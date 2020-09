Los audios del caso Kitchen Villarejo, sobre Rajoy: «Podría estar preso por muchas cosas» Los audios revelan un escenario propio de «mafia policial» donde carga contra todo

«Las maldades que me han encargado a mí, para salvarle el culo al Barbas, no te puedes imaginar las cosas que yo he hecho por él. ¡Que podía estar preso el presidente del Gobierno!».

Esta es una de las afirmaciones del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo que recoge la Unidad de Asuntos Internos en el sumario de la operación Kitchen, doce tomos de pesquisas sobre el despliegue parapolicial que buscaba robar material comprometedor para el PP al tesorero Luis Bárcenas, a los que ha tenido acceso este diario.

La propia unidad investigadora llegó en un informe a la conclusión de que Mariano Rajoy, al que Villarejo y su clan se refieren alternativamente como«el, tenía conocimiento de Kitchen a partir de estos audios en los que el comisario apuntaba a distintos líderes del PP de la época en sus charlas con terceros.