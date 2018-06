«El nuevo líder del PP debe sostener la unidad de España como bandera política»

1. Andalucía

1. Francisco Olmedo. Empresario. Málaga

-El nuevo líder del PP debe sostener principalmente las banderas de la unidad de España, también seguir siendo referente como hasta ahora en arreglar la economía. Pero asimismo abordar el grave problema demográfico que padece el país.

-Soraya Sáenz de Santamaría, por experiencia, preparación y capacidad.

2. Ana Puga. Gestión de emergencias. Málaga

-El partido tiene la oportunidad perfecta de fortalecer las ideas que siempre han sido suyas, como la unidad, el sentido común y España.

-Creo que Soraya tiene el carisma, el carácter y la preparación y experiencia necesarias para que el PP vuelva al sitio que nunca tuvo que perder.

3. Juan Vega. Funcionario. Jaén

-La política de inmigración. El control de las fronteras es clave. Quien sustituya a Rajoy, que lo ha hecho muy bien en materia económica, tiene que priorizar a los españoles sobre los emigrantes.

-Soraya Sáenz de Santamaría. Porque es mujer, lo que aportará al PP una sensibilidad especial, y porque tiene experiencia en la gestión pública.

4. Leila Aracil. Estudiante. Almería

-Debe ser un revulsivo para toda la militancia del partido, apostar por las políticas económicas que conllevan a la estabilidad y crecimiento del país, e integrar todas las familias que hay dentro del PP.

-María Dolores de Cospedal, porque representa mejor que nadie a toda la militancia del Partido Popular además de estar personificados en ella los valores de nuestro partido

5. Gerardo Ramírez Ruiz. Empresario. Córdoba

-El nuevo líder del PP deberá defender por todos los medios la unidad del país. Pero también es importante una reforma de las pensiones y acabar con la corrupción de todos los partidos políticos.

-María Dolores de Cospedal o García Margallo. La primera porque mira a los problemas de frente y da la cara. Y el segundo, por su mezcla de veteranía y fortaleza ideológica.

6. Laura Mira Díaz García. Politóloga. Granada

-La primera causa que tiene que abanderar el PP a partir de ahora es la regeneración con personas que estén formadas en los temas que lleven. El feminismo, la paridad y las iniciativas de igualdad también deberán ser esenciales en el futuro.

-Pablo Casado

2. Aragón

1. Óscar Luengo. Teruel. Estudiante

-Creo que en inmigración o Memoria Histórica no podemos ponernos de lado. Si nos ponemos de lado y no mostramos va a ser peor. La gente se puede ir de nuestro partido. Creo que tenemos que no avergonzarnos de lo que somos. Ir hasta el final con nuestras ideas: económicas, conservador hasta cierto punto pero llevarlo a cabo. Por querer ganar votos fuera no podemos dejar de representar lo que somos. No tener complejos.

-Las tres cabezas visibles me gustan: Cospedal, Soraya y Pablo Casado. Parten en igualdad.

2. Íñigo Monforte. Zaragoza. Estudiante

-El principal punto fuerte es la ideología, en lo que pensamos y adonde vamos. Volver a principios y valores del PP y ensalzar las banderas de la libertad y en el que todas los conservadores estemos cómodos. Compromiso con la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Combatir fuertemente al nacionalismo para superar los separatismos locales. Y sobre todo una ideología fuerte sobre qué sociedad.

-Principalmente por Cospedal, aunque no es definitivo.

3. Asturias

1-Eduardo Jiménez. Adtvo. Asturias

-El futuro presidente del PP debe ser una persona acorde con los tiempos, flexible, resolutivo y sensible a los problemas que se están cociendo en la calle, con ideas claras como la unidad de España y que no dude de que el respeto a la Ley es fundamental.

-Yo creo que Dolores de Cospedal es de todos los candidatos la que ha demostrado tener mayor capacidad de liderazgo para dirigir el partido en el momento actual.

2. Ana Mª López-Clavería. Jubilada. Asturias

-Hay muchos problemas, pero la unidad de España ha de ser una absoluta prioridad.

