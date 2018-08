Así es el preso peligroso fugado en León Santiago Izquierdo ingresó en prisión por primera vez a los 16 años; ahora tiene 52. Ya no sabe vivir en libertad

Cruz Morcillo

Hace una semana Santiago Trancho Izquierdo tenía que haber llegado al centro de inserción de León, tras salir de la prisión de Mansilla de las Mulas. El juez de Vigilancia Penitenciaria consideraba que debía ir adaptándose a autogestionar su vida. Estaba cumpliendo una condena de tres años y tres meses por robo desde enero del año pasado. No apareció por el centro. Desde entonces Policía y Guardia Civil lo buscan. Se enfrenta a un quebrantamiento de una pena menor, pero su historial de FIES (preso peligroso) le precede. Ingresó por primera vez en la cárcel cuando tenía 16 años, en 1982. Desde entonces no ha dejado de entrar y salir de centros penitenciarios.

Este es un repaso de su «hoja de preso», en la que aparecen cuarenta causas penales que superaban los 138 años de cárcel, ya cumplidos. Su historial vital es la historia de esas causas, el típico FIES de los años ochenta que aterraba a los funcionarios de Prisiones y se hacía fuerte entre internos tan duros como él. Sus condenas incluyen dos homicidios, varios delitos de atentado, desacato y robo con violencia. Empezó a cumplir condena firme el 1 de febrero de 1987. Penado, consta en su ficha. Poco después, obligó a un funcionario a abrir la celda de otro reo, lo encerró y asesinó a un recluso en el patio.

En el año 2010 se le aprobó una acumulación de condenas de 20 años, a las que se sumaron otras siete causas que no eran acumulables, según fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Libertad condicional

El 21 de mayo de 2015 salió en libertad condicional del centro penitenciario de Topas (Salamanca), la misma de la que este domingo fue excarcelado el sanguinario etarra Santi Potros. Pero Santiago Trancho en lugar de disfrutar de esa libertad de la que ha gozado tan poco tiempo volvió a delinquir. Fue de nuevo detenido, acusado de tres robos con fuerza y el 6 de febrero de 2016 ingresó en situación preventiva en León con suspensión de la libertad condicional y posterior revocación.

El 25 de enero del año pasado acabó el cumplimiento de la condena que empezó a cumplir en 1987 y que le ha llevado de centro en centro

Desde entonces estaba cumpliendo las tres nuevas condenas por robo que suman 3 años y 3 meses. Nada, comparado con su vida de presidiario. «Es el típico FIES inadaptado de los años 80, que acumula delitos dentro de prisión, de los que ya no quedan afortunadamente», señalan quienes están al tanto de sus dudosas hazañas. Seguramente no sabe vivir en libertad, porque toda su vida ha sido la cárcel. No creen que tarde mucho en volver. Santiago Izquierdo Trancho. Penado desde hace treinta años.