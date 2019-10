Dos políticos, dos tesis «cum laude» plagiadas y sólo una dimisión El caso Canoyra y el plagio posterior de un directivo de la Camilo José Cela vuelven a levantar las dudas sobre la universidad de Pedro Sánchez

Un año después, la historia se ha repetido. A mediados de septiembre de 2018, este diario desveló la tesis plagiada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta semana, a principios de octubre, ABC vuelve a destapar un escándalo similar, aunque esta vez afecta a Concepción Canoyra, la ya ex directora general de Educación Concertada, Ayudas y Becas de la Comunidad de Madrid bajo las siglas del PP. El patrón de las dos historias es idéntico: ambos se apropiaron de textos de otros investigadores en sus tesis doctorales que, además, leyeron en el mismo departamento de la misma universidad, la Camilo José Cela (UCJC). A tal punto llegan las coincidencias que los dos se doctoraron con apenas cuatro días de diferencia. Sánchez lo hizo el lunes 26 de noviembre de 2012 y Canoyra, el viernes 30.

Pese a las similitudes que mantienen ambos escándalos, hay diferencias notables entre la forma de actuar de los protagonistas de estas dos historias de fraude académico que se enmarcan en un mismo escenario universitario.

Los plagios

La tesis de Pedro Sánchez nunca debió ser aprobada. A la larga lista de irregularidades en las citas y referencia, que ya de por sí podrían invalidarla, se suman varios ejemplos de plagio. El presidente del Gobierno incluyó en su texto, sin citarlos, fragmentos de artículos de investigación que él mismo había firmado con anterioridad e incluso copió párrafos enteros a otros autores, como Julio Cerviño y Jaime Rivera, ambos profesores de la Universidad Carlos III de Madrid. De igual modo, el presidente, en el libro que publicó basado en su tesis doctoral, copió y pegó sin comillas ni cita de ningún tipo 161 líneas -o 1.651 palabras- de documentos internos del Ministerio de Industria o incluso del diario de sesiones del Congreso.

Menos camuflados estaban los plagios de Canoyra, que todavía eran más abundantes. La ex director general de la UCJC copió, por ejemplo, a académicos como el profesor Alfredo Oliva, de la universidad de Sevilla. Se sirvió para componer su tesis, igualmente, de publicaciones de asociaciones empresariales o de dos fuentes ampliamente denostadas académicamente, como son la Wikipedia o la web El Rincón del vago.

Dos actitudes

La mayor diferencia entre ambos casos está en la actitud que mantuvieron sus protagonistas. Cuando el año pasado ABC publicó en portada las irregularidades en la tesis del presidente del Gobierno, el socialista no asumió ningún tipo de responsabilidad, pese a los ejemplos puestos sobre la mesa. La Moncloa intentó deslegitimar la información elaborando un estudio con una herramienta antiplagio que posteriormente fue desmentido. En el otro extremo está el caso de Canoyra que, a la hora de publicarse la información, comunicó su dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al ser preguntada por ABC, la antigua directiva de la UCJC admitió también que al hacer su tesis olvidó «algunos entrecomillados».

Dos tribunales favorables

Los dos políticos leyeron sus trabajos con cuatro días de diferencia en el mes de noviembre del año 2012. Entonces, la UCJC siguió la misma estrategia para confeccionar sendos tribunales. El de Canoyra no era ilegal, pero sí que levantaba suspicacias al incluir a sólo un doctor especialista en marketing, la materia a evaluar. Además, las relaciones académicas y personales entre los distintos miembros del tribunal revelan el carácter endogámico del mismo. A su favor juega que cuatro de los cinco miembros tenían una acreditada trayectoria como investigadores, aunque fuera en otras materias.

El tribunal de Sánchez fue todavía más irregular. La tesis de Pedro Sánchez la valoraron desde doctores sin experiencia hasta «compañeros de fatigas» del ahora presidente. Uno de los integrantes del tribunal que le otorgó el «cum laude», Juan Padilla, actual secretario general de la UCJC, había firmado anteriormente varios artículos académicos con Sánchez que, posteriormente, el presidente del Gobierno incluyó en su tesis doctoral. Es decir, Padilla se evaluó a sí mismo sin rubor.

El cargo político

Ser presidente del Gobierno no es cualquier cosa y, cuando saltó el escándalo sobre su tesis, vivir en La Moncloa jugó a favor de Pedro Sánchez, que gozó de la protección propia que le confiere ser la máxima autoridad política del país.

Menos suerte tuvo Canoyra. Su cargo como directora general de Educación Concertada, creado en esta legislatura por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no fue suficiente para soportar la embestida de una tesis plagiada. Además, al contrario que Sánchez, la antigua directora general de la Camilo José Cela no tenía detrás el apoyo de un partido como el PP, ya que representaba una incorporación técnica y no política para el Ejecutivo regional.

El papel de la Consejería

El paso adelante que el viernes por la mañana dio la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, dirigida por Eduardo Sicilia -figura propuesta por Ciudadanos- marca otra diferencia entre el caso Canoyra y la tesis de Sánchez. El papel de la Consejería de Educación fue testimonial cuando el título del presidente fue cuestionado, mientras que, esta semana, Sicilia se ha mostrado firme al solicitar una reunión al nuevo rector de la UCJC, Emilio Lora-Tamayo. El consejero manifestó al rector su preocupación después de toparse con dos informaciones consecutivas publicadas por ABC en apenas 48 horas: una de ellas era la tesis plagiada de Canoyra y, la otra, que un directivo de la UCJC se doctoró cuatro años más tarde con el mismo documento en la Universidad Complutense.

La complicidad de la UCJC

La misma mañana en que ABC publicó en su portada que la tesis de Sánchez contenía varios plagios, los principales medios de comunicación de este país se dirigieron al campus que la UCJC para buscar reacciones y acceder a la tesis que este diario consiguió con anterioridad en exclusiva. Aquella mañana, la UCJC, ignorando las evidencias, rechazó iniciar una investigación formal sobre la tesis doctoral del presidente y todos los aspectos, como el tribunal, relacionados con el proceso. Ese comunicado apenas tenía tres líneas y fue suficiente para que la universidad despachara el asunto.

Pese a la dimisión de Canoyra y que uno de sus directivos plagiara dicha tesis cuatro años más tarde en la Complutense, la UCJC no se pronunció oficialmente al respecto hasta el viernes. A media tarde hizo público un comunicado en el que aseguraba que todos los trámites administrativos fueron correctos en ambos casos. Además, y sin hablar de investigación, avanzó que el centro universitario tomaría «las medidas correspondientes» para aclarar los casos. Apostilló la UCJC que, si se concretara algún comportamiento impropio, sería «contundente». Canoyra ya había dimitido y pocas dudas quedaban de que el directivo copió.

Fábrica de doctores

Sánchez y Canoyra se doctoraron en la UCJC con tan solo cuatro días de diferencia. Era el año 2012 y la universidad necesitaba «fabricar» doctores para cumplir con la nueva normativa. Entre el año 2007 y el 2017, allí se doctoraron 170 estudiantes de posgrado, entre los que se encontraban el presidente del Gobierno y la ex directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid. Ambos consiguieron el «cum laude» pese a las evidentes carencias e irregularidades académicas de sus trabajos. Sólo uno de los dos ha dimitido.