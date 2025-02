Los pactos autonómicos y municipales de PP-Ciudadanos, fuera de peligro

La decisión de Inés Arrimadas de apoyar la cuarta prórroga del Estado de alarma ha desatado las especulaciones en torno a si se trata de una decisión puntual o un giro que esconde una voluntad de acercamiento al PSOE. Dicho de otro modo: ¿Están en peligro los pactos autonómicos o municipales de Ciudadanos con el PP?

La respuesta es no, según las fuentes consultadas por ABC en las direcciones del PP y de Ciudadanos, así como en los gobiernos autonómicos de Madrid, Castilla y León, Murcia y Andalucía. Otra cosa es que en algunos de esos Ejecutivos las relaciones no sean del todo fluidas, como es el caso de la Comunidad de Madrid. No obstante, los roces entre los equipos de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado no han surgido esta semana, sino que vienen de lejos.

«Es falso, no hay nada de eso. Los gobiernos de Cs con el PP lo están haciendo muy bien durante la gestión de esta pandemia. Funcionan muy bien y van a seguir haciéndolo», aseguran a ABC fuentes de la dirección de Ciudadanos, que insisten en que «somos un partido serio, de Gobierno y de palabra».

«Todos nuestros gobiernos están trabajando unidos, de hecho lo hacen más que otros gobiernos, por ejemplo que el propio Gobierno de España. Nuestros gobiernos son un ejemplo de gestión», concluyen.

La propia Inés Arrimadas aseguró anoche que el Gobierno de Madrid es un Ejecutivo «fuerte» y «unido» y rechazó romper el pacto de Cs y PP. «Nuestros gobiernos funcionan bien y van a seguir unidos», dijo en Onda Cero.

Esta mañana, Pablo Casado ha ido en la misma dirección : «Las comunidades Autónomas como Andalucía, Madrid o Castilla y León o los Ayuntamientos gobernados por el PP son un contrapeso al Gobierno de Sánchez». En este sentido, la dirección del PP es contundente al negar que exista riesgo alguno en los acuerdos entre ambos partidos.