Suscríbete a
ABC Premium

INFRAESTRUCTURAS

El soterramiento del tren en Almería supera el 50% tras décadas de espera y un sobrecoste de más de 21 millones

La actuación arrastra más de 30 años de retraso y eleva su coste hasta los 187 millones, mientras el Gobierno asegura estará listo en 2026

Arrancan las obras finales del soterramiento del ferrocarril en Almería con la demolición del puente del Mediterráneo

Imagen aérea de las obras del soterramiento en Almería en abril de 2025
Imagen aérea de las obras del soterramiento en Almería en abril de 2025 ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El soterramiento ferroviario en Almería, una de las eternas promesas, ha superado ya su ecuador. Las obras de esta segunda fase avanzan a buen ritmo, superando más del 50% del total, y mantienen octubre de 2026 como fecha de finalización, así lo ha confirmado ... recientemente el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Lo que no ha podido evitar el Gobierno es el aumento de costes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app