-María Dolores de Cospedal.

3. Antonio Rodríguez. Opositor. Asturias

-Junto con defender la unidad de España es necesario reforzar la solidez económica del país y la creación de empleo, apostando por los jóvenes y su formación.

-María Dolores de Cospedal.

4. Juan Aurelio Bode. Empresario. Asturias

-Debe seguir la línea que deja el presidente Rajoy: creación de empleo, fortalecimiento de la economía y unidad de España.

-María Dolores de Cospedal.

5. Marta Laria. Comercial. Asturias

-La estabilidad económica es fundamental, junto con el apoyo y la defensa de los trabajadores autónomos.

-María Dolores de Cospedal.

4. Baleares

1. Francisco Frau. Jubilado. Palma de Mallorca

-La preocupación por la unidad de España debería ser lo primero de todo. En cuanto a Baleares, se tendría que abogar por una vuelta al trilingüismo, como el que se empezó a aplicar en la pasada legislatura en la Comunidad. Finalmente, se debería perseverar en la idea de profundizar en la mejoría económica iniciada hace siete años.

-Aún no tengo claro cuál podría ser el mejor líder del PP.

2. Francisco Bauzá. Jubilado. Palma

-Nuestro partido siempre ha gobernado bien y ha gestionado bien, pero ahora se tiene que refundar, centrándose en el problema de Cataluña, en la economía y, por lo que respecta a Baleares, en conseguir que se respeten el castellano y el mallorquín.

-María Dolores de Cospedal, porque conoce muy bien el funcionamiento interno del PP

3. José Ramón Orta. Abogado. Palma

-El PP debe centrarse en solucionar el problema territorial de España y en seguir con su propósito de mejoras en la economía. Además, debe consolidarse como el único referente del centro-derecha en nuestro país.

-Soraya Sáenz de Santamaría, porque es una persona preparada y porque es la imagen que en estos momentos mejor representa el pensamiento del PP.

4. Rubén Pumar. Funcionario. Palma

-El partido debe centrarse en tres cosas fundamentales, en la financiación autonómica, en la reforma fiscal y en lograr una posición común junto con Europa en políticas migratorias.

-José Manuel García Margallo, porque conoce bien el partido y porque le daría la estabilidad que necesita en estos momentos.

5. Juan Carlos Cortés. Vigilante. Palma

-Es esencial que una de las prioridades del PP sea abogar por una reforma de la Constitución, pues las leyes no pueden ser eternas y a veces necesitan cambios.

-José Manuel García Margallo, porque es el único candidato al que he oído hablar de cosas concretas.

5. Comunidad Valenciana

1. José Vicente Iserte. Adtvo. Castellón

-Resulta fundamental preservar la estabilidad económica y la unidad de España, que tras los pactos alcanzados por Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno podría estar en riesgo si conceden algunas cosas como país.

-Pablo Casado. Aporta nueva sangre al partido, es joven, procede de Nuevas Generaciones y su candidatura apuesta por la regeneración.

2. Juan Carlos Rico. Autónomo. Valencia

-Impulsar una política liberal con la defensa de los servicios sociales y la sanidad, unidad de España con diálogo pero con la ley por delante, defensa de la prisión permanente revisable, apoyo a los autónomos, reforma de las pensiones y una vuelta al Pacto de Toledo.

-Pablo Casado. Puede aplicar nuevas políticas y liderar la regeneración del partido al no llevar mochila ni estar en contacto con la antigua cúpula. También puede devolver los principios y valores del PP.

3. Antonio Martínez. Empresario. Alicante

-La unidad de España es bastante importante, creo en que un país tenga unos valores basados en que todos somos iguales y debemos tener las mismas oportunidades dentro del territorio nacional y no debemos consentir que cualquier persona se aproveche de una democracia para imponer sus ideas hasta el punto de cambiar a la mayoría de la población, como ha ocurrido en Cataluña.

-Si tuviera que decidir, me hubiera gustado alguien desconocido, pero el candidato de Fuente la Higuera no me dice nada. Entre los «pesos pesados» del partido, sin gustarme sus últimos discursos, me quedo con Pablo Casado.

