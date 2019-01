Vox quintuplica sus afiliados: de 5.085 a 26.300 en un año La formación de Abascal no da datos de militantes a nivel autonómico

Gregoria Caro

@gregoriacarod Seguir Madrid Actualizado: 14/01/2019 02:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La puesta de largo de Vox fue el mitin del palacio de Vistalegre en Madrid. Aquello que intentó Podemos y Ciudadanos, lo consiguieron los de Abascal contra todo pronóstico: 10.000 asistentes y otros 3.000 en el exterior. «Ya ninguna empresa de encuestas se atreve a ocultanos», expresó el líder del partido, Santiago Abascal. Y era cierto. El partido había crecido exponencialmente en apenas unos meses y empezaba a repuntar la mayoría de los sondeos.

La formación de Abascal comenzó 2018 con 5.085 afiliados y hoy cuenta con más de 26.300. En otras palabras, Vox ha quintuplicado sus militantes y ha crecido un 416% en tan solo doce meses. Y no es que su presidente tenga el don de la seducción, sino que la intensa actividad del partido en las redes sociales y su personación como acusación popular en la causa del «procés» les ha ido proporcionando más espacio mediático y protagonismo. Aunque, sin ninguna duda, el revulsivo más potente han sido las elecciones andaluzas. Vox irrumpió el pasado 2 de diciembre en el Parlamento de Andalucía con 12 escaños y hoy se prepara para ser un apoyo fundamental del próximo gobierno autonómico.

Así las cosas, el crecimiento de afiliación desde los comicios autonómicos se disparó. En noviembre, en plena campaña electoral, tenían 17.203 militantes y alcanzaron los 23.843 en diciembre. Su sistema de afilicación, de hecho, se colapsó durante el puente de la Constitución a razón de los buenos resultados en las urnas. Vox informó de que la aplicación de su web tenía que cerrarse para poder ampliar su capacidad. Se vieron desbordados.

La cuota ordinaria para los afiliados de Vox es de nueve euros al mes, pero existen otras de quince, veinticinco y hasta treinta o más dinero. Asimismo, hay otras tarifas que, presentando la documentanción que lo certifique, están orientadas para «estudiantes o parados» (cinco euros), menores de veintitrés años (tres euros) y para «discapacitados o situaciones económicas especiales» con la contribución simbólica de un euro. Eso sí, no son los primeros que utilizan estos métodos porque Podemos y Ciudadanos ya han usado las colaboraciones de sus inscritos o el «crowdfunding» para financiar sus actividades políticas.

En octubre, Vox anunció una nueva sede en el barrio de Chamberí, aunque pronto se les quedó pequeña. Los de Abascal se mudaron a otro local más amplio en el barrio de Salamanca y, por tanto, más caro. Podían permitírselo. Los días previos al gran acto de Vistalegre el partido había recaudado en torno a 714.700 euros de sus afiliados desde enero. Respecto al balance anual de 2018, según sus datos, se estima que hayan ingresado más de un millón de euros en sus arcas gracias a las aportaciones de sus afiliados.

Madrid, el gran núcleo

Desde la formación, rechazan ofrecer datos totales de afiliación por comunidades autónomas porque, argumentan, «su organización es provincial y no autonómica». Nada nuevo. Una de las cien medidas que defienden en su programa para España es suprimir el actual sistema de organización territorial.

Madrid es la provincia que más afiliados reúne. Un total de 6.773 hacen que se convierta en su núcleo duro por aportar casi un 26% de los militantes a nivel nacional. Le siguen Valencia, con 1.685; Murcia, con 1.375; Málaga, con 1.165 y Barcelona 1.143. Ayudados por el viento de cola de las andaluzas, esperan obtener en estos territorios buenos resultados en las próximas elecciones de mayo. Por el contrario, las tres provincias con menos flujo de afiliación son Segovia, con 100; Palencia, con 80 y Soria con 51. Según una encuesta de GAD3 publicada por ABC, es más probable que sea en las grandes capitales donde surjan coaliciones de centro-derecha después de los comicios. Desde Vox, no obstante, explican que no trabajan con encuestas internas porque «son muy caras y han resultado no ser fiables». Se guían por los datos de afiliación y por el contacto con militantes y simpatizantes a través de las redes sociales.