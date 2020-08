Podemos denosta un acuerdo con Arrimadas para los Presupuestos «El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos PGE con Ciudadanos» La supervivencia del Gobierno de coalición dependerá del apoyo de Arrimadas si ERC da el portazo a las cuentas

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 29/08/2020 01:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Podemos advirtió ayer al PSOE de su «incompatibilidad» con el Partido Popular y Ciudadanos, y le pidió a los socialistas y a Pedro Sánchez que los partidos de la derecha «no tengan ni voz ni voto» en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2021. El partido del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se aparta así del discurso a favor de ampliar la base de apoyos que defiende el PSOE. Aunque de puertas para adentro entiendan que estando en minoría tendrán que asumir lo que decida finalmente el presidente del Gobierno.

Iglesias ya había mostrado su aversión al acercamiento de Sánchez y la líder de Cs, Inés Arrimadas. Sin embargo, el mensaje que salió ayer de la Ejecutiva parece más categórico que hace unos meses. «El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos Presupuestos con Ciudadanos», expresó la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Isa Serra, secundada por su compañero Rafa Mayoral, en una rueda de prensa en la nueva sede morada. «Confiamos en que el Gobierno cuide la mayoría de la moción y la investidura que sostiene la coalición», continuaron.

«Confiamos en que el Gobierno cuide la mayoría de la moción y la investidura que sostiene la coalición»

Podemos presiona a Sánchez para reeditar la mayoría de la investidura con la abstención de ERC y EH Bildu, lejos de Cs, para sacar adelante las cuentas. A pesar de la inestabilidad de estos apoyos. El apodo de «socios» se les queda un poco grande. Aunque en Podemos prefieren amigos por conveniencia a tener que estrechar la mano con la derecha. Si alguien tiene que hacerlo, en última instancia, será el PSOE. Ellos no.

«La única forma de protegernos frente al virus y la crisis económica y social es con unos Presupuestos que protejan los derechos de la ciudadanía. Y la garantía de ello es que ni PP ni Cs, con sus políticas de recortes, tengan ni voz ni voto en estos Presupuestos», dijo Serra. «Nosotros vamos a trabajar para que haya unos Presupuestos sociales y para que la mayoría que sustenta este país se mantenga, unos Presupuestos apoyados en la derecha de este país son unos Presupuestos antisociales», abundó. Mayoral, por su parte, señaló que apoyarse en la derecha es «un camino cerrado».

Sin embargo, la advertencia de ayer, por radical que sonara, se convirtió en humo nada más verbalizarse. No tiene más recorrido que dar forma al relato que intenta construir Podemos de cara a la negociación presupuestaria. Fuentes cercanas al vicepresidente explicaron a ABC antes del parón estival que estos mensajes no son una línea roja ni tampoco llegan a veto, porque en el caso de un acuerdo de PSOE y Ciudadanos el gabinete de coalición no peligrará.

En Podemos tienen presente que los soberanistas catalanes forzaron la repetición electoral el año pasado al tumbar las cuentas que presentó el PSOE. Por lo que, a pesar de la «incompatibilidad» con Ciudadanos, entienden que la supervivencia del Gobierno bicolor dependerá del apoyo de Inés Arrimadas si se diese otro plantón de ERC.

Precisamente, el presidente del Gobierno lleva desde las prórrogas del estado de alarma trabajando la relación con Ciudadanos, a quien ve como la red de seguridad si ERC se enroca en el «no» durante la negociación de los Presupuestos. Un escenario que mantiene a Ferraz en vilo, habida cuenta del proceso electoral que se abrirá en otoño en Cataluña y que arrastrará a Esquerra a posiciones negociadoras mucho más duras al jugarse el electorado independentista contra la marca catalana de Podemos y, sobre todo, contra JxCat.

Ronda de contactos

En la Moncloa quieren hacer malabares con los apoyos, conscientes de la debilidad de la base parlamentaria de la coalición en un momento de inestabilidad derivada de la crisis sanitaria. Sánchez iniciará una ronda de contactos con los principales líderes de los partidos políticos para abordar la negociación presupuestaria y otros asuntos. El miércoles empezará reuniéndose con los presidentes del Partido Popular y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas. Citas en las que no está previsto que esté presente ningún representante de Unidas Podemos.