4. Sota Ibáñez. Autónomo. Valencia

-Como partido político más votado tiene que defender la Constitución sin concesiones a los separatistas, impulsar la regeneración interna y liderar reformas económicas que promuevan la creación de empleo para reducir la desigualdad social. La libertad económica y un gran pacto educativo también son necesarios, al igual que conseguir una financiación autonómica justa que no discrimine entre territorios.

-Indeciso entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, lo ideal sería que unificaran la candidatura. Todos están muy preparados, pero ellos dos representan la regeneración y cuentan con el cariño de las bases.

5. Vicente Blas Casino. Periodista. Castellón

-Firmeza en la defensa de la unidad de España, apuesta clara por la libertad económica, el empleo de calidad y las políticas centradas en los jóvenes (empleo, educación, vivienda) y algo que es crucial para la Comunidad Valenciana: una financiación equitativa que garantice los mismos servicios a todos los españoles.

-Dos son los proyectos que mejor pueden reflejar el rumbo que el PP debe tomar: el de Soraya y Pablo. En mi opinión, Soraya es la mejor opción para un partido que debe entender que además de escoger un presidente del PP va a escoger al próximo presidente del Gobierno. Soraya encabeza un gran proyecto de gobierno que estoy convencido nos permitirá recuperar mucho voto perdido y fidelizar al votante de centro derecha.

6. Castilla y León

1. Félix Navarro. Jubilado. Zamora

Félix Navarro es un militante zamorano del Partido Popular que nunca ha ocupado ningún cargo público ni orgánico en el partido que piensa acudir el próximo 5 de julio a la votación de los afiliados para la presidencia del partido. Para Navarro, quien salga elegido para la presidencia del partido en sustitución de Mariano Rajoy deberá centrar sus políticas, en primer lugar en el tema económico, asunto que considera fundamental porque «si el país va bien se puede repartir para todos». En ese todos se refiere también a la cuestión territorial y el tema de la unidad de España, que considera que debe ser otra de las grandes preocupaciones de la persona que lidere el PP. Al respecto, lamenta lo mal tratada que históricamente ha estado Castilla y León y ese es un argumento más para dar su apoyo a Sáenz de Santamaría, a la que considera «una amiga» y la persona idónea para que todos los españoles sean tratados por igual.

- Su candidata es Soraya Sáenz de Santamaría porque le ve mucha más presencia y simpatía que a Dolores de Cospedal y porque además se trata de una candidata natural de una provincia vecina como es Valladolid.

2. Alfonso Díez. Abogado. Valladolid

-Pide al futuro presidente que defienda «la herencia que ha dejado el gobierno de Rajoy», además de que debe «apoyar la unidad de España territorialmente ante el desafío soberanista y no hacer concesión ninguna en ese plano». Asimismo, reclama que apueste por una política «de expansión económica en el sentido de favorecer a las clases medias bajando los impuestos y ayudar más si cabe a los autónomos». Por último, le reclama que aboga por «políticas natalistas y de protección a la familia, el eje fundamental para construir una sociedad».

-Asegura que es más de «equipos que de una persona» -le gustaría contar con Adolfo Suárez Illana y con Ruth Beitia en la futura dirección- y afirma que «pase lo que pase lo que se trata es que la grandeza de la democracia del partido se va a medir en la unidad que mostremos a partir del día 20». Afirma que debe ganar «el que se trabaje mejor ese contacto con el afiliado y que reactive su ilusión y que consiga una unidad real».

3. J. M. de Priego. Asesor de inversiones. León

-El ideario que siempre ha tenido el partido y del que hemos estado orgullosos. Hay que apostar por la unidad de España, la libertad, la igualdad de todos los españoles, la seguridad jurídica, la pluralidad, también procedemos de un pensamiento cristiano, etc… Los valores históricos que han caracterizado a esta gran nación.

