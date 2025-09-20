Suscríbete a
INFRAESTRUCTURAS

Óscar Puente congela cinco proyectos clave para mejorar la red ferroviaria de Andalucía

A las demoras del Corredor Mediterráneo se suman las obras pendientes en Almería, Granada y Málaga

Los empresarios claman por el Corredor Mediterráneo: «Europa empieza en Algeciras»

Óscar Puente junto a Félix Bolaños en un acto en Almería este verano
Óscar Puente junto a Félix Bolaños en un acto en Almería este verano
Rafael Aguilar

Sevilla

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acumula al menos cinco intervenciones capitales para poner en órbita las conexiones ferroviarias de Andalucía, y que están a medio gas o que directamente no terminan de arrancar. Las patronales andaluza y valenciana han vuelto ... a subrayar esta semana las demoras en la mejora de las infraestructuras del departamento que dirige Óscar Puente en un acto celebrado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que ha acogido una cita del 'Movimiento #QuieroCorredor' que lidera la Asociación Valenciana de Empresarios, que curiosamente tiene como acrónimo AVE.

