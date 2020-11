Podemos quiere apuntalar el «bloque plurinacional» para garantizar la legislatura con la izquierda La polarización es la mejor aliada de Unidas Podemos. El papel de soldador del vicepresidente Iglesias tendrá valor mientras Sánchez quiera o no tenga más opciones que mantener su Gobierno en manos de los socios de la investidura

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, ha logrado consolidar una combinación de partidos nacionalistas e independentistas frente a la denostada «fotografía de Colón», su retrato de la derecha con PP, Ciudadanos (Cs), Vox, Navarra Suma y Foro Asturias como protagonistas. Ese calculado énfasis de diferenciación en dos bloques ideológicos complica la posibilidad de alianzas cruzadas en el Parlamento.

UP trabaja para emplomar el «bloque plurinacional» y garantizar la legislatura y las que vengan con la izquierda frente a la posibilidad de acuerdos con Cs. Esa polarización es la mejor aliada de UP. Porque el papel de «soldador» del vicepresidente Iglesias tendrá valor para hacer viable esa mayoría «Frankenstein» mientras Sánchez quiera o no tenga más opciones que mantener su Gobierno en manos de los socios de investidura.

Quedan menos de tres semanas para que el Congreso de los Diputados vote el proyecto definitivo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los dos actores del Gobierno de coalición operan en público y en privado para definir quiénes serán sus compañeros de legislatura.

Las tesis de UP son diametralmente opuestas a las de determinados ministros socialistas como, por ejemplo, la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, que en el debate de la semana pasada instó a los grupos a «abandonar los vetos cruzados». Pero UP desconfía del «giro estratégico» de Inés Arrimadas. Y, aunque no lo expresen en público, temen que Cs pueda reforzarse y convertirse en socio del PSOE —lo que pondría en riesgo el pacto de coalición—.

El presidente del Grupo Confederal, Jaume Asens, en declaraciones a RNE recogidas por Servimedia, se ha mostrado inamovible: «Los intentos de incorporar a una de las tres derechas al bloque de gobernabilidad de la izquierda han fracasado y han provocado inestabilidad política». Asens considera que el Gobierno no debería «cerrar ninguna puerta, pero sí tener claros sus objetivos». «No somos ingenuos», ha dicho, un pacto con Cs «es poco viable».

El movimiento con Bildu

La semana pasada se hizo público el acuerdo de espaldas al PSOE de Iglesias y el líder de Bildu, Arnaldo Otegui, con el que la antigua Batasuna anunció su apoyo a los PGE. Un paso más en la «vía Iglesias» que a su vez forzó un par de pasos atrás de Cs. Arrimadas, que está dispuesta a negociar las cuentas «hasta el final» y ofrecer una alternativa a Bildu y ERC, se vio forzada a endurecer su postura después de esta avanzadilla de Iglesias y Otegui.

Los socialistas justificaron y enmarcaron la disposición de Bildu dentro de la «normalidad democrática» a pesar de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en el pasado a no pactar con ellos. La debilidad parlamentaria del PSOE y las maniobras de Iglesias para fortalecer el bloque de investidura hicieron que el PSOE se viera forzado a mantener abierta la vía con los grupos independentistas para garantizar la tramitación de las cuentas.

Aunque los votos de Otegui no eran necesarios, su apoyo responde a esa estrategia de fondo de UP para estabilizar la creación de «un bloque de legislatura y de dirección de Estado» con ERC y Bildu, como ya publicó ABC en su versión web.

En una rueda de prensa, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido este martes coordinación con Bildu para negociar con el Gobierno y ha señalado que «quién no quiera que estén (en relación a Bildu), es que tiene carencias democráticas enormes».