-Apuesto por Pablo Casado o por María Dolores de Cospedal y también descartaría a Soraya Sáenz de Santamaría, que ya «nació» en el PP de alto cargo y luego yo modestamente entiendo que ha traicionado todos los valores que ha tenido este partido, la fidelidad, la lealtad…

4. Beatriz Fernández. C.M. Valladolid

-Más que principios ideológicos, pide al nuevo presidente «honradez, capacidad de diálogo y que sea capaz de darle una vuelta al partido». Además, reclama que se vuelque en la educación y el empleo y en una política económica que «priorice las necesidades de los ciudadanos».

-Apuesta por Pablo Casado porque «podría dar un aire fresco» al PP, mientras que el resto «o son desconocidos o son lo mismo de siempre».

7. Castilla-La Mancha

1. Mª José Jiménez. Técnico farmacia. C. Real

-La unidad de España es lo principal. En cuanto a la Memoria Histórica, mirar al futuro recordando el pasado, pero sin que sea causa de discordia. En Economía, seguir las políticas de Mariano Rajoy fomentando las ayudas a los jóvenes para que tengan más oportunidades de progreso y trabajo. La inmigración regulada, dando prioridad a los nacionales en empleo.

-María Dolores de Cospedal.

2. Mónica García. Educadora. Guadalajara

-Libertad económica y libre mercado. Valores humanistas cristianos en un férreo europeísmo. Defensa de los valores, tradiciones y unidad de España. Inmigración, con un límite.

-María Dolores de Cospedal.

3. Álvaro Utiel. Autónomo. Cuenca

-Unidad de España. Que la Memoria Histórica sirva de ejemplo y no de enfrentamiento. Ayudas para Pymes y pequeños comercios. Los autónomos son siempre los más perjudicados con los gobiernos, excepto cuando está el PP. Inmigración regulada desde el origen, no abrir las puertas a todos.

-María Dolores de Cospedal.

4. Joaquín Romera. Empresario. Toledo

-Unidad de España. No olvidar nunca el pasado pero mirar al futuro. Ayudas a empresas y autónomos. Creación de empleo. Estabilidad en el empleo público.

-María Dolores de Cospedal.

5. J. José Alcalde. Administrativo. Toledo.

-Unidad de España. Los valores del PP: protección a la familia y políticas de bienestar social. Que el ciudadano sea el centro de acción del Gobierno. Las heridas entre españoles ya se cerraron con la Transición y no hay que volver a originarlas. El PP tiene una idea clara en materia económica de lo que necesita España, donde ha crecido el empleo con el gobierno de Rajoy, y hay que seguir en esa línea. Una inmigración controlada de acuerdo con los socios de la UE. Que la gente venga con trabajo para eliminar mafias.

-En duda

8. Cataluña

1.Bruno Guifré. Estudiante. Barcelona

-Pide al futuro presidente del Partido Popular, lo siguiente: «Centrarse en la unidad de España y conseguir medio millón de puestos de trabajo cada año».

-Soraya Sáenz de Santamaría

2. Miguel Prieto. Jubilado. Barcelona

-La nueva presidenta, porque será Cospedal, tiene que tener claro que no solo la necesitamos en el PP sino que la necesita toda España. Y también Cataluña, obviamente.

-María Dolores de Cospedal

3. Cristian Escribano. Historiador. Barcelona

-La unidad del partido, tras las primarias, y luego, la recuperación económica y la vuelta a los ideales base del PP, que no son otros que el liberalismo conservador… y la defensa de la unidad de España.

-Soraya Sáenz de Santamaría

4. Cristian Hundamal. Adtvo. Barcelona

-La libertad y la tolerancia cero con el independentismo, no solo el catalán, también el vaso y el que pueda venir de Navarra.

-Pablo Casado

5. Silvia Cangeiro. Empresaria. Barcelona

-Debe abanderar la renovación del partido y ser valiente en la defensa de los principios del PP.

-Pablo Casado

9. Extremadura

1. Gloria Izquierdo. Empresaria. Cáceres

-La persona que lidere el Partido Popular tiene que ser alguien cabal con decisión. Lo importante es que lleve al partido a buen puerto y luego llegar al Gobierno para empezar a trabajar en el proyecto que defendemos.

