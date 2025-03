El Rey hace público su patrimonio en depósitos, arte, antigüedad y joyas: 2.573.392,80 euros

La Casa de su Majestad el Rey reveló este lunes, por primera vez, el patrimonio de Felipe VI que asciende a 2.573.392,80 euros . Esta cantidad se divide en dos partidas: la primera, 2.267.942,80 euros en depósitos que el Rey tiene en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad; la segunda, 305.450 euros en objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal que han sido objeto de la correspondiente tasación. Por tanto, no consta activo inmobiliario alguno en el patrimonio de Don Felipe. Además, fuentes de Zarzuela informaron de que su patrimonio se encuentra en su totalidad en España. Es decir, el Rey no tiene cuentas o depósitos en el extranjero.

¿De dónde procede el patrimonio de Don Felipe? Está constituido principalmente por las retribuciones que ha percibido de los presupuestos de la Casa de Su Majestad el Rey a lo largo de estos últimos 25 años; primero como Príncipe de Asturias a partir de 1998 y, posteriormente, como Rey a partir de 2014. «Dichas retribuciones ascienden a la cantidad bruta de 4.275.796.94 euros. De dichas cantidades han de deducirse las retenciones fiscales practicadas, así como el importe de los impuestos satisfechos a lo largo de estos 25 años», explicó Zarzuela en un comunicado que fue publicado a las siete de la tarde en la web de la Casa del Rey.

Patrimonio de Felipe VI 2.573.392, 80 euros La Casa de su Majestad el Rey ha revelado por primera el patrimonio de Felipe VI Desglose del patrimonio TOTAL 2.573.392, 80 euros BANCO En depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad 2.267.942,80 euros 305.450 euros En objetos de arte antigüedad y joyas de carácter personal Fuente: La Casa de su Majestad el Rey / ABC

La Prensa, en Zarzuela

Hay que recordar que el salario actual de Don Felipe es de 253.843,20 euros, según consta en la última auditoría de la Intervención General del Estado de mayo de 2021 sobre el ejercicio anterior.

Previamente a la publicación del comunicado, y con dos horas de antelación, fuentes de Zarzuela explicaron a una veintena de medios de comunicación –entre ellos ABC– el contenido y las claves del comunicado en un encuentro en el pabellón de Magnolias. El levantamiento de las restricciones por el Covid-19 facilitaron la vuelta a este formato comunicativo anterior a la pandemia.

«La decisión de revelar su patrimonió es fruto de sus convicciones personales para regenerar la vida pública», informaron las fuentes. Además es un gesto para generar «confianza» en la Institución tras un tiempo marcado por las investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo en torno a los capitales de su padre, Juan Carlos I.

¿Por qué se da a conocer ahora el patrimonio de Felipe VI? Las fuentes de Zarzuela negaron que sea «una decisión aislada, oportunista o coyuntural». Insertaron la medida dentro de las ya adoptadas por Don Felipe que han sido guiadas por su «sentido del deber», la necesidad de «ejemplaridad» y su «rectitud».

De este modo, se trata de un paso más dado por el Rey –y por decisión personal– en la línea de los adoptados desde 2014 como fueron, por ejemplo, la renuncia a la herencia de su padre; la auditoría anual a la que se somete la Casa de Su Majestad el Rey; la aprobación del código de conducta para sus trabajadores; la retirada del título de Duquesa de Palma a su hermana, o la incompatibilidad de los cargos con actividades de índole privado.

Las fuentes reconocen que creían «oportuno» dar este nuevo paso de revelar su patrimonio en esta legislatura. No descartan otros pasos más en el futuro acordes con el avance de las leyes en nuestro país. «Si hay algo que define al Rey es su sentido del deber», insistieron las citadas fuentes que recordaron que lo primero que hizo tras acceder al Trono el 19 de junio de 2014 fue bajarse un 20 por ciento su asignación.

El día de la proclamación del Rey Felipe VI

No afecta a la Reina

«Ganarse el respeto de los ciudadanos y la confianza en la Institución y en el Rey» fueron otras dos ideas esgrimidas por Zarzuela para enmarcar el anuncio que, además, se produjo el día antes de que el Gobierno aprobara un Real Decreto para reformar la estructura y el funcionamiento de la Casa Real, tal y como anunció La Moncloa al mismo tiempo que se hacía público el patrimonio de Felipe VI.

La medida del Rey de publicar su patrimonio personal no afecta a la Reina. Desde Zarzuela se considera que Doña Letizia no tiene «responsabilidades constitucionales» y que el Jefe del Estado es el Rey y a él le corresponde esa medida en aras de la transparencia. Es una medida equiparable a la declaración que realizan otros altos cargos del Estado.

«Esa demanda de regeneración pública está muy presente en los millones de personas que afrontan su trabajo cotidiano con esfuerzo y honradez, con vitalidad y generosidad; personas que, a diario, cumplen con sus obligaciones, ponen de manifiesto sus valores cívicos y así construyen y definen el futuro de nuestro país», subraya el comunicado en el cual Zarzuela dio a conocer el patrimonio de Don Felipe.

En una nota adjunta al comunicado la Casa del Rey se especifica que el monarca «presenta anualmente la correspondiente declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la declaración del impuesto sobre el patrimonio. Para la preparación, elaboración y presentación de dichas declaraciones, su Majestad es asistido por los Servicios competentes de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria».

«Esa demanda ciudadana está presente en los mensajes y en las medidas que ha ido adaptando Su Majestad el Rey para dar cumplimiento a su compromiso de renovar la Monarquía para un tiempo nuevo», se insiste en el documento.

Al inicio del comunicado se da cuenta de que, desde su Proclamación, Felipe VI inició «el camino de la modernización de la Corona para ser merecedora del respeto y la confianza de los ciudadanos bajo los principios de ejemplaridad, transparencia rectitud e integridad en su comportamientos».

Además se recuerda un extracto del discurso que pronunció ante las Cortes Generales: «Hoy más que nunca los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos», dijo entonces.

Criterio de Carmen Calvo

La decisión fue previamente trasladada al Gobierno –en este apartado se incluye a Podemos– y al Partido Popular, así como a los portavoces del resto de grupos parlamentarios. Todas las fuerzas políticas conocieron la decisión a excepción de ERC, Junts, la CUP, Bildu y BNG. Fuentes de Zarzuela indicaron que no se les infiormó siguiendo la consideración efectuada por la anterior vicepresidenta Carmen Calvo, quien aseguró que las cuestiones relativas a la Corona, así como sus reformas, no se abordarían con partidos políticos que no están en el consenso de la Constitución del 1978.