El PP acusa a Sánchez de agitar la polémica sobre Don Juan Carlos por interés electoral Casado considera que no es el momento de plantear una reforma constitucional

Mariano Calleja SEGUIR A Pobra do Caramiñal Actualizado: 09/07/2020 15:11h

El Partido Popular ha vuelto a defender al Rey Felipe VI y a la Monarquía ante los ataques y las críticas que les están dirigiendo, sobre todo de la izquierda, y ha acusado a Pedro Sánchez de avivar la polémica sobre Don Juan Carlos con un interés electoralista. Fuentes de la dirección nacional aseguraron que Sánchez está agitando el debate porque espera obtener un rédito en las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco del próximo domingo.

Los populares recuerdan que Sánchez ya usó la exhumación de Franco para buscar votos ante las elecciones generales de noviembre, y ahora intenta usar la figura de Don Juan Carlos para unir a la izquierda y el populismo y movilizarlos ante la próxima cita en las urnas.

Según las mismas fuentes de la dirección nacional del PP, Pablo Casado no ve oportuno en este momento plantear una reforma de la Constitución ni un cambio relacionado con la figura del Rey. «La gente no lo está pidiendo, ese debate no está en la calle y solo hay intereses electoralistas detrás de quien lo promueve», afirmaron las mismas fuentes.

Desde el Partido Popular se subraya su apoyo total a Felipe VI, como ya los expresó Pablo Casado el día anterior en San Sebastián. «Desde el PP apoyamos al jefe del Estado, el Rey Felipe VI, y su conducta, que ha sido ejemplar y transparente en estos seis años de reinado».