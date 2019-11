La salida de Hervías da alas a los territorios para ganar peso en el nuevo Ciudadanos

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Madrid Actualizado: 27/11/2019 02:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, también del núcleo de Albert Rivera, anunció ayer que deja su puesto. Lo hace apenas unos días antes del Consejo General del partido que procederá a la creación de una gestora que pilotará el partido hasta el próximo Congreso. Su salida se une a las de Juan Carlos Girauta, Fernando de Páramo y José Manuel Villegas. En su carta de renuncia Hervías reivindica su papel en la expansión nacional del partido. A eso dedica gran parte de la misiva sin atisbo de autocrítica.

Hervías también apunta a Arrimadas como la «persona ideal» para liderar el partido, aunque reivindica que el nuevo Ciudadanos debe seguir manteniendo en esencia la estructura que lo ha caracterizado al reclamar «un partido fuerte, unido» y «con una única voz». Algo que muchos territorios advierten que no puede significar un poder concentrado. «Con la estructura actual no vamos a ninguna parte. Nadie volverá a tener las manos libres como Albert, ni siquiera Arrimadas. Hacen falta controles y contrapesos», señala una figura destacada del partido.

Como máximo responsable del aparato, Hervías es protagonista de la evolución hacia uno de dimensión nacional. Pero también lo ha sido de muchas de las crisis territoriales que el partido ha sufrido estos años. Los sectores críticos del partido, carentes de liderazgo y estructura, nunca vieron en Rivera un problema y él era el flanco de sus críticas por una estructura sumamente vertical.

De hecho, muchas personas relevantes del partido esperan que la salida de Hervías sirva para que detrás de él, antes o después, dejen de ocupar cargos relevantes las personas de su entorno que controlaban el aparato territorial del partido.

Al contrario que el resto de riveristas que han dado un paso atrás, Hervías no manifiesta que ponga fin a su etapa política, sino que sigue «a disposición» del partido. Pero no parecen ser esos los planes de Arrimadas, que en un mensaje en Twitter agradeció a Hervías sus servicios pero en el que se podía leer: «Has sido una pieza fundamental en Cs». A quienes defienden a Hervías y valoran su trabajo no les gustó un mensaje que se interpretó como muy cortante.

Importantes dirigentes territoriales creen que con esta renuncia «se elimina uno de los temas que iban a causar problemas este sábado (en el Consejo General)». Otra figura destacada apunta a que esta salida se produce «antes de que lo echen». Pero en general su renuncia se valoró como algo muy relevante en un momento en el que las demandas mayoritarias reclaman que se acabe con la primacía catalana y que en la dirección y las decisiones cotidianas «estén representados los territorios». Arrimadas tendrá que construir prácticamente un nuevo partido, con los líderes regionales demandando su capacidad de decisión. «Hay que acabar con eso de que todo lo deciden seis personas de Barcelona», dice un importante dirigente.