-María Dolores de Cospedal es la candidata perfecta por ser una mujer de Estado y haber defendido el Partido Popular con decisión.

2. Consuelo Rodríguez. S. Sociales. Badajoz

-Lo primero que debe trabajar el nuevo presidente es en la unión interna del partido, estamos en un momento delicado y hay que estar unidos. Además, también es importante luchar por la unidad de España y contra los casos de corrupción en todas las formaciones políticas.

-María Dolores de Cospedal es la candidata con la que más me identifico por ser quien más ha apoyado a la militancia.

10. Galicia

1. Cristina Yáñez. La Coruña. Administrativa

-La unidad de España me parece muy importante, porque si todos vamos a mirar cara un lado va a ser perjudicial para todos. La familia y los valores familiares para mí son muy importantes también y además me gustaría que hubiese una renovación del equipo manteniendo la ideología de base, sin cambiar de arriba a abajo. Una renovación con gente joven que nos acoja a todos, tanto a los que tienen 20 años como a los que tienen 50 u 80.

-Me gustaría que el partido lo liderara una mujer. De las dos que se presentan yo me inclinaría más por María Dolores de Cospedal, pero por gusto mío personal.

2. Daniel Rejes. Lugo. Estudiante

-En primer lugar llevar a cabo una regeneración en el partido, entendida en el buen sentido para volver a ilusionar a los militantes y votantes de todo el país. También la estabilidad económica y la recuperación. Además, el cumplimiento de la Constitución también es clave tanto como para nuestro partido como para otros que se hacen llama constitucionalistas creo que es algo básico.

-Aún estoy indeciso porque prácticamente no se abrió la campaña interna. Todo el mundo habla de Santamaría, Cospedal y Casado, es cierto que son los tres grandes nombres por los que se va a decantar casi todo el mundo porque son los más conocidos, los que más pueden gustar al electorado pero como aún estamos empezando aún no tomé mi decisión de a quién votaré.

3. Mª Esperanza Fernández. PSG. La Coruña

-La principal unidad de España, que no se fracture España. Para mí es fundamental que todos los que se presenten apuesten porque España siga unida. Además me gustaría que cierren un poco las fronteras, que no dejen entrar tanta inmigración.

-Me decanto por las mujeres, me gustaría que hubiese un cambio y lo dirigiera una mujer y me mojaría por María Dolores de Cospedal, la veo muy inteligente, tiene mucha trayectoria política y me gustaría.

4. Ana C. Pérez. Estudiante. Pontevedra

-Uno de los principales valores debe ser la unidad de España que en los últimos meses hemos podido presenciar cómo se ha intentado romper y el actual gobierno ha pactado con estos gobiernos que anteriormente ha criticado. Otro principio es la transparencia, necesaria en un servicio público y que se tiene que demostrar que todo servicio público es una casa de cristal y como casa de cristal tiene que demostrar todo lo que se hace en ella, qué se gestiona, cómo se gestiona, etc.

-Estoy bastante en dudas sobre el candidato, me decanto por Santamaría, Cospedal y Casado que creo que son los favoritos de la gran mayoría de la militancia del PP pero estoy en dudas porque los tres defienden valores que me gustan, que me representan y me parecen tres candidatos fuertes. Hasta el día cinco creo que estaré meditándolo.

5. Noelia Gil. Estudiante. La Coruña

-El nuevo presidente del partido debe defender la unidad de España por supuesto y debe fomentar el progreso en todos los sentidos, progreso a nivel económico y a nivel social sobre todo. Además debe representar la regeneración democrática.

-No lo tengo claro aún. Me parece que son perfiles bastante diferentes entre ellos, pero la persona que salga elegida tiene que contar con todos los afiliados y debe ser una cara nueva.

