de la vía, la intervención prevista comprende la implantación del tercer carril, su electrificación y la ampliación de apartaderos. Los trabajos, con todo, se encuentran en una fase muy básica, como muestra que el Ministerio aprobó el pasado mes de mayo el estudio informativo de la electrificación del tramo ferroviario Bobadilla-Ronda, así como la declaración de impacto ambiental.

Inversión potente pero insuficiente

El quinto pilar de las comunicaciones por tren que el Ministerio de Óscar Puente no ha atendido como es debido tiene que ver con la médula del Corredor Mediterráneo, o dicho de otro modo, con la autopista férrea entre Algeciras y Zaragoza. Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado para este ejercicio una inversión de 3.800 millones de euros para las vías de gran capacidad ferroviaria Atlántica y Mediterránea, de los que 2.500 serán para la primera y 1.300 para la segunda, que es la que beneficia a la comunidad autónoma.

¿Es suficiente esta cantidad? La Junta de Andalucía opina que no. «El mapa ferroviario andaluz es deficitario a la vista del pésimo estado de la red existente y grandes carencias de nuevas líneas y conexiones; urge, por tanto, la revisión del mapa ferroviario andaluz y que el Gobierno de España impulse infraestructuras que son necesarias para interconectar Andalucía, debiéndose también mejorar las conexiones de media distancia y cercanías», señalan fuentes oficiales de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Impulso

De hecho, la Administración autonómica reclama al Gobierno «el impulso a las obras de los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico y a la Autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, además del AVE a Huelva y la mejora de los cercanías la media distancia».

En este sentido hay que recordar que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, mantuvo el pasado octubre una reunión con Óscar Puente, donde se analizaron tanto la situación del mapa ferroviario andaluz como las infraestructuras pendientes, y en la que la consejera trasladó al ministro la «preocupación existente» sobre el servicio de ferrocarriles en Andalucía, que vienen sufriendo múltiples retrasos y averías, tanto en Cercanías, como en Media Distancia y Alta Velocidad.

Así, le pidió un plan para resolver estas situaciones «que afectan a miles de andaluces que tienen el tren como su modo de transporte». Los avances han sido escasos.

«Hace un año que pedimos al ministro Óscar Puente más de treinta infraestructuras ferroviarias vitales para Andalucía y ha hecho caso omiso» Rocío Díaz Consejera de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda

De hecho, la consejera declaró este viernes a ABC que «hace un año que pedimos al ministro Óscar Puente más de treinta infraestructuras ferroviarias vitales para vertebrar Andalucía y ha hecho caso omiso a nuestras demandas».

«Estamos en el mismo punto de partida, con promesas históricas en ferrocarril que no llegan: ni los corredores, ni el tren litoral, ni el AVE a Huelva-Faro ni la mejora de los cercanías y la media distancia», se queja.

«Ya lo han dicho claro los empresarios: Andalucía está creciendo y avanzando hacia posiciones de liderazgo e incluso puede ser locomotora en España, pero el tren no llega y eso nos resta competitividad y oportunidades».