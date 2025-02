Pedro Alfonso Casado: un líder nato entregado a la UEI

Líder nato, enérgico y entregado son calificativos que se repiten al hablar del teniente coronel Pedro Alfonso Casado, de 50 años, un manojo de fibras y nervios que llega el primero, no se pierde una y se va el último. Natural de Vitoria, es lo que en el argot llaman un 'operata' de toda la vida, un agente alérgico a los despachos y adicto a la adrenalina de las intervenciones más delicadas en las que lo que está en juego son vidas. Y malos que pueden escapar. Como sucedió ayer cuando resultó herido de gravedad al atravesarle el casco un disparo de rifle realizado por el individuo atrincherado en Santovenia (Valladolid).

Salió de la Academia de Zaragoza en 1998, al año siguiente entró en el GAR (los exigentes Grupos de Acción Rural, élite pura) y un año después aterrizó en el que es aún su destino: la UEI, la Unidad Especial de Intervención, más élite, o a la par.

Es infrecuente una carrera completa en el mismo destino, uno -hay que insistir- de los más exigentes de la Guardia Civil. El agente Casado, 'Perico', como le llaman todos los que le tratan, se ha desempeñado en la unidad como capitán, comandante y desde 2016 como teniente coronel al frente de la misma.

'Hermanos' del GEO de la Policía, ambas unidades se caracterizan por su carácter táctico y su exigencia física y psicológica al límite. La UEI está especializada en secuestros, toma de rehenes, contraterrorismo, detención de criminales especialmente violentos o peligrosos, motines y protección de personalidades.

Con base en Valdemoro, antes de tener que enviar un equipo al incidente de Valladolid han estado desplegados en la cumbre de la OTAN, con algunos de sus francontiradores protegiendo el Palacio Real, por ejemplo. El diseño de ese operativo lleva el sello del teniente coronel.

«Mientras pueda y me dejen yo sigo aquí», suele decir respecto a su entrega total a la UEI, que ha moldeado a su imagen al cabo de tantos años. «Es su pasión, su vida y los suyos le adoran, pero como es un tipo tan humilde y tan bromista alguien ajeno difícilmente lo situaría ahí, en la cúspide, en lo mejor del Cuerpo», cuenta un compañero suyo con el que ha compartido numerosas intervenciones delicadas.

«Para él lo más importante es lo que hacen los demás . Los de investigación sois la bomba, nos suele decir, y tú piensas pero si eres tú el que te la estás jugando en este servicio», continúa un mando que le conoce desde que Casado era teniente.

Sus compañeros están pegados al móvil a la espera de noticias. Las que llegan del hospital de Valladolid son desesperanzadoras , pero nadie tira la toalla, aunque se palpa la tristeza y la rabia al otro lado. Incomprensión por lo que sucedió. Los suyos ahorran detalles. Sí explican que Pedro acompañó al negociador a la puerta de la vivienda porque había rehenes y esa era la prioridad. Está por determinar el calibre del rifle que traspasó el casco táctico del jefe.

«Es muy muy equilibrado, acostumbrado a tomar decisiones duras, de vida o muerte, con mucha frecuencia. Pocos saben más que él y casi nadie tiene en la cabeza con tanta claridad un escenario como el de esa casa», añade su compañero.

No es la hora de buscar agujeros ni explicaciones, sino la de confiar. «Perico ha estado en asaltos a barcos de droga, en entradas y registros con mafiosos, en temas muy complicados que han salido bien. Pero no creo que se confiara, no es propio de él», insiste uno de sus amigos.

Un coronel lo describe así: «Es un líder comprometido. Un fuera de serie con un carácter tan afable que es único» . Un guardia civil remata: «Gran compañero y como jefe siempre da ejemplo. Hace antes que nadie lo que quiere que hagan otros».