11. La Rioja

1. Diego Moreno. Profesor. La Rioja

-Unidad de España, estabilidad económica, apoyo a la familia, luchar contra la despoblación,

excelencia educativa y bilingüismo

-Aún no lo he decidido

2. David G. de Segura. Estudiante. La Rioja

-Unidad de España, estabilidad económica, renovación, política común con Europa, derechos y libertades y sobre todo el bienestar de toda la sociedad.

-Todavía es demasiado pronto para tomar una decisión tan decisiva e importante para todos. Es importante conocer el programa de cada candidato antes, aún no lo tengo decidido

3. Íñigo L-Araquistáin. Arquitecto. La Rioja

-La unidad de España, la política europea, la libertad individual, el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social.

-Aún queda una campaña por delante y antes de tomar una decisión tan trascendental es conveniente escuchar lo que propone cada candidato y sus equipos. Aún no lo tengo decidido.

4. Jesús Llorente. Informático. La Rioja

-Mi presidente, tiene que ser una persona que gobierne con diligencia, con sensatez y estar orgulloso de representar al partido y a la nación que quiere presidir, ante todo, solidaridad con las personas que más lo necesiten, pero sin perder el rumbo de la estabilidad económica que con sudor y esfuerzo hemos trabajado. Necesitamos un presidente con carácter y mucho carisma para aliviar la agresión y la libertad que otros partidos intentan disgregar a España e implementar sus posturas a golpe de carpetazo.

Tampoco podemos olvidar la historia de nuestro país, no solo la que algunos partidos quieren que prevalezca, sino toda la historia. Lo que nos ha enseñado la humanidad es que la propia historia no es buena ni mala, la historia es historia y no podemos hacer nuestra una causa y tergiversar los hechos acaecidos hace muchos años. No engañemos, hay que ser patriotas, y no forzar situaciones.

-Aun no tengo una idea clara

12. Madrid

1. Jorge Ruiz de Angulo. Estudiante. Madrid

-El líder electo en el Congreso extraordinario debe articular un proyecto político que garantice, ante todo, la integridad territorial de España y sea capaz de ofrecer un marco ideológico solvente y que permita responder de manera certera a los acuciantes retos que plantea la globalización, como el terrorismo internacional o la inmigración. Un proyecto basado en la moderación y en el sentido común que vuelva a recuperar la confianza de los españoles para combatir el populismo y las opciones propagandísticas de otras organizaciones.

-La candidatura de García-Margallo será la que apoye como militante del Partido Popular. Su labor impoluta al frente del Departamento de Exteriores y su iniciativa política le definen como el candidato idóneo para encabezar el proyecto popular en un contexto de especial dificultad para nuestro partido, en el que el rearme ideológico y programático exige de aspirantes con experiencia y alejado de guerras fratricidas que lastren nuestra imagen como formación política.

2. Anacleto Villarroel. Jubilado. Madrid

-Apuesta por un candidato que refuerce la unidad de España, la economía de libre mercado y apueste por la justicia social.

-Margallo

3. Cruz Pedro Blanco. Abogado. Madrid

-El presidente del PP debe intentar gobernar con sentido común, utilizando el peso de la Constitución para favorecer la unidad de España.

-Dentro de lo que hay, Joserra Hernández es el mejor para apostar por la regeneración.

4. Armando Gómez. Enfermero. Madrid

-Unidad de España ante la crisis catalana. Necesitamos una persona que se muestre fuerte y que vuelva a levantar la economía española de nuevo cuando salga Sánchez de La Moncloa sin olvidar la memoria histórica. Cospedal representa estas ideologías.

-Cospedal

5. Ismael Bardisa. Jubilado. Madrid

-Una apuesta por lo liberal con un candidato que sirva para hacer una renovación en el PP que debe hacerse cargo de los puestos de poder y que tenga un perfil moderado.

-Pablo Casado

13. País Vasco

1. Natalia Aranduy. Vizcaya

-Lo primero, la unidad de España y la memoria y el respeto a las víctimas. Es lo que ha sido siempre el PP, que tiene que defender la idea de nación y estar orgulloso de ella.

-Me gustan todos los candidatos. Tal vez más Pablo Casado, que es más joven y tiene un proyecto de unión.