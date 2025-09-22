El soterramiento del tren en Almería supera el 50% tras décadas de espera y un sobrecoste de más de 21 millones

El soterramiento ferroviario en Almería, una de las eternas promesas, ha superado ya su ecuador. Las obras de esta segunda fase avanzan a buen ritmo, superando más del 50% del total, y mantienen octubre de 2026 como fecha de finalización, así lo ha confirmado ... recientemente el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Lo que no ha podido evitar el Gobierno es el aumento de costes.

El presupuesto ha pasado de los 165 millones de euros iniciales a 187,3 millones, tras un modificado contractual aprobado en julio por un valor de 21,5 millones más. Aunque desde el Ministerio se insiste en que el incremento no afectará a los plazos, las justificaciones siguen siendo vagas. El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirmó que no se esperan dilaciones en la obra cuyo coste, según sus apreciaciones, podría haberse visto elevado a causa «una serie de incidencias, de servicios afectados o de mejoras a aplicar desde el punto de vista técnico», aunque sin precisar cómo se afrontará este incremento y el origen exacto del mismo.

Esta obra debería haberse iniciado en los años 90. En noviembre de 1993 se presentó la primera propuesta de remodelación del acceso ferroviario. Desde entonces y hasta el inicio de la actuación en 2023, el soterramiento era una promesa incumplida, víctima de retrasos injustificables debido a cambios de criterio, disputas políticas y falta de voluntad entre administraciones.

Un acuerdo 'in extremis' a la par que histórico permitió alcanzar un pacto entre las administraciones implicadas en la financiación de los trabajos tras más de un año de negociaciones entre Adif Alta Velocidad, el Ministerio de Transportes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería. Esta segunda fase de integración de las vías, la primera ya tuvo lugar con la supresión del paso a nivel de El Puche, conlleva cambios en la movilidad de los almerienses, con desvíos e itinerarios alternativos y la pérdida de la conexión ferroviaria en la ciudad, ya que la estación de origen y destino se trasladó hasta Huércal de Almería.

El soterramiento, considerado imprescindible para coser urbanísticamente una ciudad que lleva décadas partida en dos por las vías del tren, es también clave para la llegada del AVE, prevista para 2027. Hasta la fecha Almería es una de las pocas capitales andaluzas sin conexión ferroviaria electrificada, funcionando todavía con trenes diésel, y arrastrando una marginación crónica en movilidad.

Las obras actuales contemplan el soterramiento de 1,9 kilómetros de vía entre El Puche y la Avenida del Mediterráneo, la construcción de una estación intermodal de 4.800 metros cuadrados con seis vías en diferentes anchos, una estación de autobuses de 2.265 metros cuadrados y un aparcamiento subterráneo para 400 vehículos.

La actuación ha avanzado notoriamente desde su inicio con la eliminación de un paso soterrado en la zona de La Goleta, así como con tres puentes: Los Molinos, la Autovía del Aeropuerto, y el de la Avenida del Mediterráneo; este último recientemente retirado y sobre el que aún se trabaja para despejar la zona desde donde dará paso la salida a superficie del tren.

Estación histórica de tren de Almería capital ABC

La estación histórica

El Consistorio propone utilizar la estación histórica con fines culturales y lúdicos, mientras el Gobierno sigue planteando su uso como centro de control ferroviario para la alta velocidad. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha reiterado en varias ocasiones su deseo de reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente, pero ni siquiera ha conseguido una cita, a pesar de haberlo solicitado formalmente en mayo.

Sobre el Toblerone, el Ayuntamiento también ha planteado sustituir las torres previstas inicialmente, vinculadas a la financiación del soterramiento, por equipamientos públicos, como un palacio de congresos o zonas verdes. Desde Adif se insiste en que cualquier cambio deberá ajustarse a informes legales y financieros.

El Ayuntamiento se ha mostrado a favor de crear una «zona de expansión y de recreo a través de zonas verdes» en los suelos que ostenta Adif en el espacio del Toblerone a fin de evitar otras cuatro torres residenciales como las dos ya construidas debido a su gran impacto visual. Desde el equipo de gobierno aseguraron que en un primer momento desde Adif «no se vio con buenos ojos» cambiar los planes de construcción en la zona puesto se pretende «rentabilizar lo máximo» los terrenos, si bien la entrada de fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) para ejecutar las obras del soterramiento podría facilitar un cambio de planes y esquivar nuevas construcciones en este espacio.